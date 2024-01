Israel descobre que a extensão da rede de túneis do Hamas é bem maior do que se pensava

NEW YORK TIMES- Indícios obtidos por militares e agentes de inteligência de Israel durante a invasão da Faixa de Gaza mostram que a rede de túneis construída pelo grupo terrorista Hamas no subterrâneo do enclave palestino são de um alcance, profundidade e qualidade surpreendentes. Documentados por vídeos e fotografias, esses relatos ressaltam por que os túneis eram considerados uma grande ameaça para os militares israelenses em Gaza mesmo antes do início da guerra.

Um dos túneis era largo o suficiente para que um alto funcionário do Hamas pudesse dirigir um carro dentro dele. Outro se estendia por quase três campos de futebol e estava escondido embaixo de um hospital. Sob a casa de um comandante sênior do Hamas, os militares israelenses encontraram uma escada em espiral que levava a um túnel com aproximadamente sete andares de profundidade.

Os militares israelenses agora acreditam que há muito mais túneis sob Gaza.

Um soldado israelense sai de um túnel do Hamas durante um passeio guiado pelo exército israelense para jornalistas na Faixa de Gaza central, em 15 de dezembro de 2023. Foto: Tamir Kalifa / NYT

Um labirinto gigante

Em dezembro, a rede foi avaliada em cerca de 400 km. Autoridades sênior da defesa israelense, que falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos de inteligência, estimam atualmente que a rede tenha entre 560 e 720 km - números extraordinários para um território que, em seu ponto mais longo, tem apenas 40 km. Dois dos oficiais também avaliaram que há cerca de 5.700 poços separados que levam aos túneis.

Os números não puderam ser verificados de forma independente, e há estimativas variadas de autoridades israelenses sobre o aumento do escopo da rede de túneis, com base em diferentes informações. Mas os imensos esforços do Hamas para militarizar o enclave não são contestados, nem as falhas de inteligência dos militares israelenses em subestimar a extensão e a importância da rede para a sobrevivência do Hamas.

Em uma reunião em janeiro de 2023, um alto oficial militar israelense disse que os túneis não seriam nem mesmo um fator em qualquer guerra futura com o Hamas devido à força militar de Israel, de acordo com uma transcrição da discussão analisada pelo New York Times.

Para os militares israelenses, os túneis são um pesadelo subterrâneo e o núcleo da capacidade de sobrevivência do Hamas. Todos os objetivos estratégicos de Israel em Gaza estão agora ligados à eliminação dos túneis.

“Se você quiser destruir a liderança e o arsenal do Hamas, terá que destruir os túneis”, disse Daphné Richemond-Barak, especialista em guerra de túneis da Universidade Reichman, em Israel. “Eles estão conectados a todas as partes das missões militares.”

O Hamas investiu pesadamente nos túneis, pois não tem recursos ou números para combater os militares israelenses em uma guerra convencional. O grupo usa os túneis como bases militares e arsenais, e conta com eles para mover suas forças sem ser detectado e proteger seus principais comandantes.

Soldados israelenses na entrada de um túnel do Hamas na Faixa de Gaza Strip, em 15 de dezembro de 2023. Foto: Tamir Kalifa / NYT

“O Hamas usou o tempo e os recursos nos últimos 15 anos para transformar Gaza em uma fortaleza”, disse Aaron Greenstone, ex-oficial da C.I.A. que trabalhou extensivamente no Oriente Médio.

Um documento de 2022 mostrou que o Hamas orçou US$ 1 milhão para as portas dos túneis, oficinas subterrâneas e outras despesas em Khan Younis.

Autoridades da inteligência israelense avaliaram recentemente que havia cerca de 160 quilômetros de túneis logo abaixo de Khan Younis, a maior cidade do sul de Gaza, onde as forças israelenses estão agora em combates pesados. Yahya Sinwar, o líder militar do Hamas em Gaza, tinha uma casa em Khan Younis.

Além disso, um relatório de 2015 indicou que o Hamas gastou mais de US$ 3 milhões em túneis em toda a Faixa de Gaza, incluindo muitos construídos sob a infraestrutura civil e locais sensíveis, como escolas e hospitais, disseram os militares israelenses.

Os tipos de túneis

Os militares israelenses disseram ter encontrado dois tipos de túneis: os usados por comandantes e outros usados por agentes. Os túneis dos comandantes são mais profundos e mais confortáveis, permitindo estadias mais longas e o uso de telhas de cerâmica. Os outros túneis são mais espartanos e geralmente mais rasos.

Uma autoridade israelense disse que os militares poderiam ter passado um ano localizando um único túnel, mas agora a campanha terrestre forneceu uma grande quantidade de informações sobre a rede subterrânea de Gaza.

Os militares israelenses examinaram os computadores usados pelos agentes do Hamas encarregados da construção de túneis para encontrar as passagens subterrâneas, disse uma autoridade israelense sênior. Alguns documentos capturados na guerra também estão se mostrando vitais. Os militares israelenses encontraram listas das famílias que “hospedaram” as entradas dos túneis em suas casas particulares.

Táticas de guerra

Em um caso, os soldados israelenses localizaram um mapa de túneis em Beit Hanoun, uma cidade no norte de Gaza, e o utilizaram para encontrar e destruir túneis. Mesmo com essa inteligência no campo de batalha, os combates em Gaza em torno dos túneis têm sido exaustivos. Os militares israelenses informam que quase 190 soldados foram mortos e cerca de 240 ficaram gravemente feridos desde o início da campanha terrestre. Mas os militares não divulgaram o número de mortos e feridos em conexão com a guerra dos túneis.

Um esboço de um túnel desenhado por soldados israelenses na parede da casa de uma família palestina, onde encontraram um túnel, durante um passeio guiado pelo exército israelense para jornalistas, na Faixa de Gaza central, em 8 de janeiro de 2024. Foto: Avishag Shaar-Yashuv / NYT

Um soldado, que falou sob condição de anonimato por motivos de segurança, disse que supervisionou a destruição de cerca de 50 túneis em Beit Hanoun. Todos eles estavam armadilhados, disse ele. O soldado, um oficial dos engenheiros de combate, disse que sua unidade encontrou bombas escondidas nas paredes e um dispositivo explosivo maciço que estava conectado para ser ativado remotamente.

O soldado, que era reservista e já foi dispensado, disse que o dispositivo havia sido feito em uma fábrica e tinha um número de série. Se tivesse explodido, a bomba teria matado qualquer pessoa que estivesse no túnel e diretamente fora dele, disse ele.

Em novembro, o Hamas divulgou um vídeo mostrando como atraiu um grupo de cinco soldados israelenses para a entrada de um túnel em Beit Hanoun e, em seguida, usou uma bomba na beira da estrada para matar os soldados.

Richemond-Barak disse que o Hamas importou a tática dos rebeldes sírios que mataram dezenas de soldados do governo em um ataque a um túnel em 2014 em Aleppo.

Arsenal subterrâneo

Em 8 de janeiro, soldados israelenses levaram jornalistas para ver três poços de túneis na região central de Gaza - um dentro de um prédio agrícola de um andar nos arredores de Bureij, o segundo dentro de uma siderúrgica civil na periferia de Maghazi e um terceiro dentro de um galpão próximo à siderúrgica.

O poço na siderúrgica era o mais profundo e sofisticado. Ele descia cerca de 30 metros e era equipado com algum tipo de elevador. Os soldados disseram que ele era usado para transportar peças de munição que eram moldadas na siderúrgica. Um balde com projéteis ou cabeças de foguetes estava próximo. Os soldados disseram que os projéteis eram baseados em um modelo de um projétil de morteiro amarelo fabricado nos EUA com as palavras “projétil de morteiro de 20 mm; Lote 1-2008″.

Os soldados não permitiram a entrada de jornalistas no poço, citando o risco de explosões, mas disseram que o Hamas levaria as peças de munição para dentro do túnel para transportá-las para outra parte da rede de túneis, onde seriam equipadas com explosivos.

Túnel do Hamas, na Faixa de Gaza, em 8 de janeiro, 2024. Foto: Avishag Shaar-Yashuv / NYT

O túnel levaria a um galpão próximo feito de ferro corrugado. Os jornalistas foram escoltados até esse galpão, onde viram 10 foguetes grandes, com cerca de três metros de comprimento e pintados de verde-oliva. Os foguetes estavam contidos em longas gaiolas oblongas, possivelmente usadas para transportá-los.

Os soldados disseram que os foguetes tinham um alcance de aproximadamente 60 milhas. Um poço no piso levava ao subsolo, mas não estava claro para onde o poço levava ou qual era sua profundidade. Ele parecia mais raso do que o primeiro poço.

O logotipo das brigadas Qassam, a ala militar do Hamas, estava colado em uma parede.

Destruir os túneis não é uma tarefa fácil, disse a autoridade. Eles precisam ser mapeados, verificados quanto a reféns e não apenas danificados, mas tornados irreparáveis. Tentativas recentes de demolir os túneis inundando-os com água do mar falharam.

O funcionário estimou que poderia levar anos para desativar o sistema de túneis.