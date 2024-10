Furacão Milton chega à categoria máxima nos EUA e provoca deslocamento em massa na Flórida

O furacão Milton ganhou força nesta segunda-feira, 7, e se tornou uma tempestade potencialmente catastrófica de categoria 5, a máxima da escala, enquanto avança em direção à costa oeste da Flórida, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). Autoridades americanas emitiram avisos urgentes antes da tempestade, que se espera castigar a região com chuvas intensas e ventos poderosos ao tocar na costa do Estado na quarta-feira, 9.

PUBLICIDADE Na tarde desta segunda-feira, a velocidade dos ventos do Furacão Milton atingiu 290 quilômetros por hora. Meteorologistas do NHC disseram que a tempestade se fortaleceu num ritmo explosivo e tornou-se um furacão de categoria 5 por volta do meio-dia. Cerca de cinco horas antes, Milton ainda era um furacão de Categoria 2, com ventos próximos a 160 km/h. Embora deva enfraquecer antes de atingir a costa dos EUA na quarta-feira, é “provável” que o fenômeno ”continue sendo um grande e poderoso furacão ao atingir a costa da Florida, com perigos potencialmente mortais na costa e no interior”, disse o NHC.

'Vá embora, Milton' está escrito em um tapume de proteção colocado nas janelas de uma casa em New Port Richey, Flórida, como prevenção ao furacão. Foto: AP Photo/Mike Carlson

O governador da Flórida, Ron DeSantis, destacou durante uma entrevista coletiva na tarde de segunda-feira que, embora a tempestade deva enfraquecer, os moradores não devem contar com isso, e disse que Milton causará destruição de qualquer maneira.

“Com a força que tem agora, esta é uma tempestade muito, muito forte. Os efeitos disso, não apenas da tempestade, mas dos danos causados pelo vento e detritos, serão muito, muito significativos”, disse DeSantis. “Esta não é uma tempestade na qual você queira correr riscos.”

Após os avisos emitidos pelas autoridades, milhares de pessoas deixaram suas casas. Para desafogar os quilômetros de trânsito que se formaram durante a fuga, as cancelas de pedágios foram levantadas e os motoristas foram autorizados a dirigir no acostamento esquerdo das rodovias.

Morador de New Port Richey coloca compensado em preparação para o furacão Milton, que atingiu a categoria máxima. Foto: AP/Mike Carlson

Antes de chegar à Flórida, Milton deverá atingir partes da Península de Yucatán, no México, provocando ventos fortes e um aumento do nível da água de até 1,5 metro com “ondas grandes e destrutivas”, segundo a agência. O Estado de Yucatán suspendeu até a terça-feira as atividades não essenciais.

Publicidade

Há menos de duas semanas, outro furacão, o Helene, atingiu a costa do Golfo. Embora os modelos de previsão variem muito, o caminho mais provável sugere que o Milton possa atingir a terra amanhã na área da Baía de Tampa e permanecer como furacão enquanto atravessa o centro da Flórida em direção ao Oceano Atlântico.

Isso pouparia em grande parte outros Estados do sudeste, já devastados pelo Helene, que causou danos catastróficos da Flórida até as Montanhas Apalaches, com um número de mortos que subiu para 230 no domingo./AFP e AP.