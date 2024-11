Um funcionário que trabalhava havia 18 anos do sistema de parques do Estado de Nova York morreu no sábado, 9, enquanto combatia o incêndio. O funcionário, Dariel Vasquez, estava ajudando a limpar uma área arborizada quando uma árvore caiu e o atingiu, disseram as autoridades.

Centenas de incêndios ocorreram na região neste outono, durante uma estação excepcionalmente quente e seca. Um incêndio florestal no Prospect Park, no Brooklyn, na noite de sexta-feira, 8, cobriu a cidade de Nova York com um cheiro de fumaça durante o fim de semana que permeou as ruas e se infiltrou nos prédios de apartamentos.