Autoridades da Carolina do Norte prometeram enviar mais água e outros suprimentos para áreas atingidas por enchentes até segunda-feira, 30, após o furacão Helene deixar um rastro de destruição no sudeste dos Estados Unidos, e o número de mortos subir para quase 100. Pelo menos 91 pessoas em vários Estados morreram.

Um condado da Carolina do Norte relatou 30 mortos. O governador Roy Cooper previu que o número aumentaria à medida que equipes de resgate e outros trabalhadores de emergência chegassem a áreas isoladas por estradas destruídas, infraestrutura em colapso e inundações generalizadas. Suprimentos estavam sendo transportados por via aérea para a região ao redor da cidade isolada de Asheville.

Dois moradores locais avaliam a destruição causada pelo furacão Helene em Marshall, Carolina do Norte, no domingo, 29 de setembro de 2024 Foto: Nicole Craine/NYT

A gerente do condado de Buncombe, Avril Pinder, prometeu que haveria comida e água na cidade até segunda-feira. "Minha equipe tem feito todos os pedidos possíveis ao Estado por apoio e temos trabalhado com todas as organizações que nos procuraram. O que eu prometo é que estamos muito perto." As autoridades alertaram que a reconstrução da perda generalizada de casas e propriedades seria longa e difícil. A tempestade abalou a vida em todo o sudeste dos EUA. Mortes também foram relatadas na Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Virgínia.

Impacto “impressionante”

O governador Roy Cooper pediu aos moradores do oeste da Carolina do Norte que evitassem viajar, tanto para sua própria segurança quanto para manter as estradas livres para veículos de emergência. Mais de 50 equipes de busca foram espalhadas pela região em busca de pessoas presas. Uma operação envolveu o resgate de 41 pessoas ao norte de Asheville. Outra missão focou em salvar um único bebê.

As equipes encontraram pessoas tanto por chamadas de emergência quanto por mensagens nas redes sociais, disse o General Adjunto da Guarda Nacional da Carolina do Norte, Todd Hunt. O presidente Joe Biden descreveu o impacto da tempestade como “impressionante” e disse que visitaria a área esta semana, desde que isso não prejudicasse os resgates ou o trabalho de recuperação. Em uma breve conversa com repórteres, ele disse que a administração está fornecendo aos estados “tudo o que temos” para ajudar na resposta à tempestade.

“Ajuda está a caminho, mas vai demorar”

O furacão Helene atingiu a costa na noite de quinta-feira na região de Big Bend, na Flórida, como um furacão de categoria 4 com ventos de 225 km/h. Um Helene enfraquecido rapidamente atravessou a Geórgia e depois inundou as Carolinas e o Tennessee com chuvas torrenciais que encheram riachos e rios e sobrecarregaram represas.

Houve centenas de resgates aquáticos, inclusive no condado rural de Unicoi, no leste do Tennessee, onde dezenas de pacientes e funcionários foram retirados de um hospital por helicóptero na sexta-feira. Mais de 2 milhões de residências e outros consumidores de energia ainda estavam sem eletricidade na noite de domingo.

A Carolina do Sul teve o maior número de quedas de energia e o governador Henry McMaster pediu paciência, enquanto as equipes lidavam com postes de energia quebrados em larga escala. “Queremos que as pessoas permaneçam calmas. A ajuda está a caminho, mas vai demorar”, disse McMaster a repórteres.

Nova depressão tropical

Uma nova depressão tropical no leste do Oceano Atlântico pode se tornar um “furacão formidável” no final desta semana, disse o Centro Nacional de Furacões no domingo. A depressão tinha ventos sustentados de 55 km/h e estava localizada a cerca de 1.015 quilômetros a oeste-sudoeste das Ilhas de Cabo Verde, segundo o centro. Ela pode se tornar um furacão até quarta-feira./AP