Líder do Hamas quer que Israel se envolva em uma guerra mais ampla, dizem autoridades americanas

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, tornou-se fatalista depois de quase um ano da guerra em Gaza e está determinado a ver Israel envolvido em um conflito regional ampliado, disseram autoridades americanas.

Há muito tempo Sinwar acredita que ele não sobreviverá à guerra, uma visão que tem dificultado as negociações para garantir a libertação dos reféns capturados por seu grupo nos ataques de 7 de outubro em Israel, de acordo com avaliações da inteligência dos Estados Unidos. Sua atitude endureceu nas últimas semanas, dizem autoridades americanas, e os negociadores americanos agora acreditam que o Hamas não tem intenção de chegar a um acordo com Israel.

O primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu também rejeitou propostas nas negociações e acrescentou posições que complicaram as conversas. Autoridades dos EUA avaliam que ele está principalmente preocupado com sua sobrevivência política e pode não achar que um cessar-fogo em Gaza seja do seu interesse.

Yahya Sinwar, chefe do braço político do Hamas, no centro, em abril de 2023. Foto: Samar Abu Elouf/NYT

O Hamas não demonstrou nenhuma vontade de se envolver em negociações nas últimas semanas, dizem autoridades americanas. Eles suspeitam que Sinwar tenha se tornado mais resignado enquanto as forças israelenses o perseguem e falam em cercá-lo.

Uma guerra mais ampla coloca pressão sobre Israel e seus militares, na avaliação de Sinwar, forçando-os a reduzir as operações em Gaza, disseram autoridades americanas.

A guerra na região se ampliou, mas não de uma forma que tenha beneficiado significativamente o Hamas, pelo menos não até gora.

Imediatamente após 7 de outubro, o Hezbollah começou a realizar ataques no norte de Israel em uma demonstração de apoio ao Hamas. Embora os ataques tenham expulsado os israelenses de suas casas, eles não pressionaram as Forças de Defesa Israelenses (FDI). Os líderes do Hezbollah não queriam começar uma nova guerra com Israel, avaliaram autoridades dos EUA na época.

Desde que a campanha israelense contra o Hezbollah começou no mês passado, o grupo não lançou um ataque maior contra Israel, muito menos abriu uma ofensiva no front. Autoridades israelenses e americanas afirmaram que Israel destruiu metade do arsenal da milícia e matou vários de seus líderes.

As tropas israelenses avançaram no sul do Líbano esta semana, após uma campanha de bombardeios e sabotagem de quase um mês, que incluiu um ataque que matou Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah.

O Irã, que apoia o Hezbollah e o Hamas, lançou um centenas de mísseis contra Israel na última terça-feira em resposta à morte de Nasrallah. Mas a maioria dos mísseis foi abatida ou não conseguiu causar nenhum dano real.

O fracasso do Hezbollah ou do Irã em causar danos significativos a Israel, pelo menos até agora, é um sinal revelador do erro de cálculo de Sinwar, disseram autoridades americanas. Isolado está escondido em Gaza, a comunicação de Sinwar com o grupo terrorista se tornou tensa. Ele parou de usar dispositivos eletrônicos há muito tempo e mantém contato com seus aliados por meio de uma rede de mensageiros humanos, segundo autoridades israelenses e americanas. O ritmo das operações israelenses em Gaza diminuiu, enquanto líderes israelenses mudaram sua atenção para o Norte. Forças israelenses agora estão apenas algumas posições em Gaza, incluindo o que eles chamam de Corredor Filadélfia entre o enclave e o Egito. Embora Israel não tenha lançado um grande ataque em áreas civis de Gaza por semanas, ainda conduz ataques aéreos diários visando o Hamas.

Como resultado, o número de civis mortos em Gaza continua. Em um período de 24 horas na quarta e quinta-feira, o exército israelense matou 99 palestinos no enclave, segundo as autoridades de saúde locais, um dos maiores números de mortes em meses.

As negociações para intermediar um cessar-fogo em Gaza e libertar os reféns israelenses fracassaram. Netanyahu acrescentou exigências e reviveu algumas que tinham sido abandonadas anteriormente, frustrando os negociadores internacionais. E Sinwar se tornou muito mais inflexível.

Suas ações e motivações há muito tempo são foco da comunidade de inteligência americana. Mas, após 7 de outubro, as agências de espionagem intensificaram seu trabalho em relação ao líder do Hamas, formando uma célula de perseguição para estudá-lo e caçá-lo.

Um manifestante segura um retrato de Hassan Nasrallah, o chefe do Hezbollah morto, enquanto outros agitam bandeiras iranianas e do Hezbollah em um comício anti-Israel em Teerã. Foto: Arash Khamooshi/NYT

Por meses, serviços de inteligência avaliaram que Sinwar tem uma atitude fatalista e se importa mais em infligir dor aos israelenses do que em ajudar os palestinos. Autoridades dos EUA não discutirão sua recente coleta de inteligência sobre ele, mas a visão de que sua atitude está endurecendo vem de autoridades que estudam suas posições de negociação e relatórios confidenciais.

A posição de Sinwar endureceu depois que Israel assassinou em julho Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas baseado no Catar e um dos principais negociadores. Haniyeh era um negociador mais conciliador que estava interessado em fazer um acordo, e autoridades dos EUA dizem que ele estava disposto a resistir às exigências mais extremas do Sinwar. A decisão de Israel de matar um dos principais líderes do Hamas que estava negociando um cessar-fogo enfureceu o grupo e o Sinwar, de acordo com autoridades dos EUA.

Algumas autoridades israelenses questionaram se Sinwar ainda está vivo. Autoridades dos EUA e de Israel reconhecem que não há prova definitiva de vida. Não há gravações de áudio ou vídeo dele há meses.

No dia 13 de setembro, o Hezbollah revelou uma carta que Sinwar enviou em apoio a Nasrallah. Alguns oficiais do Hamas, falando de forma vaga, sugeriram que ela foi escrita fora de Gaza por outra pessoa, com a aprovação de Sinwar. Não foi escrita à mão, ao contrário de outras comunicações que foram verificadas como vindas diretamente dele.

Mas autoridades americanas disseram que não tinham evidências de que ele estivesse morto e, de fato, autoridades americanas de alto escalão disseram que achavam que ele estava vivo e tomando decisões importantes para o Hamas.

Sinwar permanece escondido, mas parece reconhecer que as forças israelenses estão se aproximando dele. Elas chegaram perto de sua posição em agosto, com o Ministro da Defesa Yoav Gallant de Israel dizendo que suas forças descobriram sinais de que o líder do Hamas passou um tempo no labirinto de túneis abaixo de Rafah, no sul de Gaza.

“Quando entramos nos túneis sob Rafah, onde os reféns foram assassinados, encontramos sinais da presença passada de Sinwar em Tel Sultan”, disse Gallant a jornalistas recentemente, referindo-se a seis reféns que teriam sido mortos em um bairro de Gaza, perto de Rafah.

Embora a estratégia de Sinwar ainda não esteja funcionando, ela pode acabar tendo sucesso.

As forças israelenses estão lutando contra o Hezbollah em seu território natal no sul do Líbano. Enquanto o governo israelense promete uma incursão limitada no Líbano, até agora as operações militares têm sido em larga escala.

A luta já se mostrou difícil: pelo menos nove soldados foram mortos nos primeiros dias de combate corpo a corpo. Se a luta intensa continuar, e o Irã for atraído, Sinwar pode realizar seu desejo de uma guerra em várias frentes que alivie a pressão sobre o Hamas.

Irã e Israel podem continuar a trocar ataques de mísseis balísticos. Se uma arma causar dano imenso, um conflito maior pode irromper.

Autoridades americanas estão esperando para ver se o conflito entre Irã e Israel se intensifica ainda mais. Elas não acreditam que o Irã queira uma guerra em larga escala com Israel ou intervir diretamente para ajudar o Hamas. Mas elas também apoiam publicamente um ataque israelense planejado contra o Irã em retaliação ao ataque com mísseis balísticos desta semana.

“O Irã guardará rancor pela morte de Nasrallah”, disse Scott D. Berrier, tenente-general aposentado e ex-chefe da Agência de Inteligência de Defesa dos EUA. “Mas suas opções são limitadas. Não vejo o Irã indo de igual para igual com Israel tão cedo.”

Um alto funcionário dos EUA disse que as ações do Irã nos últimos meses enviaram uma mensagem clara a Sinwar: “A cavalaria não está chegando”.