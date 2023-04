Hoje Biden pode ser favorito, mas rumo da economia vai definir eleição nos EUA; leia a análise

Quase sete em cada dez americanos acreditam que seu país está no “caminho errado”. O atual presidente fará 81 anos no dia da eleição de 2024. Mais da metade dos eleitores de seu próprio partido não querem que ele concorra à reeleição.

Mesmo assim, Joe Biden embarca em sua campanha para um segundo mandato, as autoridades democratas acreditam firmemente que ele está iniciando sua candidatura em um terreno muito mais favorável do que a última. A unidade democrata sufocou até mesmo a insinuação de uma insurgência dentro do partido.

“Sempre estarei preocupada porque somos um país muito dividido e as disputas presidenciais serão acirradas, não importa quem esteja nela”, disse Anne Caprara, que ajudou a liderar um dos maiores comitês de campanha de Hillary Clinton em 2016 e é agora chefe de gabinete do governador democrata de Illinois, J.B. Pritzker. “Mas, pela primeira vez na minha carreira, acho que os republicanos se colocaram em uma posição terrível. Eles estão perdendo terreno e não conseguem ver isso.”

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nesta terça que vai concorrer à reeleição Foto: Michael A. McCoy/NYT

Sem dúvida, deslizes do governo Biden estão criando rugas de preocupação nos democratas. Apesar do baixo desemprego, uma economia resiliente e um histórico de realizações legislativas em seus dois primeiros anos, o presidente octogenário nunca conquistou a nação, nem mesmo os eleitores de seu partido. Uma pesquisa da NBC News na semana passada mostrou que Biden perderia para um candidato republicano genérico de 47% a 41%.

“O presidente Biden está em uma forma notavelmente fraca para um candidato à reeleição”, disse Bill McInturff, um pesquisador republicano veterano que codirige a pesquisa da NBC News. Os republicanos com certeza vão usar essas incertezas, insistindo na idade e fragilidade de Biden e pintando-o como o presidente em exercício mais fraco a concorrer à reeleição desde que Jimmy Carter tentou, 44 anos atrás. A campanha do ex-presidente Donald Trump já está olhando para além da corrida interna pela nomeação republicana para contrastar a força de um desafiante agressivo contra um titular vulnerável. “Esta é uma escolha entre Joe Biden e Donald Trump”, disse Chris LaCivita, consultor sênior da campanha de Trump. “Se eles acham que ser o presidente é sua maior força, terão um ano longo e miserável pela frente”.

Mas os fundamentos políticos parecem significativamente melhores do que a aprovação pessoal de Biden. Ao evitar um desafio nas primárias, Biden não passará o próximo ano brigando com membros de seu próprio partido em questões difíceis como imigração, crime, gênero e aborto - o que o afastaria dos eleitores indecisos. Em vez disso, ele pode passar o tempo participando de inaugurações de estradas e pontes, fábricas de semicondutores, fabricantes de veículos elétricos e projetos de energia solar que decorrem de suas três maiores conquistas legislativas - o projeto de lei de infraestrutura, a lei de incentivo a chips e a ciência e a lei para redução da inflação - com seus enormes incentivos fiscais para energia limpa.

A mera presença de Trump na corrida primária republicana está ajudando os democratas a fazer da campanha de 2024 uma escolha entre os dois partidos, não um referendo sobre o governo - um desafio muito mais difícil para o partido no poder, disse Jim Messina, coordenador da última campanha de reeleição presidencial bem-sucedida, a de Barack Obama em 2012. As primeiras pesquisas, tanto em estados-chave como o Wisconsin quanto nacionalmente, mostram Biden com uma pequena vantagem sobre Trump.

O controle estreito dos republicanos na Câmara também atrapalhou Biden nos meses anteriores à candidatura presidencial, assim como o Congresso republicano ajudou Obama.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e a primeira dama, Jill Biden, durante evento na Casa Branca em 24 de abril Foto: Doug Mills/NYT

E ainda há o mapa. As eleições de meio de mandato de 2022 deveriam ter sido um desastre para um presidente com baixos índices de aprovação. Em vez disso, em dois Estados críticos - Pensilvânia e Michigan - o Partido Democrata se fortaleceu muito, com vitórias nas corridas para governador em ambos os Estados.

No início da campanha de 2024, dois terços da “Muralha Azul” que Trump destruiu em 2016 e Biden reconstruiu em 2020 parecem favorecer os democratas. À medida que o partidarismo se intensifica nos Estados democratas e republicanos, Estados como Flórida, Ohio e Iowa se moveram firmemente em direção aos republicanos, mas outros como Colorado, Virgínia e New Hampshire parecem ter “virado” democratas.

Isso elevou apenas um punhado de Estados como potencialmente decisivos no próximo ano: Wisconsin, a Geórgia, o Arizona e a Pensilvânia, especialmente se os ventos políticos mudarem a favor dos republicanos. Se Biden puder conquistar a Pensilvânia, ele precisaria vencer apenas um dos outros grandes campos de batalha - Wisconsin, Geórgia ou Arizona - para obter os votos necessários no Colégio Eleitoral em 2024. Mesmo que perdesse em Nevada, ainda venceria.

Esses sucessos eleitorais recentes apontam para outro fator importante que parece jogar a favor dos democratas: os grandes debates. A erosão dos direitos ao aborto após a derrubada de Roe v. Wade pela Suprema Corte continuou a dominar os resultados eleitorais em Estados-chave como Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. E a questão do aborto não está desaparecendo, em grande parte porque o núcleo socialmente conservador do eleitorado republicano continua impulsionando os Estados vermelhos e os juízes conservadores para mais restrições ao aborto.

Os recorrentes ataques em massa também mantém a discussão sobre o controle de armas no topo da agenda política, uma questão que os democratas acreditam que os ajudará com os eleitores em subúrbios de Estados indecisos e prenderá os republicanos entre uma base de eleitores que não querem comprometer os direitos ao uso de armas.

Os democratas também têm problemas que podem ajudar os republicanos. A alta da criminalidade ajudou os republicanos a conseguir assentos legislativos na Câmara em Nova York e na Califórnia, o que garantiu a maioria da Câmara para o Partido Republicano. E a política transgênero pode ajudar os republicanos com eleitores indecisos. Uma pesquisa da National Public Radio no verão passado descobriu que 63% dos americanos se opunham a permitir que mulheres e meninas transgêneros competissem em times que se alinham com sua identidade de gênero.

Mas uma primária muito disputada provavelmente arrastará o candidato republicano para a direita, mesmo em questões que poderiam favorecer seu partido. “Há uma sopa tóxica entre aborto, armas, direitos dos homossexuais, livros de biblioteca, história afro-americana”, disse ela. “Aparece para as pessoas como: ‘Quem são essas pessoas?’”, disse Caprara, chefe de gabinete do governador de Illinois.

O maior problema, no entanto, pode ser a tempestade perfeita que se alinha no horizonte e que pode ou não estourar – a economia. Em 2020, Biden se tornou um dos poucos candidatos presidenciais na história moderna a triunfar sobre o candidato com bom desempenho na economia.

Desde então, a criação de empregos quebrou recordes mensais, enquanto as taxas de desemprego – especialmente para trabalhadores negros – estão em seus níveis mais baixos ou próximos deles. A inflação, que chegou a quase 10%, agora está em cerca de 5%.

No entanto, Biden continua obtendo avaliações baixas em sua administração econômica, e essas notas podem se deteriorar à medida que o Federal Reserve continua a conter a inflação com taxas de juros mais altas, alertou Messina, ex-gerente de campanha de Obama. Uma nova pesquisa da CNBC descobriu que 53% dos americanos esperam que a economia piore, em comparação com 34% quando Biden assumiu o cargo. “Hoje, Joe Biden é favorito”, disse Messina. “Mas eu gostaria de saber para onde vai a economia, porque essa é a única coisa que ninguém pode controlar”.