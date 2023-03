Indiciamento de Trump está contaminado por política; leia a análise

Se você pretende indiciar e julgar um ex-presidente dos Estados Unidos, especialmente um ex-presidente dos Estados Unidos cuja carreira se beneficiou do colapso da confiança pública na neutralidade de todas as nossas instituições, é melhor você ter provas claras, culpa óbvia e muitos precedentes legais por trás do seu caso.

O caso que os promotores de Nova York aparentemente estão considerando abrir contra Donald Trump, sobre pagamentos de suborno feitos à atriz pornô Stormy Daniels que podem ter violado as leis de financiamento de campanha, não parecem ser assim. O uso da expressão “nova teoria jurídica” nas descrições do que o caso pode acarretar não é encorajador.

Nem as dúvidas levantadas por escritores e especialistas não conhecidos por sua simpatia por Trump. Ou o fato de termos um precedente de um candidato presidencial indiciado por um crime notavelmente semelhante - o julgamento de John Edwards por seus pagamentos a Rielle Hunter - que rendeu uma absolvição em uma acusação e um júri empatado em outra.

O precedente Bill Clinton-Monica Lewinsky é um pouco menos relevante legalmente, envolvendo perjúrio em vez de lei de financiamento de campanha. Mas os escândalos de Clinton estabeleceram um princípio geral de que os presidentes e ex-presidentes estão acima da lei, desde que a violação da lei envolva infrações menores que encobrem sexo. Se uma possível acusação de Trump exigir a anulação desse princípio, então os promotores podem comparecer ao tribunal usando parafernália de campanha do Partido Democrata; o efeito será o mesmo.

Esse efeito não precisa beneficiar Trump politicamente para tornar tal acusação imprudente ou perigosa. Uma acusação pode prejudicá-lo nas urnas e ainda ser uma péssima ideia a longo prazo – estabelecendo um precedente que pressionará os promotores republicanos a indiciar políticos democratas por acusações igualmente duvidosas, estabelecer um padrão de vingança legal‌ contra políticos de fora do partido e encorajar a contínua transformação da polarização em inimizade.

Mas é claro que a questão política é inevitável: uma acusação ajudará ou prejudicará Trump em sua busca para recuperar a indicação republicana e a presidência?

Duas generalizações são relativamente fáceis de fazer. Mesmo uma acusação aparentemente partidária não fará nada para tornar Trump mais popular entre os eleitores independentes que decidem as eleições presidenciais; será apenas uma bagagem adicional para um político já amplamente considerado caótico, imoral e inadequado para o cargo.

Ao mesmo tempo, mesmo uma acusação hermética seria considerada perseguição pelos fãs mais dedicados de Trump. Portanto, haja ou não uma onda de protestos do MAGA agora, você esperaria que o espetáculo de uma acusação ajudasse a mobilizar e motivar sua base em 2024.

Alexander Burns, do Politico, argumenta que esses dois pontos juntos são negativos para Trump. Afinal, ele não precisa mobilizar sua base. Sempre estarão lá para ele, não importa o que aconteça. Ele precisa persuadir os duvidosos e exaustos de que é o homem deles em 2024. E se mesmo alguns desses eleitores se cansarem de outra rodada de polêmica com Stormy Daniels, então ele está pior. Burns escreve: “Se cada escândalo ou erro crasso aproxima 99% de sua base e desestabiliza 1%, essa ainda é uma fórmula perdida para um político cuja base é uma minoria eleitoral. Trump não pode se livrar de um apoio fracionário a cada controvérsia, precisa compensá-lo em volume”.

Não tenho certeza se é tão simples assim. Isso porque, além do verdadeiro eleitor de base (que estará com Trump de qualquer forma) e do verdadeiro eleitor indeciso (que provavelmente alavancou Joe Biden da última vez), existe o eleitor indeciso das primárias republicanas: o eleitor que faz parte da política de Trump, a base para fins de eleição geral, mas não o ama absolutamente, o eleitor que está aberto a Ron DeSantis, mas oscila entre os dois republicanos, dependendo das manchetes do momento.

Posso contar duas histórias sobre como esse tipo de eleitor reage a uma acusação. Em um deles, Trump se sai bem com esse eleitorado quando está fora dos noticiários ou na ofensiva e se sai pior quando parece enfraquecido, confuso, um perdedor. Daí o aumento de DeSantis nas pesquisas imediatamente após as eleições de meio de mandato de 2022, quando o baixo desempenho dos candidatos favoritos de Trump prejudicou sua mística e sua derrota depois o fez parecer impotente. Daí sua aparente recuperação nas pesquisas mais recentemente, quando ele levou a luta para DeSantis sem o governador da Flórida reagir, fazendo Trump parecer mais forte do que seu rival que ainda não estava em campanha.

De acordo com essa teoria, mesmo uma acusação politizada e partidária devolve Trump a uma posição instável, fazendo-o parecer uma vítima em vez de um mestre, um perdedor tropeçante apanhado nas redes liberais. Assim, o eleitor indeciso republicano se comporta como o eleitor indeciso das eleições gerais e recua, e o disciplinado DeSantis se beneficia.

História alternativa

Mas há uma história alternativa, na qual nosso eleitor indeciso republicano investe não tanto em candidatos específicos quanto na grande batalha com o establishment político liberal. Nessa teoria, a marca DeSantis é construída sobre ele ser um lutador, um flagelo do liberalismo cultural em todas as suas formas, enquanto Trump perdeu terreno ao parecer mais interessado em lutar contra seus colegas republicanos, a ponto de ferir o Partido Republicano e ajudar os liberais a vencer.

O que acontece, porém, quando o liberalismo institucional parece levar a luta contra Trump? (Sim, eu sei que um único promotor não é o liberalismo institucional, mas é assim que isso será percebido e usado). Quando a grande batalha ideológica se trava repentinamente em torno de sua pessoa, sua posição, sua própria liberdade?

Bem, talvez isso pareça uma confirmação do argumento que certos trumpistas vêm usando há algum tempo - que não há nada que o establishment teme mais do que uma restauração de Trump, que “eles não podem deixá-lo voltar”, como disse o ex-oficial de Trump na Casa Branca, Michael Anton. E, portanto, se você se preocupa mais com o conflito ideológico, não importa se você não o ama como seus verdadeiros apoiadores; onde Trump estiver, você também deve estar.

Este é o efeito rally para Trump que parece mais imaginável se uma acusação vier - não uma explosão de zelo pelo próprio homem, mas uma repetição da dinâmica inimigo-do-meu-inimigo que tem sido crucial para sua resiliência ao longo do tempo todo.

É claro que alguns democratas ficariam felizes em ver Trump em vez de DeSantis como o candidato. Você poderia argumentar que, nesse cenário, os conservadores ansiosos por uma guerra estariam essencialmente se deixando manipular para lutar no campo de batalha errado, para o líder errado, com as apostas erradas.

Mas convencê-los disso caberá ao próprio DeSantis, cuja própria campanha fará uma dessas duas narrativas da psicologia republicana parecer profética – a primeira na vitória, a segunda na derrota.