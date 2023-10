Da Guerra dos Seis Dias à Guerra das Seis Frentes em Israel; leia a coluna de Thomas Friedman

Quem se importa com Israel deveria estar mais preocupado agora do que em qualquer outro momento desde 1967. Naquele ano, Israel derrotou os Exércitos de três Estados árabes — Egito, Síria e Jordânia — no conflito que ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias. Hoje, quem olha com atenção percebe que Israel trava a Guerra das Seis Frentes.

Esta guerra é travada diretamente e por intermédio de atores não estatais, Estados-nação, redes sociais, movimentos ideológicos, comunidades da Cisjordânia e facções políticas israelenses — e é a guerra mais complexa que já cobri. Mas uma coisa está clara para mim: os israelenses não são capazes de vencer esta guerra em seis frentes sozinhos; eles só serão capazes de vencer se Israel — e os Estados Unidos — conseguirem reunir uma aliança global.

Desafortunadamente, Israel tem hoje um primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, e uma coalizão de governo que não pretendem nem são capazes de construir o fundamento necessário para sustentar essa aliança global. Esse fundamento é declarar o fim da expansão dos assentamentos coloniais de Israel na Cisjordânia e reformular as relações de Israel com a Autoridade Palestina, para que a entidade se torne uma parceira palestina legítima e crível, capaz de governar a Faixa de Gaza pós-Hamas e forjar uma solução maior de dois Estados incluindo a Cisjordânia.

Tanques israelenses e veículos blindados montados perto da Faixa de Gaza, no sul de Israel, no sábado, 21 de outubro de 2023. Foto: Sergey Ponomarev / NYT

É estrategicamente e moralmente incoerente Israel pedir aos seus melhores aliados ajuda para buscar justiça em Gaza e ao mesmo tempo pedir-lhes que façam vista grossa enquanto o Estado judaico constrói um reino colonial na Cisjordânia com objetivo expresso de anexação.

Isso não vai funcionar. Israel não será capaz de produzir o tempo, a assistência financeira, a legitimidade, o parceiro palestino e os aliados globais que precisa para vencer esta guerra em seis frentes. E todas as seis frentes estão neste momento à vista de todos.

Na primeira, Israel trava uma guerra em escala total contra o Hamas dentro e no entorno de Gaza, na qual, conforme podemos ver agora, o Hamas ainda detém tanta capacidade residual que conseguiu lançar um ataque anfíbio contra os israelenses na terça-feira e na quarta disparou foguetes de longo alcance contra as cidades portuárias de Eilat, no sul de Israel, e Haifa, no norte.

É assustador ver quantos recursos o Hamas desviou para construir armas em vez de capital humano em Gaza — e quão eficazmente o grupo escondeu isso de Israel e do mundo. De fato é difícil não notar o contraste entre a evidente pobreza humana em Gaza e a riqueza em armamentos que o Hamas construiu e tem acionado.

O Hamas sonha há muito tempo com a unificação dos fronts em torno de Israel, regionalmente e globalmente. A estratégia de Israel sempre foi agir de maneiras que evitem isso — até que a atual coalizão de Netanyahu, de judeus ultraortodoxos e supremacistas, chegou ao poder em dezembro e começou a se comportar de maneiras que de fato ajudaram a fomentar a unificação de todos os inimigos de Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fala durante uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Tel Aviv, Israel, em 18 de outubro de 2023. Foto: Miriam Alster / AP

De que maneiras? Os supremacistas judeus no gabinete de Netanyahu começaram imediatamente a desafiar o status quo do Monte do Templo, em Jerusalém, reverenciado por muçulmanos, que se referem ao local como Nobre Santuário, onde fica a Mesquita de Al-Aqsa.

O governo Netanyahu começou a movimentar-se para impor condições muito mais duras aos palestinos da Cisjordânia e de Gaza presos nas penitenciárias israelenses. E estabeleceu planos para uma enorme expansão nos assentamentos de Israel na Cisjordânia para impedir que um Estado palestino contíguo possa existir algum dia por lá. É a primeira vez que um governo israelense torna a anexação da Cisjordânia um objetivo declarado em seu pacto de coalizão.

Além disso tudo, os EUA pareciam próximos de forjar um acordo para a normalização das relações diplomáticas e comerciais entre Arábia Saudita e Israel — realização que coroaria o esforço de Netanyahu no sentido de provar que Israel pode ter relações normais com Estados árabes e muçulmanos sem ter de ceder nenhum centímetro aos palestinos.

O que nos leva à segunda frente: Israel contra o Irã e seus apoiadores — ou seja, o Hezbollah no Líbano e na Síria, milícias islamistas na Síria e no Iraque e a milícia houthi no Iêmen.

Todos os grupos lançaram, nos dias recentes, drones e foguetes contra Israel e forças dos EUA no Iraque e na Síria. Eu creio que o Irã — assim como o Hamas — considerou o esforço americano-israelense de normalização de relações entre Israel e Estados árabes-muçulmanos uma ameaça estratégica que teria isolado Teerã e seus aliados na região. Ao mesmo tempo, acredito que o Hezbollah passou a perceber que, se Israel aniquilar o Hamas, conforme declarou que fará, o grupo xiita libanês será o próximo. Portanto, o Hezbollah decidiu que, no mínimo, precisa abrir um segundo front de baixa intensidade contra Israel.

Uma foto tirada da cidade de Sderot, no sul de Israel, em 26 de outubro de 2023, mostra foguetes disparados da Faixa de Gaza em direção a Israel, em meio às contínuas batalhas entre Israel e o movimento palestino Hamas. Foto: JACK GUEZ / AFP

Como resultado, Israel foi forçado a retirar cerca de 130 mil civis das proximidades da fronteira norte, assim como dezenas de milhares de pessoas da região próxima à fronteira sudoeste, com Gaza. Esses deslocamentos colocam uma pressão enorme por moradia sobre o tesouro israelense.

A terceira frente é o universo das redes sociais e outras narrativas digitais sobre quem é bom ou mau. Quando o mundo torna-se interdependente, quando — graças a smartphones e redes sociais — nada permanece oculto e nós conseguimos ouvir uns aos outros sussurrar, a narrativa dominante adquire um valor estratégico verdadeiro.

Essa rede social ser manipulada com tanta facilidade pelo Hamas ao ponto do episódio de um míssil palestino que falhou e atingiu um hospital em Gaza ter tido a culpa atribuída a Israel é profundamente perturbador, porque essas narrativas moldam decisões de governos e políticos tanto quanto relações entre diretores-executivos e seus funcionários. Estejam avisados: se Israel invadir Gaza, corporações do mundo inteiro se verão diante de demandas em competição de seus empregados para denunciar Israel ou o Hamas.

A quarta frente é a luta intelectual-filosófica entre o movimento progressista internacional e Israel. Creio que alguns elementos desse movimento progressista, que, bem sei, é grande e diverso, perderam suas estribeiras morais sobre este tema. Por exemplo, eu vi numerosas manifestações em universidades americanas que essencialmente culpam Israel pela invasão horrenda do Hamas, argumentando que o grupo travou uma “luta anticolonial” legítima.

Esses manifestantes progressistas parecem acreditar que o Estado de Israel inteiro é uma empresa colonial — não apenas os assentamentos na Cisjordânia — e portanto o povo judeu não tem direito à autodeterminação nem à autodefesa em sua terra ancestral, seja dentro ou fora das fronteiras pré-1967.

E para uma comunidade intelectual aparentemente preocupada com nações que ocupam outras nações e lhes nega direito ao autogoverno, nós não vemos muitas manifestações progressistas contra a maior potência opressora no Oriente Médio hoje: o Irã.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ao centro, ouve o comandante da Guarda Revolucionária, general Hossein Salami, ao centro, à esquerda, enquanto analisa um desfile militar anual que marca o aniversário do início da guerra contra o Irã pelo ex-ditador iraquiano Saddam Hussein, em frente ao santuário do falecido fundador revolucionário Ayatollah Khomeini, nos arredores de Teerã, Irã, sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Foto: Vahid Salemi / AP

Além de reprimir suas próprias mulheres em busca de mais liberdade de pensamento e vestimenta, Teerã controla efetivamente quatro Estados árabes — Líbano, Síria, Iêmen e Iraque — por meio de seus aliados. O Líbano, um país que conheço bem, há um ano não consegue eleger um novo presidente que não se curve constantemente aos desejos e interesses de Teerã. Infelizmente, libaneses independentes são incapazes de remover a influência do Irã de seu Parlamento e Executivo, que é exercida em grande medida através dos canos das armas do Hezbollah. O site Middle East Eye noticiou que, em 2014, o representante da cidade de Teerã no Parlamento iraniano Ali Reza Zakani gabou-se sobre a maneira que o Irã passou a controlar quatro capitais árabes: Bagdá, Damasco, Beirute e Sanaa, Iêmen.

Reduzir essa luta incrivelmente complexa de dois povos por uma mesma terra a uma guerra colonial é uma desonestidade intelectual. Ou, conforme afirmou o escritor israelense Yossi Klein Halevi no jornal Times of Israel na quarta-feira: “Colocar a culpa da ocupação e suas consequências totalmente em Israel é desprezar o histórico das ofertas de paz israelenses e da rejeição palestina. Rotular Israel como mais uma criação colonialista é distorcer a história singular do retorno de um povo arrancado de sua terra, em sua maioria refugiados de comunidades judaicas destruídas no Oriente Médio”.

Mas vejam o que mais é desonesto intelectualmente: comprar a narrativa da direita israelense favorável aos assentamentos, neste momento disseminada amplamente dentro de Israel, de que a violência de Hamas é tão selvagem que claramente não tem nada a ver com nada que os colonos tenham feito — portanto, não há problemas em erguer mais assentamentos.

Minha visão: trata-se de uma disputa territorial entre dois povos que reivindicam a mesma terra, que precisa ser dividida da maneira mais equitativa possível. Essa concessão mútua é o fundamento de qualquer sucesso contra o Hamas. Portanto, se você é favorável a uma solução de dois Estados, você é meu amigo e se você é contra uma solução de dois Estados, você não é meu amigo.

A quinta frente é dentro de Israel e dos territórios ocupados. Na Cisjordânia, colonos judeus de direita estão atacando palestinos e perturbando os esforços do Exército de Israel de manter o controle em colaboração com as forças de segurança da Autoridade Palestina (AP), liderada por Mahmoud Abbas. Nós temos de lembrar que a AP reconheceu o direito de Israel existir como parte dos Acordos de Oslo. Seria terrível que essa frente exploda em um confronto entre a AP e Israel, porque desse modo haveria pouca esperança para se obter ajuda da autoridade para governar Gaza.

A fumaça preta surge do leste da Cidade de Gaza, quinta-feira, 26 de outubro de 2023, após os ataques aéreos israelenses. Foto: Abed Khaled / AP

Mas também não haverá nenhuma esperança para isso se os palestinos na Cisjordânia e espalhados pelo mundo não insistirem na construção de uma Autoridade Palestina mais eficaz e sem corrupção. Faz tempo que isso é necessário — e não é apenas culpa de Israel isso não ter acontecido; os palestinos também colaboraram.

A sexta frente é dentro de Israel, principalmente entre seus cidadãos judeus. Essa frente está oculta momentaneamente, mas à espreita logo abaixo da superfície. É o confronto ocasionado pela estratégia permanente de Netanyahu na política doméstica: dividir para conquistar. Netanyahu construiu toda sua carreira política colocando grupos da sociedade israelense uns contra os outros, erodindo o tipo de coesão social que é essencial para vencer a guerra.

Seu governo levou essa estratégia ao extremo logo que assumiu, em dezembro, movimentando-se imediatamente para furtar da Suprema Corte israelense seu poder de revisar decisões do Executivo e do Legislativo. Nesse processo, Netanyahu levou dezenas de milhares de israelenses às ruas todos os sábados para proteger sua democracia e fez com que pilotos da Força Aérea e outros combatentes de elite suspendessem seus plantões de reservistas afirmando que não serviriam a um país que ruma para a ditadura. Seu governo dividiu e distraiu Israel e suas Forças Armadas exatamente na hora errada — se é que já houve uma hora boa.

Como você vence uma guerra em seis frentes? Repito: somente com uma aliança de pessoas e nações que acreditam em valores democráticos e no direito de todos os povos à autodeterminação. Enquanto não produzir um governo capaz de gerar essa aliança, e a não ser que o faça, Israel não terá o tempo, os recursos, o parceiro palestino e a legitimidade que precisa para derrubar o Hamas em Gaza, estará lutando principalmente ao lado dos EUA como seu único aliado verdadeiro e sustentável.

E muito da força dessa aliança reside hoje em Joe Biden e no fato de que ele traz para esta crise um conjunto de princípios centrais e fundamentais a respeito do papel dos EUA no mundo: o certo contra o errado, a democracia contra a autocracia. Poderá demorar para termos novamente um presidente com esses instintos.

Em outras palavras, Biden criou capital de giro diplomático — que vem com um prazo limite — tanto para os israelenses quanto para a Autoridade Palestina. Ambos devem usá-lo sabiamente. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO