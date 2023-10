Fronteira entre Egito e Faixa de Gaza é aberta e caminhões entram com ajuda humanitária

A passagem de fronteira de Rafah, que liga a Península do Sinai, no norte do Egito, à Faixa de Gaza abriu seus portões neste sábado, 21, para permitir a entrada de carga de ajuda humanitária aos palestinos pela primeira vez desde que Israel isolou o território após o sangrento ataque do Hamas há duas semanas.

Centenas de voluntários e mais de 200 caminhões carregando cerca de 3 mil toneladas de ajuda estão fazendo fila para ter acesso à passagem há dias. Embora o número total seja maior, apenas 20 caminhões da Cruz Vermelha, responsável pelo transporte da ajuda de várias agências da Organização das Nações Unidas (ONU), entraram no terminal egípcio até o momento. Do lado palestino, 36 semirreboques vazios entrarem no terminal, em direção ao Egito, para carregar ajuda.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na quarta-feira um acordo com o Egito para permitir um primeiro comboio de até 20 caminhões carregados com remédios, alimentos e água. Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, “estes caminhões não são apenas caminhões, são salva-vidas, [que] fazem a diferença na vida ou na morte”.





Caminhões que transportam ajuda esperam para entrar no lado palestino da fronteira com o Egito nesta foto tirada de um vídeo em 21 de outubro de 2023. Foto: REUTERS/Reuters TV

Centenas de portadores de passaportes estrangeiros também esperavam para atravessar de Gaza para o Egito para escapar do conflito. Os trabalhadores humanitários no lado egípcio da travessia podiam ser vistos cantando e batendo palmas enquanto os caminhões passavam pelo portão principal de Gaza.

Em 9 de outubro, Israel impôs um “cerco total” à Faixa de Gaza, controlada pelo movimento terrorista do Hamas, que dois dias antes lançou uma incursão sem precedentes em solo israelita, que já deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses. O exército israelita matou cerca de 1.500 combatentes do Hamas na sua contra-ofensiva para recuperar o controle das áreas atacadas no sul do país.

Dentro da Faixa de Gaza, mais de 4.100 palestinos, a maioria civis, foram mortos em incessantes bombardeios retaliatórios israelenses desde 7 de outubro, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.

Os 2,3 milhões de palestinos de Gaza, metade dos quais fugiram de suas casas, estão racionando alimentos e bebendo água suja. Os hospitais dizem que estão ficando sem suprimentos médicos e combustível para geradores de emergência em meio a um apagão de energia em todo o território.

Uma criança ferida no bombardeio israelense recebe tratamento na unidade de terapia intensiva do Hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, neste sábado, 21. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém disse que tinha informações de que Rafah abriria ainda no sábado para que estrangeiros saíssem de Gaza, mas anúncios anteriores semelhantes se mostraram prematuros.

A abertura ocorreu após mais de uma semana de diplomacia de alto nível por vários mediadores, incluindo visitas à região pelo presidente dos EUA, Joe Biden, e pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. Israel havia insistido que nada entraria em Gaza até que cerca de 200 pessoas capturadas pelo Hamas fossem libertas, e o lado palestino da passagem havia sido fechado por ataques aéreos israelenses.

Trabalhadores humanitários se reúnem em torno de caminhões que transportam ajuda humanitária que entraram na Faixa de Gaza vinda do Egito através da passagem de fronteira de Rafah neste sábado, 21. Foto: SAID KHATIB / AFP

A liberação ocorreu e Israel disse na sexta-feira, 20, que não planeja assumir o controle de longo prazo sobre o minúsculo território.

Americanas libertas

A abertura ocorreu horas depois que o Hamas libertou uma mulher americana e sua filha adolescente, as primeiras de cerca de 200 prisioneiros a serem libertos após a incursão do grupo militante em Israel, em 7 de outubro. Não ficou imediatamente claro se havia alguma conexão entre os dois.

O Hamas disse que libertou Judith Raanan e sua filha de 17 anos, Natalie, por razões humanitárias em um acordo com o Qatar, uma nação do Golfo Pérsico que tem servido frequentemente como mediadora no Oriente Médio.

Nesta foto fornecida pelo governo de Israel, Judith Raanan, à direita, e sua filha Natalie, de 17 anos, são escoltadas por soldados israelenses e por Gal Hirsch, coordenadora especial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para a devolução dos reféns, quando eles retornam a Israel de cativeiro na Faixa de Gaza, sexta-feira, 20. Foto: Government of Israel via AP Photo

As duas estavam em uma viagem de sua casa no subúrbio de Chicago a Israel para comemorar os feriados judaicos, disse a família. Elas estavam no kibutz de Nahal Oz, perto de Gaza, em 7 de outubro, quando o Hamas e outros terroristas invadiram as cidades do sul de Israel, matando centenas de pessoas e sequestrando outras 203.

A família não teve mais notícias delas desde o ataque e, mais tarde, foram informados por autoridades americanas e israelenses que elas estavam presas em Gaza, disse Ben, irmão de Natalie.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que transportou as americanas libertadas de Gaza para Israel, disse que a libertação delas era “uma ponta de esperança”. Parentes de outros prisioneiros saudaram a libertação e fizeram um apelo para que mais pessoas fossem libertas.

O Hamas disse em um comunicado que estava trabalhando com mediadores “para encerrar o caso” dos reféns, se as circunstâncias de segurança permitissem. O grupo acrescentou que está comprometido com os esforços de mediação do Egito, do Catar e de outros países. O Catar disse que continuaria seu diálogo com Israel e com o Hamas na esperança de ganhar./AP, AFP e EFE