Gorbachev foi de líder soviético a garoto-propaganda de Pizza Hut e Louis Vuitton

Lembrado como líder soviético que levantou a Cortina de Ferro e encaminhou a abertura da União Soviética para o mundo, Mikhail Gorbachev, que morreu na terça-feira, 30, também ficou marcado por protagonizar campanhas publicitárias de marcas ocidentais após o colapso da URSS.

Em 1997, depois de uma tentativa frustrada de ocupar a Presidência da Rússia (em 1996, recebeu apenas 1% dos votos na eleição que levou Boris Yeltsin ao poder), Gorbachev foi protagonista do comercial da rede americana Pizza Hut, que chegara ao país junto de outras marcas ocidentais no começo dos anos 1990.

No comercial, Gorbachev anda pela Praça Vermelha com uma criança e entra em uma loja do Pizza Hut, sendo imediatamente reconhecido por todos. Os clientes, então, começam a debater sobre os feitos do ex-líder soviético. “Por causa dele, temos uma confusão econômica”, diz um cliente. “Por causa dele, temos liberdade”, responde outro.

O diálogo continua, até que uma cliente diz: “Por causa dele temos muitas coisas, como o Pizza Hut”. A discussão acaba e todos saúdam o ex-líder.

As aparições em campanhas de marcas ocidentais, em geral, foram utilizadas para arrecadar dinheiro para a fundação do ex-líder soviético.

Mikhail Gorbachev no anúncio da Louis Vuitton, fotografado por Annie Leibovitz, com o Muro de Berlin ao fundo. Achei espetacular.

A vida é de facto uma grande viagem. pic.twitter.com/cGdt7LU0SA — Ana Santiago (@anasantiagolx) August 30, 2022

Em outra publicidade, de 2007, Gorbachev aparece em um carro com uma bolsa da marca de luxo Louis Vuitton, olhando para o Muro de Berlim. O slogan da campanha foi: “Uma viagem nos põe cara a cara com nós mesmos”. O local do set teria sido sugerido pelo próprio Gorbachev./ AFP e AP