Igreja Católica de Nicarágua diz que padre foi detido conforme repressão aumenta

A Igreja Católica de Nicarágua denunciou a detenção de mais um religioso em meio ao aumento da repressão do governo Daniel Ortega aos clérigos do país, a quem acusa de terrorismo. O padre Oscar Benavidez foi preso e levado para local desconhecido no domingo, 14, após celebrar uma missa, segundo um comunicado divulgado pela diocese de Siuna na segunda-feira, 15.

Benavidez era pároco da igreja Espírito Santo em Mulukukú, cidade rural da Região Autônoma da Costa Caribe Norte, mas pertencia originalmente à diocese de Matagalpa, dirigida pelo bispo Rolando Álvarez, que há semanas está detido por autoridades policiais e impedido de deixar sua cúria. O padre foi descrito como “alegre”, “carismático” e “próximo à comunidade”, segundo pessoas ouvidas por meios de comunicação locais. Ele também era conhecido por ser cauteloso com temas políticos em suas homilias.

🔴 Urgente | Reportan el secuestro del sacerdote Oscar Benavidez de la parroquia Espíritu Santo en Mulukukú, de la Diócesis de Siuna. Según fuentes de la iglesia, fue bajado de su vehículo y subido a una patrulla, con destino desconocido esta tarde. #Nicaragua pic.twitter.com/jEreyAfeAB — Elmer Josué Rivas (@ElmerJRivas) August 15, 2022

Os relatos sobre a detenção e o paradeiro do padre são imprecisos. Benavidez teria sido detido após uma missa, segundo fontes da igreja, que afirmam não saber o motivo ou o paradeiro do religioso. Fontes citadas pelo Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh) afirmaram que o padre foi retirado de seu veículo e levado por uma patrulha com destino incerto. De acordo com o portal de notícias argentino Infobae, o padre teria sido levado à prisão de El Chipote, em Manágua, denunciada por ativistas de direitos humanos como um centro de tortura do governo.

“Pela manhã, me inteirei sobre o translado à Direção de Auxílio Judicial (El Chipote) do padre Oscar”, disse a advogada Yonarqui Martínez, que segundo o Infobae defenderá Benavidez.

A detenção de Benavidez se soma a denúncias de outros sacerdotes da zona rural de Matagalpa a quem a polícia impediu de assistir a atos religiosos no fim de semana.

O padre Aníbal Manzanares, do município de Terrabona, disse a jornalistas que foi proibido, na sexta-feira, 12, de “realizar procissões e atividades fora da igreja”, enquanto o padre Fernando Calero, do município de Rancho Grande, foi impedido de viajar no domingo para assistir uma missa. Segundo Calero, a polícia parou seu veículo e tomou a documentação necessária para que ele e um grupo seguissem a viagem.

#DiocesisMedia l Palabras del padre Fernando Calero, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, Rancho Grande, Matagalpa, ante los acontecimientos del día de hoy. Posted by Diócesis Media, Estéreo Fátima, Rancho Grande on Sunday, August 14, 2022

“Nos revistaram de forma inapropriada, como se fôssemos delinquentes”, disse o padre em um vídeo publicado nas redes sociais.

As relações entre a Igreja Católica e o governo Ortega começaram a se deteriorar em 2018, quando vários templos abriram suas portas para abrigar manifestantes feridos durante os protestos contra o presidente duramente reprimidos. Na ocasião, 355 pessoas foram mortas, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

O governo Ortega sustenta que essas manifestações fizeram parte de uma tentativa de golpe promovida pela oposição, com o apoio dos Estados Unidos e cumplicidade dos bispos.

O cardeal de El Salvador, Gregorio Rosa Chavéz, afirmou na segunda-feira que esperava que a situação em Nicarágua fosse se “normalizando” para que os cidadãos pudessem “expressar sua fé livremente”. No começo de agosto, Chavéz indicou que a “perseguição” sofrida pela Igreja Católica em Nicarágua pelas autoridades governamentais é atualmente o “caso mais horrendo” de “martírio” na região. Na segunda, o dirigente católico pediu que a situação se resolva por meios pacíficos e pelo diálogo.

Benavidez é o terceiro padre preso apenas neste ano em Nicarágua e o nono sob custódia policial. Antes dele, os casos mais recentes são do bispo Rolando Álvarez e outros cinco padres que estão detidos desde 4 de agosto no Palácio Episcopal da Diocese de Matagalpa - a diocese de Siuna foi a primeira a expressar apoio ao bispo, a quem a Polícia Nacional acusa de tentar “organizar grupos violentos”, embora até agora nenhuma evidência tenha sido apresentada.

Perseguição

A perseguição das autoridades aos religiosos do país não parou na detenção dos padres. Um grupo de missionários da ordem de Madre Teresa de Calcutá foram expulsos do país. Oito estações de rádio católicas foram fechadas e a programação de televisão por assinatura de três canais católicos foram encerradas.

Daniel Ortega classificou como “terroristas” os bispos nicaraguenses que atuaram como mediadores de um diálogo nacional que buscava uma solução pacífica para a crise que o país vive desde abril de 2018. A situação se agravou após as polêmicas eleições de novembro passado, nas quais Ortega foi reeleito para um quinto mandato, quarto deles consecutivo e segundo junto com sua esposa, Rosario Murillo, como vice-presidente, com seus principais candidatos na prisão./ Com informações de EFE e AP