Hamas previu ataques mais profundos a Israel com o objetivo de provocar uma guerra na região

TEL AVIV - As primeiras pistas vieram dos corpos dos terroristas mortos: mapas, desenhos, anotações e as armas e equipamentos que eles carregavam.

Em Beeri, um Kibutz invadido pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro, um combatente morto tinha um caderno com versos do Alcorão rabiscados à mão e ordens que diziam simplesmente: “Mate o maior número de pessoas e faça o maior número possível de reféns”. Outros estavam equipados com botijões de gás, algemas e granadas termobáricas projetadas para transformar instantaneamente as casas em um inferno.

Cada um era como uma peça de um quebra-cabeça terrível, um fragmento de detalhes de uma operação terrorista que exigia centenas de crimes discretos em locais específicos.

Terroristas do Hamas nas proximidades da fronteira com Israel Foto: Said Khatib/AFP

Quatro semanas depois, os fragmentos remontados estão começando a revelar os contornos do plano mais amplo do grupo terrorista Hamas, que, segundo os analistas, não pretendia apenas matar e capturar israelenses, mas desencadear uma conflagração que varreria a região e levaria a um conflito mais amplo.

As evidências, descritas por mais de uma dúzia de atuais e ex-oficiais de inteligência e segurança de quatro países ocidentais e do Oriente Médio, revelam a intenção dos planejadores terroristas do Hamas de desferir um golpe de proporções históricas, na expectativa de que suas ações forçariam uma resposta israelense esmagadora. Várias autoridades que não haviam falado anteriormente sobre o assunto disseram que a inteligência sobre as motivações do Hamas se tornou mais forte nos últimos dias.

As descobertas também lançaram uma nova luz sobre as táticas e os métodos usados pelo grupo terrorista Hamas para enganar a famosa instituição de inteligência de Israel e frustrar os esforços iniciais das Forças de Defesa de Israel para impedir o ataque.

Terroristas do Hamas invadem o território israelense no dia 7 de outubro Foto: Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Depois de romper a fronteira israelense em cerca de 30 pontos, o grupo terrorista Hamas encenou um massacre em massa de soldados e civis em pelo menos 22 vilarejos, cidades e postos militares israelenses e, em seguida, atraiu os defensores israelenses para tiroteios que continuaram por mais de um dia. Novas evidências sugerem que eles estavam preparados para ir ainda mais longe.

Alguns terroristas carregavam alimentos, munição e equipamentos suficientes para durar vários dias, segundo as autoridades, e tinham instruções para continuar mais profundamente em Israel se a primeira onda de ataques fosse bem-sucedida, podendo atingir cidades israelenses maiores.

As equipes de assalto conseguiram penetrar até Ofakim, uma cidade israelense a cerca de 24 quilômetros da Faixa de Gaza e cerca de metade da distância entre o enclave e a Cisjordânia. Uma unidade carregava informações de reconhecimento e mapas que sugeriam a intenção de continuar o ataque até a fronteira da Cisjordânia, de acordo com duas autoridades sênior de inteligência do Oriente Médio e um ex-funcionário dos EUA com conhecimento detalhado das evidências.

Nos últimos meses, o grupo terrorista Hamas tem aumentado seu alcance aos terroristas da Cisjordânia, embora o grupo diga que não notificou seus aliados da região sobre seus planos para 7 de outubro com antecedência.

Terroristas do Hamas transportam um refém israelense para dentro da Faixa de Gaza Foto: AP/AP

“Se isso tivesse ocorrido, teria sido uma grande vitória de propaganda ― um golpe simbólico não apenas contra Israel, mas também contra a Autoridade Palestina”, o governo que exerce controle parcial na Cisjordânia, disse um ex-funcionário da inteligência dos EUA que foi informado sobre as evidências coletadas desde o ataque de 7 de outubro. O ex-funcionário, assim como vários outros entrevistados, falou sob condição de anonimato para discutir as descobertas preliminares da inteligência.

Na verdade, até mesmo o grupo terrorista Hamas ficou surpreso com a natureza abrangente de sua incursão em 7 de outubro, de acordo com as declarações públicas do grupo, bem como com as avaliações compartilhadas em particular com jornalistas. No entanto, os líderes do Hamas esperavam que seu ataque produzisse mais do que apenas reféns, segundo funcionários atuais e antigos da inteligência.

Um oficial do Hamas, Basem Naim, afirmou em uma entrevista na sexta-feira que o grupo planejou com antecedência uma retaliação israelense severa. Ele citou eventos recentes, como os ataques de colonos judeus contra palestinos na Cisjordânia e a invasão da Mesquita al-Aqsa de Jerusalém por colonos, como combustível para a fúria palestina.

“Sabíamos que haveria uma reação violenta”, disse Naim. “Mas não escolhemos esse caminho enquanto tínhamos outras opções. Não temos opções.”

Armas e granadas do grupo terrorista Hamas que foram apreendidas pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) Foto: Heidi Levine/The Washington Post

Segundo analistas, o Hamas planejou e preparou meticulosamente um massacre de civis israelenses em uma escala que, muito provavelmente, provocaria o governo de Israel a enviar tropas para Gaza. De fato, os líderes do Hamas expressaram publicamente a disposição de aceitar perdas pesadas ― incluindo, possivelmente, a morte de muitos civis de Gaza que vivem sob o domínio do Hamas.

”Teremos que pagar um preço? Sim, e estamos prontos para pagá-lo”, disse Ghazi Hamad, membro do conselho político do Hamas, à televisão LCBI de Beirute em uma entrevista que foi ao ar em 24 de outubro. “Somos chamados de uma nação de mártires e temos orgulho de sacrificar mártires.”

O Hamas estava disposto a aceitar esses sacrifícios como o preço para dar início a uma nova onda de resistência palestina violenta na região e para acabar com os esforços de normalização das relações entre Israel e os países árabes, de acordo com atuais e antigos funcionários da inteligência e especialistas em contraterrorismo.

“Eles tinham uma visão muito clara do que aconteceria com Gaza no dia seguinte”, disse um oficial militar israelense sênior com acesso a informações confidenciais, incluindo interrogatórios com combatentes do Hamas e comunicações interceptadas. ”Eles queriam comprar seu lugar na história ― um lugar na história da jihad ― às custas das vidas de muitas pessoas em Gaza.”

Planejamento secreto, engano de alto nível

O planejamento para o ataque histórico contra Israel estava em andamento há mais de um ano antes dos eventos de 7 de outubro, segundo as autoridades de inteligência. As autoridades do Hamas se esforçaram para ocultar os preparativos, mesmo quando os líderes sêniores davam dicas ocasionais sobre suas intenções.

Em toda a Faixa de Gaza ― um enclave à beira-mar densamente povoado e fortemente vigiado, aproximadamente do tamanho da Filadélfia ― o Hamas realizou exercícios militares acima e abaixo do solo. Eles treinaram com fuzis AK-47 importados, pistolas, lançadores de granadas propelidas por foguetes e projéteis termobáricos que geram poderosas ondas de pressão e incêndios intensos com temperaturas superiores a 2.700 graus Fahrenheit.

Durante o treinamento, eles examinaram cuidadosamente os centros populacionais e as bases militares para criar uma matriz de alvos em potencial, segundo autoridades de inteligência do Ocidente e do Oriente Médio.

Para obter informações detalhadas, o Hamas utilizou drones de vigilância baratos para gerar mapas das cidades e instalações militares israelenses a poucos quilômetros do sistema de barreira de US$ 1 bilhão que Israel construiu para isolar Gaza.

Segundo as autoridades de inteligência, eles obtiveram informações adicionais de trabalhadores palestinos de Gaza que tinham permissão para entrar em Israel para trabalhar, geralmente nas mesmas comunidades agrícolas que estavam na mira do Hamas. Eles até mesmo monitoraram sites israelenses, estudando fotografias de imóveis e postagens em mídias sociais que descreviam a vida dentro de kibutzim e os layouts de prédios e casas.

Soldado israelense caminha pelos escombros do Kibutz Kfar Aza, no sul de Israel Foto: Manuel Bruque/EFE

A coleta de informações não foi particularmente sofisticada, mas foi metódica, disse Ali Soufan, ex-funcionário de contraterrorismo do FBI e fundador do Soufan Group, uma consultoria de segurança privada de Nova York que trabalha em estreita colaboração com governos do Oriente Médio.

“Se você está na prisão, você estuda o sistema de segurança da prisão. É isso que o Hamas vem fazendo há 16 anos”, disse Soufan. “Sua inteligência no local era muito melhor do que qualquer coisa que os iranianos poderiam ter dado a eles.”

Os planos precisos de como e onde as tropas de choque do Hamas atacariam ficaram restritos a um pequeno círculo de planejadores militares de elite, em meio ao que as autoridades ocidentais descreveram como segurança operacional de nível profissional. Os detalhes mais cruciais parecem ter sido ocultados até mesmo da liderança política do Hamas e dos principais apoiadores do grupo, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e o grupo terrorista Hezbollah, sediado no Líbano, como reconheceram publicamente as autoridades de ambas as organizações.

Plantando as sementes

Enquanto a conspiração progredia em segredo, outros membros da liderança do Hamas estavam ocupados plantando as sementes para uma fraude extraordinariamente sofisticada.

Israel acredita que o principal arquiteto do plano foi Yehiya Sinwar, o líder militar do Hamas. Ex-detento do Hamas que passou duas décadas em prisões israelenses, Sinwar é fluente em hebraico e um estudante declarado da cultura política e da mídia israelense. Munido de um conhecimento excepcionalmente profundo das correntes políticas predominantes em Israel, ele e outros líderes do Hamas começaram a emitir sinais sutis nos últimos anos, sugerindo um novo pragmatismo.

Era uma mensagem que os israelenses queriam ouvir ― que “o Hamas não quer mais guerras”, disse Michael Milshtein, ex-chefe de assuntos palestinos da Aman, a diretoria de inteligência militar de Israel. Milshtein, que se encontrou brevemente com Sinwar anos atrás, disse que o dia 7 de outubro tinha uma marca essencial das operações anteriores de Sinwar: um “conhecimento da consciência básica do público israelense”.

Yahya Sinwar, chefe do braço político do grupo terrorista Hamas, é apontado como um dos arquitetos do ataque terrorista de 7 de outubro em Israel Foto: Samar Abu Elouf / NYT

Para reforçar essa percepção de moderação, os confrontos entre o Hamas e Israel cessaram após 2021. O grupo se absteve de intervir em várias ocasiões quando seu aliado de Gaza, a Jihad Islâmica Palestina, ou PIJ, disparou foguetes ou se envolveu militarmente com Israel. Para muitos em Israel, essa foi mais uma prova de que o Hamas havia mudado e não buscava mais um conflito sangrento. Alguns relatórios sugeriram que as autoridades do Hamas até mesmo passaram informações sobre a PIJ aos israelenses para reforçar a impressão de que eles estavam cooperando.

Isso não quer dizer que Sinwar e outros líderes do Hamas não tenham ocasionalmente pedido a aniquilação de Israel. Em um discurso de 2022, Sinwar advertiu os israelenses de que o Hamas um dia “marcharia através de suas muralhas para desarraigar seu regime”.

No entanto, ele e outros líderes também declararam um compromisso abrangente de construir a infraestrutura do enclave e melhorar a situação econômica de seus 2 milhões de habitantes. Desde 2020, a União Europeia e outros doadores internacionais contribuíram para dezenas de novos projetos, desde escolas e instalações esportivas para jovens até estradas e estações de tratamento de esgoto.

Em apoio silencioso ao desenvolvimento econômico de Gaza, Israel concordou em conceder permissões de trabalho a 20 mil trabalhadores da região. Enquanto isso, permitiu que o Catar entregasse US$ 30 milhões em fundos de desenvolvimento, primeiro na forma de enormes malas cheias de dinheiro e depois por meio de lojas de varejo de Gaza, disse Amos Yadlin, ex-chefe da inteligência de defesa de Israel e presidente da Mind Israel, um grupo de consultoria para políticos e agências de segurança israelenses.

A relativa calma na fronteira sudoeste de Israel foi bem-vinda, pois as auntoridades israelenses estavam preocupadas com problemas em outros lugares. O governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu estava ameaçado por uma agitação interna histórica, incluindo ondas de manifestações sem precedentes contra a reforma judicial proposta pelo seu governo de extrema direita.

Os militares de Israel perceberam uma ameaça muito maior à segurança por parte do Hezbollah no norte e de grupos palestinos violentos envolvidos em confrontos crescentes com soldados israelenses e colonos armados na Cisjordânia.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, participa de coletiva de imprensa em Tel-Aviv, Israel Foto: Abir Sultan Pool/Reuters

As preocupações com a Cisjordânia se intensificaram durante o verão com a descoberta de novas tentativas de grupos externos de armar e incitar os palestinos à violência. Autoridades na Jordânia interceptaram várias remessas de armas pequenas e explosivos no ano passado que haviam sido contrabandeadas para o país, destinadas a destinatários na Cisjordânia, de acordo com duas autoridades de inteligência do Oriente Médio com conhecimento detalhado dos eventos.

O contrabando, transportado em alguns casos por drones modificados, mas também por caminhões, incluía fuzis de assalto, pistolas e silenciadores, minas antipessoais do tipo Claymore e explosivos militares C-4, disseram as autoridades.

O fornecedor final das armas não ficou claro, mas os analistas disseram que as mercadorias entraram na Jordânia com a ajuda de milícias apoiadas pelo Irã na Síria e no Iraque, dois países que fazem fronteira com o reino. Não se sabe quantas armas chegaram com sucesso à Cisjordânia, disseram eles. Pelo menos alguns dos drones estavam equipados com equipamento anti-interferência que dificultava a derrubada da aeronave, disse uma das autoridades.

“Não se tratava de uma rede, mas de várias redes”, disse a autoridade. “Muitas das tentativas foram frustradas e pessoas foram presas. Ficou claro que eles estavam tentando usar as mesmas rotas e métodos dos traficantes de drogas.”

Pego de surpresa

As distrações e os truques funcionaram. Em Gaza, a menos de 80 quilômetros da Cisjordânia, o armamento e o treinamento das equipes de assalto do Hamas foram amplamente ignorados ou descartados.

Imagens de vigilância e outros dados continuaram a chegar aos postos de escuta israelenses. Mas a comunicação mais importante estava ocorrendo em canais que os israelenses não conseguiam acessar ou não conseguiam compreender, disseram funcionários atuais e antigos.

“Eles estavam enganando Israel em um nível estratégico, usando rádios portáteis, redes de fios terrestres nos túneis e outras comunicações que não podíamos ouvir, enquanto usavam códigos nas chamadas redes abertas, que eles sabiam que estávamos ouvindo”, afirmou Eran Etzion, ex-vice-chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel. ”Eles estavam criando uma realidade alternativa”.

Yadlin, ex-chefe da inteligência de defesa, disse que Israel, no final das contas, “permitiu que um exército palestino fosse construído pelo Hamas e continuou dizendo a si mesmo que o Hamas poderia ser dissuadido”.

“Israel”, disse Yadlin, “foi enganado”.

Naim, o porta-voz do Hamas, disse que a posição inabalável do grupo terrorista sobre a recuperação de todas as antigas terras palestinas deveria ter deixado claras suas intenções. O Hamas agiu com a convicção de que “estamos sendo apagados ― nossa causa está sendo apagada”.

“Nós avisamos, dissemos que algo está por vir, dissemos que não apostassem no silêncio dos palestinos”, disse Naim. “Ninguém nos deu ouvidos. Consideramos essa operação um ato de defesa. Estou sitiado em uma prisão, tentei fugir da prisão.”

Soldados israelenses observam a fronteira do país com a Faixa de Gaza, no sul de Israel Foto: Ariel Schalit/AP

Pistas de um massacre

Nas primeiras horas da madrugada de 7 de outubro, tudo estava finalmente pronto. Em meio a uma barragem matinal sem precedentes de pelo menos 3 mil foguetes, os líderes deram ordens a milhares de homens para se infiltrarem na fronteira por terra, ar ou mar. Em uma sequência que foi amplamente documentada, os terroristas usaram drones para cegar os sensores da fronteira e os postos de metralhadoras automatizadas e usaram explosivos e escavadeiras para abrir buracos no muro perimetral de Israel.

Eles entraram em cerca de 30 lugares ao longo da fronteira e, em poucos minutos, estavam invadindo as bases militares e as cidades mais próximas. No que hoje é considerado o ataque mais mortal e brutal da história de Israel, eles atiraram, bombardearam e incendiaram 22 cidades israelenses, matando e, às vezes, torturando cerca de 1,2 mil pessoas e sequestrando outros 240, de acordo com o governo israelense.

Alguns dos ataques mais brutais ocorreram em Beeri, onde os terroristas abriram a barriga de uma mulher grávida e arrastaram o feto para o chão. Em outras cidades, os sobreviventes contaram que pais foram assassinados na frente de seus filhos e filhos foram assassinados na frente de seus pais. Outros sobreviventes descreveram ter testemunhado agressões sexuais, inclusive estupro.

“Sabemos, por meio de interrogatórios, que o Hamas chegou com planos detalhados de seu ataque, incluindo qual comandante deveria estuprar quais soldados em diferentes lugares”, disse o ministro da Defesa, Yoav Gallant, ao The Washington Post.

Marcas de sangue foram vistas em um quarto de uma criança no Kibutz Nir Oz, nas proximidades da Faixa de Gaza, após os ataques terroristas do Hamas Foto: Martin Divisek/EFE

Hamad, membro da ala política do grupo terrorista Hamas, disse na entrevista televisionada que houve “complicações em campo” durante o ataque, algumas delas causadas por palestinos não pertencentes ao Hamas que se juntaram ao ataque.

Apesar de um contra-ataque lento, mas feroz, dos israelenses, muitas das forças de ataque, incluindo vários comandantes, conseguiram retornar a Gaza, transportando um número inesperadamente grande de prisioneiros em carros, motocicletas e até mesmo em carrinhos de golfe roubados.

Cerca de 1,5 mil terroristas do Hamas foram mortos pelos israelenses, e seus corpos, telefones e armas foram explorados como uma bonança de inteligência. Outras informações vieram de alguns homens que foram capturados vivos e interrogados.

As descobertas confirmaram o rigor dos esforços de coleta de informações do Hamas antes dos ataques. Alguns combatentes mortos carregavam mapas de alta resolução, que se estima terem sido produzidos por drones a até 150 pés acima do solo, presumivelmente no verão, a julgar pela secura da vegetação nas imagens.

Uma fotografia de uma família em um bar mitzvah em uma geladeira crivada de buracos de bala no Kibutz Kissufim, Israel Foto: Heidi Levine/The Washington Post

Uma equipe de assalto havia recebido mapas baseados em satélite, com marcações que mostravam as rotas do distrito de Shuja’iyya, em Gaza, até o ponto de ruptura mais próximo da cerca, chamado “Malakeh Crossing”.

Os mapas destacavam a entrada pretendida pelo grupo, através de dois pontos ― a entrada da frente e a entrada dos fundos do kibutz. Os locais designados como “Emboscada 1″ e “Emboscada 2″, anotados nas estradas principais ao redor, indicavam lugares onde os terroristas criariam barreiras e armadilhas para bloquear qualquer tentativa de resgate.

Outra unidade ainda carregava uma extensa lista de armas e munições israelenses que seriam encontradas e saqueadas em Alumim, um kibutz que os terroristas não conseguiram invadir, chamado de “Missão 502″ nos documentos. Junto com mapas e outros documentos, muitos combatentes mortos foram equipados com algemas e botijões de gás, além de instruções para incendiar casas. A tática visava tirar os moradores de seus quartos seguros, disseram testemunhas e socorristas que chegaram ao local.

Ainda mais alarmante para alguns analistas foi a evidência de preparação para um ataque prolongado. As autoridades do Hamas disseram que foram surpreendidas por seus avanços radicais em 7 de outubro e que não estavam preparadas para incursões mais profundas em Israel ou, possivelmente, na Cisjordânia.

No entanto, suprimentos para vários dias de comida e equipamentos foram encontrados entre os corpos de várias equipes de assalto, incluindo as unidades que chegaram a Ofakim e à base militar de Urim, que serve como centro de comando para a 8200, uma unidade de inteligência israelense de elite.

“Eles planejaram uma segunda fase, inclusive nas principais cidades israelenses e bases militares”, disse uma autoridade israelense sênior que falou sob condição de anonimato para discutir informações confidenciais.

Armas pertencentes a terroristas do Hamas foram apreendidas pelas forças israelenses no kibutz Kfar Azza, no sul de Israel Foto: Abir Sultan/EFE

Uma vitória simbólica percebida

Não está claro se os agressores tinham expectativas realistas de progredir até a Cisjordânia. Os terroristas do Hamas disseram que esperavam conseguir reféns para trocar por prisioneiros mantidos em Israel e não previram que quase todas as equipes de ataque em 7 de outubro atingiriam seus alvos iniciais.

No entanto, as autoridades do Hamas afirmaram repetidamente que esperavam ― e receberam bem ― uma ampla retaliação israelense.

O porta-voz Ali Barakeh, contatado por telefone no Líbano quando a campanha terrestre israelense estava começando, disse que o Hamas havia se preparado para as bombas israelenses e acreditava que também poderia repelir um ataque terrestre das Forças de Defesa de Israel a partir de posições defensivas ligadas por uma rede de túneis.

“Eles podem impedir isso”, disse Barakeh sobre as forças do Hamas. Referindo-se às operações terrestres israelenses, ele disse: ”A terra é mais fácil para nós. Eles que venham atacar por terra. Estamos prontos”.

Desde o início da invasão terrestre, outros líderes do Hamas exultaram publicamente com o que consideram uma vitória estratégica sobre Israel. Hamad declarou na entrevista com os libaneses que o Hamas estava preparado para realizar o mesmo tipo de ataque contra Israel “repetidas vezes”.

Civis palestinos carregam o corpo de um morador da Faixa de Gaza que morreu após um bombardeio aéreo israelense Foto: Loay Ayyoub/The Washington Post)

“Haverá um segundo, um terceiro, um quarto” ataque, disse Hamad, de acordo com a tradução de seus comentários feita pelo Middle East Media Research Institute, uma organização sem fins lucrativos de Washington.

Os pronunciamentos do Hamas dando boas-vindas a um conflito mais amplo evocam as declarações dos líderes da Al-Qaeda após os ataques de 11 de setembro de 2001, observou Rita Katz, diretora executiva do SITE Intelligence Group, uma organização privada que estuda a ideologia e as comunicações on-line de grupos extremistas.

O chefe da Al-Qaeda, Osama bin Laden, esperava uma resposta americana furiosa após os ataques a Nova York e Washington, disse Katz, e saudou o que ele acreditava que seria um confronto violento e global entre o mundo muçulmano e o Ocidente, com o Islã prevalecendo no final.

“O Hamas sabia que Israel iria contra-atacar com força. Esse era o objetivo”, disse Katz. ”Para o Hamas, o sofrimento dos palestinos é um componente essencial para provocar a instabilidade e a indignação global que ele busca explorar.”

Mesmo que sua liderança atual seja efetivamente destruída, disse ela, o Hamas e seus seguidores continuarão a considerar o dia 7 de outubro como uma vitória. Isso se deve, em parte, ao fato de o grupo ter conseguido inquestionavelmente concentrar a atenção do mundo no conflito palestino, disse ela.

“É a primeira vez que me lembro que o Hamas se tornou tão proeminente em escala global”, disse Katz. ”Muitas pessoas já se esqueceram do dia 7 de outubro porque o Hamas mudou imediatamente a discussão. Ele colocou o foco em Israel, não neles mesmos. E isso é exatamente o que eles queriam.”

Warrick reportou de Amã, Jordânia, e Washington. Sarah Dadouch, no Líbano, Sufian Taha, em Jerusalém, e Souad Mekhennet, em Washington, contribuíram para esta reportagem.