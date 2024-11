O Gabinete de Trump: Muitas ideologias por trás do véu do 'America First'

A última onda de escolhas para o gabinete do presidente eleito Donald Trump e outras nomeações completaram o que seus assessores descreveram como uma administração unificada, leal, impulsionada pelo movimento Maga (Make America Great Again). Mas, ao arranhar a superfície, há pelo menos três grupos distintos e uma gama de ideologias, mal suprimidas para passar pelos rigores do processo de confirmação.

PUBLICIDADE Há uma equipe de vingança, liderada por indicados com instruções para despedaçar o Departamento de Justiça, as agências de inteligência e o Departamento de Defesa, caçando o chamado estado profundo e qualquer um que tenha participado das acusações contra Trump. Há uma equipe para acalmar o mercado, que Trump espera que seja liderada por Scott Bessent, o bilionário de Wall Street que Trump escolheu para secretário do Tesouro. Bessent pode recitar as linhas do Maga sobre desregulamentação e impostos baixos, mas provavelmente tentaria garantir que as soluções mais extremas de Trump, como tarifas que induzem inflação em bens estrangeiros, não acabem com o aumento do mercado de ações pós-eleições.

Se há uma surpresa nas escolhas do presidente eleito Donald J. Trump para compor a equipe de seu governo nos últimos dias, é a variedade de experiências e visões de mundo entre os escolhidos Foto: Haiyun Jiang/NYT

E então há uma equipe de encolhimento do governo, liderada por Elon Musk e Vivek Ramaswamy, cujos objetivos são ambiciosos para dizer o mínimo. Eles querem cortar o que Musk diz ser “pelo menos” US$ 2 trilhões do orçamento federal anual, um número que excede o custo anual de salários de todos os funcionários federais. (Para registro, o orçamento federal total no ano fiscal de 2024 foi de US$ 6,75 trilhões - R$ 39 bilhões.)

Como essas missões se entrelaçarão e onde colidirão é uma das maiores incógnitas da administração que está chegando.

Publicidade

Diversidade de ideologia e opinião geralmente é vista como uma força, não um defeito, de gabinetes presidenciais. Mas se há uma surpresa sobre as escolhas de Trump nos últimos dias, é a gama de experiências e visões de mundo que, em alguns casos, jazem logo abaixo de uma camada de recente lealdade declarada ao Make America Great Again — e lealdade ao próprio Trump. É difícil imaginar alguns de seus indicados sentindo-se confortáveis em um comício do Trump.

“Há mais diversidade ideológica aqui do que eu esperava”, Michael Beschloss, um historiador presidencial, observou no sábado. “E se você olhar para esse grupo no contexto da história, há algum potencial aqui para argumentos e debates. Se esses debates forem permitidos desdobrar-se de uma maneira civilizada e aberta, a história mostra que tal conflito às vezes levou a políticas que funcionaram.”

Mesmo enquanto o Partido Republicano adotou a filosofia Maga, pode ter sido irracional esperar que os membros de uma administração Trump fossem todos cortados do mesmo pano.

“Consistência de ideologia ou qualquer outra coisa é a última coisa que devemos esperar nos indicados de Trump”, disse Chris Whipple, autor de “The Gatekeepers,” um livro sobre chefes de gabinete da Casa Branca, no sábado. “Isso porque não há um processo em lugar para fazer essas escolhas — é tudo de acordo com o capricho do chefe.”

Bessent fez uma conversão tardia à ideologia Maga. Ele parece abraçar o entusiasmo de Trump por tarifas, embora nas últimas semanas tenha mencionado que impô-las gradualmente — uma nuance que o Trump não discutiu — é crítico para evitar choques econômicos.

Publicidade

Scott Bessent, a escolha do Sr. Trump para secretário do Tesouro, parece abraçar o entusiasmo do Sr. Trump em relação às tarifas, embora nas últimas semanas ele tenha observado que a imposição das tarifas deve ser gradual Foto: Drew ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Sua identidade como gay, pai e casado, certamente se choca com as crenças mantidas por alguns dos apoiadores evangélicos e de extrema-direita de Trump. Ele disse à revista de ex-alunos de Yale em 2015 que “em uma certa região geográfica e em um certo nível econômico, ser gay não é um problema.” Ele adicionou: “Se você tivesse me dito em 1984, quando nos formamos, e as pessoas estavam morrendo de Aids, que 30 anos depois eu estaria casado legalmente e teríamos dois filhos via barriga de aluguel, eu não teria acreditado em você.”

Mas, mais chocante para alguns dos fiéis do Maga, pode ser o fato de que Bessent arrecadou dinheiro para a corrida presidencial de um Democrata, Al Gore, em 2000. Ou que, 12 anos atrás, ele foi o diretor de investimentos para a Soros Fund Management, o fundo de US$ 30 bilhões de George Soros, sujeito a dezenas de teorias da conspiração de direita. Ao listar as muitas qualificações de Bessent para o trabalho, Trump deixou de fora o fato de que ele é considerado entre os protegidos mais bem-sucedidos de Soros. A recém-nomeada para secretária do trabalho, a deputada Lori Chavez-DeRemer, também parece provável que fique entre dois campos. Chavez-DeRemer, uma republicana do Oregon que perdeu seu assento na Câmara este mês, frequentemente falava sobre a filiação de seu pai aos Teamsters (sindicato) e ganhou o apoio de cerca de 20 sindicatos durante sua candidatura à reeleição mal-sucedida. Leia também Dívida recorde dos EUA pode inviabilizar promessas de Trump, dizem especialistas

Como a agenda comercial protecionista de Trump pode beneficiar amigos e punir rivais Enquanto o Partido Republicano se movia rapidamente para se solidificar em torno de Trump e prometia matar a regulamentação governamental, Chavez-DeRemer seguiu o outro caminho. Ela foi uma das três republicanas que patrocinaram um projeto de lei de 2023 que teria protegido trabalhadores buscando organizar representação sindical de retribuição ou demissão, ao mesmo tempo concedendo novos poderes ao governo federal para punir empregadores que violassem os direitos dos trabalhadores.

Publicidade

Não foi a única área em que ela viu mais espaço para intervenção governamental. “Uma das coisas que transcende o partido é a segurança pública”, disse Chavez-DeRemer em uma entrevista ao The New York Times durante sua candidatura à reeleição. “As pessoas querem acordar de manhã, saber que é seguro levar seus filhos para a escola e dirigir em estradas seguras”, ela adicionou. “Essas transcendem o partido. Essas são as coisas nas quais me concentro.”

Em alta Internacional Como uma guerra interna aflige a elite das Forças Armadas dos EUA Em meio à guerra, Rússia está encolhendo. O Kremlin diz que a culpa é da ideologia ‘sem filhos’ Mistério de um século: mensagens gravadas solucionam morte de soldado dos EUA na 1ª Guerra A notícia na sexta-feira de que ela foi nomeada para chefiar o Departamento de Trabalho foi saudada pelos Teamsters e seu presidente, Sean O’Brien. A AFL - CIO (federação dos trabalhadores) expressou cautela sobre a “agenda anti-trabalhador” de Trump em uma declaração postada nas redes sociais, mas admitiu que “Lori Chavez-DeRemer construiu um histórico pró-trabalho no Congresso.” Uma que se encaixa perfeitamente no molde de um auxiliar do Trump é Brooke Rollins, quem Trump nomeou no sábado como sua escolha para secretária da agricultura. Ela serviu como conselheira de política interna na primeira administração Trump, depois se tornou chefe do America First Policy Institute, uma espécie de governo Trump em espera, composto por outros ex-membros de sua administração. A organização de Rollins pediu a eliminação da proteção do serviço civil para muitos funcionários federais, acelerando a perfuração de gás e óleo em terras federais e abolido as leis de bandeira vermelha destinadas a impedir que armas cheguem às mãos de pessoas que um juiz considere um perigo para si mesmas ou para os outros. Então, há a equipe de segurança nacional. Michael Waltz, o designado para conselheiro de segurança nacional, foi um forte defensor do envio de mais ajuda à Ucrânia e fazer o que fosse necessário para repelir a invasão russa, até que ele votou contra os US$ 95 bilhões (R$ 551 bilhões) em ajuda adicional à Ucrânia na primavera.

Publicidade

Seu novo vice, Alex Wong, trabalhou para Mitt Romney em 2012, parte de uma ala do Partido Republicano que nunca se reconciliou com Trump. Mas Wong trabalhou em altos níveis do Departamento de Estado na Coreia do Norte, ajudando a organizar as duas reuniões de Trump com Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Esse ato diplomático de alto risco foi fundamentado na crença de Trump de que uma combinação de diplomacia pessoal e iscas econômicas levaria Kim a desistir de seu arsenal de armas nucleares.

Trump se reuniu duas vezes com Kim Jong-un, o líder norte-coreano, durante seu primeiro mandato, na esperança de conter o arsenal nuclear da Coreia do Norte Foto: Erin Schaff/NYT

O esforço falhou: as conversas desmoronaram, e hoje o líder norte-coreano tem um arsenal maior do que tinha antes das reuniões. Kim insistiu que terminou de conversar com Washington. Nos anos intermediários, Wong atuou como presidente da Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China, um grupo bipartidário nomeado pelo congresso estudando as implicações de segurança nacional do envolvimento econômico da América com Pequim.

Tais tópicos nunca tiveram uma discussão durante a campanha. A discussão das complexas relações econômicas, tecnológicas e militares com a China foi simplificada por Trump em uma declaração de que tarifas resolveriam todos os problemas. Mas seus conselheiros de segurança nacional claramente têm uma visão com mais nuances.

Isso deixa Musk, o homem mais rico do mundo e o mais novo membro de Mar-a-Lago, e Ramaswamy. Eles são indicados para liderar o “Departamento de Eficiência Governamental”, escrevendo no The Wall Street Journal na quinta-feira que “a burocracia enraizada e sempre crescente representa uma ameaça existencial à nossa república”.

O departamento, ou “Doge”, como Musk o chama em referência à criptomoeda dogecoin, na verdade não é um departamento de fato, mas um grupo de voluntários. Mas os dois homens insistem que seu futuro departamento terá um canal direto com o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca que buscará cortar regulamentações, reduzir o número de funcionários e cortar orçamentos.

Publicidade

Eles prometeram focar primeiramente em “US$ 500 bilhões (R$ 2,9 trilhões) em despesas federais anuais que não são autorizadas pelo Congresso ou estão sendo usadas de maneiras que o Congresso nunca pretendeu,” incluindo doações para organizações internacionais ou para a Corporation for Public Broadcasting (corporação que ajuda a financiar a radiodifusão pública).

(Para dar uma perspectiva, os US$ 535 milhões (R$ 3,1bilhões) em fundos federais para o grupo de radiodifusão pública, que os apoiadores de Trump acreditam pagar por programação tendenciosa à esquerda, seria um pagamento inicial de 0,026% nos prometidos US$ 2 trilhões em cortes de Musk. Mesmo eliminando todo o orçamento de defesa dos Estados Unidos não chegaria nem à metade do objetivo.)

Resta ver como eles trabalharão com o chefe proposto para o Escritório de Gestão e Orçamento, Russell Vought. Ele foi uma figura importante no Projeto 2025, que elaborou um plano para reestruturar o governo americano para aumentar o poder presidencial, demolindo e reconstruindo instituições do ramo executivo.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.