Alex Davis estava prestes a emergir de seu mergulho em uma praia de Barbados, em meados de outubro, quando seu detector de metais começou a apitar. Havia algo enterrado sob o fundo do oceano. Davis cavou entre rochas e pedaços de coral morto até que encontrou um anel dourado com uma pedra preciosa vermelha escura saindo da areia.

Quando Davis o levou para a costa, viu que o anel estava gravado com o nome da McMaster University, em Ontário, Canadá, o ano de 1965 e um conjunto de iniciais. Davis havia desenterrado um anel de formatura com décadas de idade, com pistas sobre seu proprietário. “Simplesmente me senti quase que no dever de tentar devolvê-lo”, ele contou ao The Washington Post.

Morgan Perigo (à esquerda) e Alex Davis, à direita; anel de ouro foi pela graduação em universidade em 1965; jóia chegou ao destino nos 83 anos de Perigo Foto: Courtesy of McMaster University

PUBLICIDADE Davis, 34, procurou no site da McMaster mas não conseguiu encontrar uma correspondência para as iniciais do anel. Então ele contatou a universidade, cuja equipe determinou que as iniciais correspondiam a Morgan Perigo, um ex-aluno que depois lhes disse que havia perdido seu anel de formatura no oceano em Barbados, no ano de 1977. Após resgatar por acaso o anel, Davis o enviou para Perigo, em Ontário, no final de outubro. O anel chegou um dia antes do 83º aniversário de Perigo. “Que presente de 83 anos maravilhosamente inesperado”, Perigo disse à Universidade McMaster, que anunciou a descoberta na sexta-feira, 1º.

Bugigangas, tampas de garrafa e até telefones

Davis, um mergulhador profissional e pescador de lança que administra uma empresa de mergulho livre em Barbados, comprou um detector de metais subaquático este ano, segundo disse. Após o furacão Beryl agitar a costa de Barbados em julho, foram expostas bugigangas há muito tempo enterradas na areia, disse Davis. Em vários locais, ele encontrou tampas de garrafa, pesos de chumbo e até telefones.

Na manhã de 16 de outubro, Davis estava pelas praias de Miami Beach, um destino turístico popular, quando seu detector o levou ao anel. Estava enterrado não muito longe da costa, em água com cerca de seis pés (cerca de 1,8 metro) de profundidade, e brilhava ao sol. “Seus olhos definitivamente se iluminam”, Davis lembrou. “Você está puxando pregos enferrujados e tampas de garrafa enferrujadas e coisas do tipo, e então você finalmente encontra algo realmente brilhante.”

“Essa pessoa ainda está por aí para receber de volta?”

Publicidade

Davis disse que, quando encontrou itens valiosos no passado, geralmente procurou pela praia ou pelas redes sociais pelos proprietários. Mas a maioria das descobertas carrega pouca informação que pode ligá-las à pessoa que as perdeu. Esta foi diferente. “Meu primeiro pensamento foi, ‘imagino se essa pessoa ainda está por aí para receber de volta’”, disse Davis.

Após o mergulhador contatar a Universidade McMaster com notícias de sua descoberta incomum, Karen McQuigge, diretora de engajamento de ex-alunos da escola, disse que a universidade não emite anéis de formatura e que o anel provavelmente era uma compra sentimental. Por um golpe de sorte, havia apenas um ex-aluno da classe de 1965 que tinha as iniciais do anel de “FMP”.

A equipe de McQuigge contatou Frederick Morgan Perigo, que é conhecido por Morgan. Perigo respondeu e confirmou que durante uma viagem em família para Barbados em 1977, ele havia perdido um anel de formatura na mesma praia onde Davis fez a descoberta. O anel havia escorregado de seu dedo e caído no oceano quando ele estendeu o braço para estabilizar seu filho quando uma onda atingiu a praia. “Ele achou que estava perdido para sempre”, disse McQuigge.

O anel perdido desde 1977 localizado por um mergulhador Foto: Courtesy of McMaster University

“Sentimentos quentes e aconchegantes”

Davis disse que ficou surpreso ao descobrir sobre a história do anel. “O anel esteve perdido bastante tempo, mais tempo do que eu estive neste planeta”, disse o mergulhador.

McQuigge conectou Davis e Perigo, que compartilhou sua surpresa e seu endereço. Davis pagou pelo frete de 48 horas para levar o anel de Barbados para o Canadá o mais rápido possível. Ele chegou em 22 de outubro, um dia antes de Perigo completar 83 anos. Davis disse que ligou para Perigo novamente em seu aniversário para desejar-lhe felicidades. A emoção de resolver um mistério de décadas, ele disse, superava em muito o valor do anel de ouro, se ele o tivesse guardado. “Acho que os sentimentos quentes e aconchegantes valem muito mais”, disse ele. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.