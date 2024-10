Em uma investigação pública sobre a morte de uma mulher britânica envenenada em 2018 por uma neurotoxina da era soviética, o principal advogado indicou na segunda-feira, 14, que havia veneno suficiente no frasco para matar milhares de pessoas.

Dawn Sturgess e seu parceiro desmaiaram após entrarem em contato com um frasco de perfume descartado que continha a neurotoxina novichok na cidade de Amesbury, no sudoeste da Inglaterra. Ela borrifou o conteúdo da garrafa em seu pulso e morreu dias depois. Seu parceiro sobreviveu. "As evidências sugeriram que esta garrafa — que continha veneno suficiente para matar milhares de pessoas — deve ter sido deixada anteriormente em algum lugar público, criando o risco óbvio de que alguém a encontrasse e a levasse para casa", disse o advogado Andrew O'Connor.

Esta foto fornecida pela Polícia Metropolitana mostra Dawn Sturgess, enquanto uma investigação pública sobre sua morte em 2018, envenenada por uma neurotoxina desenvolvido na era soviética, começou na segunda-feira, 14 de outubro de 2024 Foto: Metropolitan Police via AP

Agente duplo: “poderiam ter me matado facilmente”

Dawn Sturgess teve contato com a substância quatro meses depois que Sergei Skripal, ex-oficial de inteligência russo, e sua filha adoeceram com novichok em um ataque na cidade vizinha de Salisbury.

O Reino Unido culpou a inteligência russa, mas Moscou negou qualquer participação. O presidente russo Vladimir Putin chamou Skripal, um agente duplo do Reino Unido durante seus dias de espionagem, de “escória” sem interesse para o Kremlin, ao ponto de ter sido trocado em uma troca de espiões em 2010. Por motivos de segurança, os Skripals não testemunharão durante a investigação.

Mas em uma declaração de testemunha para a investigação, Skripal disse que o ataque foi um choque porque era “desonroso” matar pessoas que haviam sido trocadas. “Eu havia recebido um perdão presidencial e era um homem livre, sem condenações sob a lei russa. Nunca pensei que o regime russo tentaria me assassinar no Reino Unido”, disse Skripal em uma declaração lida por O’Connor.

“Eles poderiam ter me matado facilmente se quisessem quando eu estava na prisão.” Ele disse acreditar que Putin “deve ter pelo menos dado permissão para o ataque.” “Acredito que Putin toma todas as decisões importantes por conta própria”, disse sua declaração.

“Falha em prevenir um ataque com armas químicas?”

O advogado Michael Mansfield, que falava em nome da família e do parceiro de Sturgess, disse que as evidências sugerem que o risco para Skripal era previsível. Ele disse que as questões centrais para a investigação são se ele e as autoridades do Reino Unido reconheceram que ele representava uma ameaça à comunidade.

“Se o ataque poderia e deveria ter sido prevenido pelas autoridades do Reino Unido, a família e o parceiro de Dawn têm o direito de saber — assim como o público em geral; houve uma falha em prevenir um ataque com armas químicas em solo britânico?” ele disse à investigação. “Numerosos membros do público foram colocados em risco, com potencial para centenas ou até milhares de mortes?”

Heather Hallett, a legista que conduziu a investigação de 2018 sobre a morte de Sturgess, disse que era necessária uma pesquisa pública e completa sobre como a mulher morreu. Ao contrário das investigações rotineiras em casos em que a causa da morte é desconhecida ou se alguém morre de forma violenta, as pesquisas públicas podem incluir material de inteligência sensível./AP