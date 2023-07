Incêndios na Grécia atemorizam donos de hotéis: ‘até os animais estão se mudando’

THE NEW YORK TIMES - Como milhares de turistas fugiram das chamas que devoram a ilha grega de Rodes, os locais ficaram com a terra arrasada e as cinzas dos ciprestes, oliveiras e pinheiros cercando seus bares, lojas e hotéis vazios.

Muitos temem que seus meios de subsistência tenham sido destruídos não apenas agora, mas também para o futuro, se os turistas, a mais importante fonte de renda para a ilha, não retornarem.

“Era tudo verde, e agora é preto”, disse George Tirelis, que administra algumas vilas de férias no sul de Rodes, agora vazias e cercadas por terras carbonizadas. “Os turistas estão com medo de vir.”

Um incêndio na vila de Gennadi, na ilha de Rodes, no mar Egeu, sudeste da Grécia, em 25 de julho Foto: Petros Giannakouris/AP

Mais do que a maioria dos países europeus, a Grécia depende dos meses de verão do turismo para pagar o resto do ano, e sua economia depende fortemente da atratividade de seus mares cristalinos e paisagens pitorescas. Os incêndios que se espalharam desde a semana passada prejudicaram a imagem do país como um retiro de férias, provocando o que as autoridades chamaram da maior retirada de pessoas da história recente, causando enormes danos a edifícios e ao meio ambiente e matando pelo menos duas pessoas.

Mas, à medida que as mudanças climáticas intensificam as ondas de calor sufocantes e a secura que alimenta os incêndios florestais, também levanta questões de longo prazo para a economia da Grécia e para as pessoas que vivem lá.

Durante a semana, os bombeiros lutavam contra as chamas que se espalhavam, incluindo novos incêndios no continente, seus esforços complicados por condições cada vez mais secas e quentes, com mais uma onda de calor caindo sobre a Grécia. As temperaturas atingiram o pico na quarta-feira, chegando a 46ºC no centro da Grécia, com risco extremo de incêndios florestais em seis regiões.

Na terça-feira, um avião de combate a incêndios caiu no sul da Grécia, matando os dois tripulantes Foto: Petros Giannakouris/AP

Ao mesmo tempo, o setor de turismo estava se mobilizando. A ministra do Turismo da Grécia, Olga Kefalogianni, organizou uma reunião de emergência e, falando à rádio BBC na segunda-feira, incentivou os visitantes com reservas para Rodes a viajar mesmo assim, porque os incêndios afetaram apenas uma pequena parte da ilha. Ações estão sendo tomadas, disse ela, para promover a ilha como “um destino excepcionalmente bonito e seguro”.

Mas as preocupações vão muito além de Rodes, e representantes do setor soaram o alarme. “Está chovendo cancelamentos”, disse Panagiotis Tokouzis, vice-presidente da Confederação Grega de Turismo, em uma rádio grega na segunda-feira, acrescentando que a questão não diz respeito apenas às ilhas. “O turismo de todo o país foi afetado.”

Pessoas tomam sol perto da cidade costeira de Saranda enquanto a fumaça sobe da ilha grega de Corfu em 25 de julho Foto: Armend Nimani/AFP

A indústria já vinha sofrendo, disse Tokouzis em uma entrevista, com menos turistas na Grécia este ano em maio e junho, após meses de inflação alta e preocupações financeiras em todo o mundo.

Embora os hotéis em Rodes tenham sofrido apenas danos externos, de acordo com representantes de turismo locais, Tokouzis disse que 30% das reservas na ilha foram canceladas nas últimas duas semanas, o que significa milhões em perdas.

Nos últimos anos, incêndios florestais devastaram muitas partes da Grécia, desde a cidade litorânea de Mati, onde os incêndios em 2018 mataram mais de 100 pessoas, até a parte norte da ilha de Evia em 2021. Este ano, os incêndios se espalharam no sul da ilha, bem como em partes de Corfu, outro destino turístico popular.

Números da TCI Research, uma organização de dados de viagens, sugerem que os incêndios florestais anteriores causaram apenas quedas temporárias na reputação da Grécia. Mas, à medida que as ondas de calor crescem em extensão e gravidade e criam condições mais propícias ao fogo, algumas operadoras de turismo temem danos duradouros.

Turistas viajam em uma balsa para a ilha de Corfu enquanto a fumaça sobe do incêndio sobre a ilha Foto: Armend Nimani/AFP

Miltiades Chelmis, chefe da Associação de Hoteleiros de Evia, disse que em um país que depende muito do turismo, as condições, agravadas pelas mudanças climáticas, são uma grande preocupação.

“Se essa situação continuar assim, os turistas tentarão encontrar lugares mais frescos para ir”, disse Chelmis. “Até os animais estão se mudando”.

As ondas de calor podem “reduzir a atratividade do sul da Europa como destino turístico a longo prazo ou, pelo menos, reduzir a demanda no verão”, disse a agência de classificação de risco Moody’s na segunda-feira, prevendo “consequências econômicas negativas dada a importância do setor”.

Segundo um relatório da Comissão Europeia publicado este ano, num mundo com aumento de quatro graus Celsius de aquecimento, o turismo cairia 9% nas ilhas jónicas gregas. No mesmo cenário, aumentaria 16% no oeste do País de Gales.

Pessoas jogam bola em frente a uma floresta queimada em uma praia, perto da vila de Gennadi, na ilha de Rodes, em 27 de julho Foto: Petros Giannakouris/AP

No sábado, os hóspedes das vilas que Tirelis administra no sul de Rodes, perto do vilarejo de Kiotari, começaram a enviar fotos de fumaça espessa saindo de trás da colina em frente à propriedade, que estava coberta de árvores e arbustos. Agora essa terra está completamente queimada e todos os visitantes de agosto cancelaram suas reservas. Mas as preocupações de Tirelis não eram apenas sobre este verão.

“Tenho medo também sobre o próximo ano”, disse ele. “Não sabemos como os clientes se sentirão ao viajar para Rodes quando souberem do grande incêndio.”

Ion Gonos também aluga casas para turistas perto de Kiotari - deslumbrantes vilas brancas com amplas janelas com vista para o mar e, até recentemente, uma exuberante paisagem mediterrânea. Na maior parte, as casas sobreviveram aos incêndios, mas a colina circundante está agora coberta de cinzas.

Gonos disse estar muito preocupado tanto com o meio ambiente quanto com o seu negócio. “Quando alguém sai de férias, quer ir para um lugar legal”, disse Gonos. “Agora você só vê poeira”.

Um morador local puxa um galho de árvore enquanto um incêndio queima na vila de Gennadi, na ilha de Rodes, em 25 de julho Foto: Petros Giannakouris/AP

Yannis Tselios, 29, cuja família também aluga algumas vilas próximas para turistas, e cujo quintal pegou fogo nos incêndios, disse que teve tantos cancelamentos que já decidiu fechar este ano.

Eles iriam consertar suas propriedades antes da próxima temporada, acrescentou. “Mas possivelmente não será a mesmo coisa”, disse ele. “Não teremos mais a mesma floresta.”

Após o incêndio de 2018 em Mati, os turistas discutiram em um fórum do TripAdvisor se deveriam ou não reservar um hotel lá. “É seguro, mas muito triste”, escreveu um usuário.

George Pappas, gerente daquele hotel, o Cabo Verde, disse que muitos turistas acabaram por regressar, em parte graças à posição estratégica da vila junto a Atenas e Rafina, porto da balsa para várias ilhas gregas.

Vários turistas ignoraram o que aconteceu lá, disse ele, mas Dimitris Lymperopoulos, barman do hotel, disse que a atmosfera não havia se recuperado completamente. “Há um clima de tristeza por aqui com o que aconteceu”, disse ele.

Cinco anos depois, acrescentou, a natureza ainda não estava totalmente recuperada. “As árvores demoram muito para crescer novamente”, disse ele.