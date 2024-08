Como os espiões presos nos Estados Unidos viraram celebridades na Rússia

Quando um avião aterrissou no Aeroporto Internacional de Vnukovo, em Moscou, no início do mês, um tapete vermelho deu as boas-vindas aos passageiros do voo vindo de Ancara, na Turquia. Eles eram prisioneiros russos libertados do Ocidente, não celebridades — pelo menos por enquanto.

O presidente russo, Vladimir Putin, deu boas-vindas de herói aos prisioneiros libertados na troca de prisioneiros com o Ocidente, dizendo a eles que seriam bem tratados agora que estavam em casa. "Todos vocês receberão prêmios do Estado", disse Putin. Os russos libertados — incluindo Vadim Krasikov, um assassino condenado — agora se encontram entre um grupo de espiões, assassinos e outros agentes estatais russos que foram recebidos calorosamente pelo Estado russo e pelo público em geral após seu retorno. Alguns se tornaram celebridades, políticos e personalidades da mídia social. Aqui está uma olhada em alguns deles.

Anna Chapman

Detida por: Participar de uma rede de espionagem russa nos Estados Unidos; declarou-se culpada por não se registrar como agente estrangeira.

Ocupação atual: Criadora de conteúdo em mídias sociais.

Anna Chapman foi presa em 2010 por sua participação em uma rede de espionagem russa apelidada de “os ilegais” pelo Departamento de Justiça. Como parte da trama, 10 espiões russos assumiram identidades falsas nos Estados Unidos e transmitiam regularmente informações a seus controladores por meio de redes WiFi privadas e pen drives. O então vice-presidente Joe Biden disse ao apresentador de talk show Jay Leno que os agentes secretos não haviam conseguido muito em seu tempo de infiltração: “Os 10 estão aqui há muito tempo, mas não fizeram muita coisa”.

Chapman foi a primeira do grupo a ser presa após uma investigação de anos do FBI. Apresentando-se como corretora de imóveis, Chapman se comunicava regularmente com seus agentes, embora nunca pessoalmente. Quando um informante do FBI fez um pedido incomum — encontrar-se pessoalmente — Chapman entrou em contato com seu pai, um suposto ex-agente da KGB, em Moscou. O FBI, temendo que sua ligação para Moscou pudesse prejudicar a investigação, prendeu-a e aos outros nove agentes logo em seguida.

A juventude de Chapman — ela tinha 28 anos quando foi presa — e seus cabelos ruivos brilhantes a tornaram objeto de atenção cultural e da mídia. Durante a apresentação de Biden em um talk show, Leno perguntou ao vice-presidente: “Temos alguma espiã tão gostosa assim?” Chapman transformou sua atenção recém-descoberta em um trabalho de apresentadora de TV na Rússia e em um emprego como colunista do jornal Komsomolskaya Pravda, cargo que perdeu devido a acusações de plágio.

Em 2012, ainda aproveitando a onda de celebridade, Chapman contou a um repórter do Politico sobre seus planos de lançar um desenho animado de ficção científica estrelado por uma heroína ruiva e seu desejo de contratar um escritor fantasma para escrever um livro sobre negócios. Naquela época, ela já havia lançado um aplicativo de pôquer móvel e aparecido como modelo de passarela em pelo menos dois desfiles de moda. Empresas de produção e agentes de Hollywood buscaram os direitos de sua história, informou o Politico, embora esses planos tenham sido aparentemente frustrados por sua declaração, que a proibiu de tentar lucrar com seu tempo como espiã nos Estados Unidos.

Chapman mantém contas ativas nas redes sociais — especialmente no Instagram e no Telegram — onde publica fotos, vídeos e comentários políticos.

Maria Butina

Detida por: Não ter se registrado como agente estrangeiro.

Ocupação atual: Membro da Duma. Maria Butina foi condenada em abril de 2019 a 18 meses de prisão por atuar como agente estrangeira sem se registrar como tal. Os promotores dos EUA argumentaram que, embora ela "não fosse uma espiã no sentido tradicional", ela havia realizado ações nos Estados Unidos em nome de uma autoridade russa para beneficiar a Rússia, "e essas ações tinham o potencial de prejudicar a segurança nacional dos Estados Unidos". Butina circulou por meios e eventos conservadores, aparentemente tentando obter acesso a políticos conservadores e se infiltrar em grupos políticos dos EUA. Ela procurou criar laços com a Associação Nacional do Rifle e fez uma pergunta ao então candidato Donald Trump sobre suas opiniões a respeito da Rússia em uma reunião em 2015.

Em outubro de 2019, ela foi libertada da prisão e deportada para a Rússia. Ao retornar ao seu país de origem — ela é da Sibéria — recebeu uma oferta para trabalhar na Duma, uma câmara do legislativo russo. Ela foi eleita para o órgão legislativo em 2021 e é membro do partido Rússia Unida de Putin.

Butina contestou que sua posição seja um osso jogado pelo Kremlin, dizendo ao New York Times que “não é uma recompensa”.

Antes de ser eleita, ela ainda era proeminente na psique política russa. Em abril de 2021, ela visitou Alexei Navalni, o líder da oposição russa que morreu este ano em circunstâncias misteriosas em uma colônia penal. Sua visita foi para um segmento na RT, a rede de notícias financiada pelo governo, anteriormente conhecida como Russia Today.

No início deste ano, ela estreou um filme de propaganda sobre mulheres em tempos de guerra, em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Viktor Bout

Detido por: Tráfico de armas e conspiração para matar americanos.

Ocupação atual: Membro da assembleia legislativa do Oblast de Ulyanovsk.

Viktor Bout foi condenado em um tribunal federal em 2011 por acusações relacionadas à venda de armas para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), o grupo guerrilheiro insurgente da Colômbia. Os Estados Unidos alegaram que as armas seriam usadas para matar cidadãos americanos.

Bout foi preso na Tailândia em uma operação elaborada depois de anos levando a vida de traficante de armas, que supostamente inspirou o filme de 2005 de Nicolas Cage, “Lord of War”.

Em 2022, ele foi libertado como parte da última troca de prisioneiros de alto nível entre a Rússia e os Estados Unidos. Em troca da libertação de Bout pelos Estados Unidos, a Rússia libertou a estrela do basquete dos EUA Brittney Griner, que havia sido presa na Rússia por acusações de drogas relacionadas à posse de uma pequena quantidade de óleo de haxixe.

No ano passado, Bout conquistou uma cadeira em uma legislatura regional.

Ele comentou publicamente sobre a troca do início deste mês, chamando os ocidentais e dissidentes que a Rússia libertou de “lixo”, mas dizendo que isso “valeu a pena para que nossos oficiais de inteligência retornassem à sua terra natal”.

Bout, falando no Solovyov Live, disse que a troca de “escória e traidores de nossa sociedade” por “heróis” foi equilibrada.