As declarações foram feitas pelo grupo terrorista em um comunicado de 16 páginas, em inglês e árabe. É o primeiro documento público divulgado pelo Hamas para explicar o ataque de 7 de outubro em solo israelense, no qual morreram 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.

No ataque, os membros do Hamas também sequestraram 250 pessoas. Segundo as autoridades israelenses, cerca de 132 permanecem em cativeiro em Gaza. Acredita-se que ao menos 27 tenham morrido.