A ginasta estava acompanhada de duas amigas e do namorado, David, na viagem turística. Em uma entrevista à imprensa tcheca, uma amiga de Natalie, que não quis se identificar, declarou que ela estava muito perto da borda da montanha e uma de suas pernas pareceu escorregar enquanto ela ajustava o ângulo da foto. “Nunca descobriremos se ela escorregou ou se um pedaço da rocha se quebrou”, disse.

A jovem compartilhava fotos de suas viagens com frequência em seu perfil do Instagram. Uma estrela do esporte em seu país, ela havia começado recentemente a treinar atletas juniores. “Natalie espalhou sorrisos ao longo de sua curta vida e é assim que nos lembraremos dela para sempre”, afirmou o Sokol Pribram Sports Gymnastics, clube da atleta, em comunicado. O clube incentivou que o público acendesse velas no ginásio para homenagear sua memória.