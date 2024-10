Hamas anuncia morte de um dos líderes em bombardeio israelense no norte do Líbano

O grupo terrorista Hamas anunciou neste sábado, 5, a morte de um dos seus líderes em um atentado israelense em um campo de refugiados palestinos próximo a cidade de Trípoli, no norte do Líbano. O “comandante” Said Attala Ali, a esposa e duas das filhas foram mortos “num bombardeio sionista contra a sua casa no campo de Beddawi”, afirma o Hamas em comunicado.

Este é o primeiro ataque nesta região desde o início do conflito entre o grupo e Israel, há quase um ano, na Faixa de Gaza. Desde então, Israel tem como alvo autoridades do Hamas no Líbano. Pelo menos 18 comandantes e militantes foram mortos no país, segundo o grupo terrorista islâmico.

Bombardeios israelenses nos subúrbios de Beirute, Líbano em 28 de setembro de 2024, Foto: Hassan Ammar/AP

Na segunda-feira, o Fatah Sharif Abu al Amin, chefe do Hamas no Líbano, também foi morto com a família num atentado atribuído a Israel contra sua casa no campo de Al Bass, no sul da Palestina. Em agosto, Samer Al Hajj, outra liderança do Hamas, foi morto num bombardeio israelense contra um veículo na cidade de Sidon, também no sul do Líbano.

Em 2 de janeiro, o número dois do Hamas, Saleh Al Aruri, e seis outros militantes foram mortos em um ataque atribuído a Israel no sul de Beirute, reduto do movimento islâmico libanês Hezbollah.

O conflito que perdura na região foi desencadeado em 7 de outubro de 2023. Na ocasião, Israel sofreu o atentado mais violento de sua história, quando os terroristas do Hamas mataram mais de 1200 vítimas e tomaram mais de centenas de reféns. Em resposta, o país iniciou uma guerra na Faixa de Gaza que, segundo autoridades do grupo, já destruiu as principais cidades do enclave e deslocou grande parcela da população local. /AFP