Israel enfrentará dilemas amargos e familiares das guerras no Oriente Médio para eliminar o Hamas

À medida que Israel bombardeia Gaza com ataques aéreos, prepara-se para uma possível invasão terrestre e intensifica uma guerra desencadeada pelo ataque terrorista sem precedentes do Hamas, seus líderes enfrentarão muitos dos mesmos dilemas com os quais têm lutado durante décadas de conflito com os palestinos.

Os líderes israelenses se comprometeram a aniquilar os terroristas do Hamas responsáveis pelo ataque surpresa do fim de semana, mas correm o risco de atrair críticas internacionais à medida que o número de civis palestinos mortos aumenta. Eles querem matar todos os sequestradores, mas poupar os cerca de 150 reféns — homens, mulheres, crianças e idosos — que o Hamas arrastou para o outro lado da fronteira e ameaçou matar se Israel atacasse civis.

No final, Israel talvez decida deixar o Hamas no poder em Gaza com relutância, em vez de se arriscar em alternativas indiscutivelmente piores. Veja a seguir as opções que Israel tem pela frente.

Uma ofensiva terrestre arriscada

Israel parece cada vez mais propenso a lançar uma ofensiva terrestre em Gaza, algo que fez em duas de suas quatro guerras anteriores contra o Hamas. As forças armadas israelenses investiram enormes recursos para esse cenário, chegando a construir uma base de treinamento no deserto do sul para reproduzir a paisagem urbana de Gaza.

Uma ofensiva terrestre enviaria uma mensagem forte, e as forças que operam dentro de Gaza poderiam ter uma chance maior de matar os principais líderes do Hamas e resgatar reféns.

Esse tipo de ataque praticamente garante um número muito maior de baixas em ambos os lados. E envolveria batalhas rua a rua com militantes do Hamas que tiveram anos para preparar túneis e armadilhas.

Com uma presença ostensiva na fronteira com Gaza, Israel tem dado sinais de uma operação de grande porte em caso de uma ofensiva terrestre Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Os chefes terroristas do Hamas afirmam que planejaram a operação do último fim de semana por mais de um ano e se prepararam para qualquer cenário, inclusive para uma guerra total. Uma incursão terrestre poderia até mesmo favorecê-los.

Giora Eiland, um general aposentado e ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, disse que uma operação terrestre seria um “erro terrível” — os soldados teriam que limpar todas as casas e remover armadilhas de túneis com muitos quilômetros de extensão, tudo isso enquanto lutam contra milhares de combatentes do Hamas.

O exército teria que permanecer em Gaza por meses, disse ele, sofrendo muitas baixas “que não precisávamos”.

Poder em Gaza

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, prometeu “esmagar e eliminar” o Hamas. Mesmo que isso fosse possível, os especialistas dizem que Israel poderia se arrepender.

O Hamas está profundamente enraizado na sociedade palestina, com um exército, um governo em Gaza e programas de bem-estar social. Ele tem milhões de apoiadores em Gaza, na Cisjordânia ocupada e no Líbano, além de uma liderança exilada. Fundado no final da década de 1980, sobreviveu como um grupo armado clandestino durante anos, enquanto Israel ocupava militarmente toda a Faixa de Gaza, antes da retirada em 2005.

A reocupação de Gaza deixaria Israel encarregado de governar e fornecer serviços básicos a 2,3 milhões de palestinos, enquanto provavelmente lutaria contra uma insurgência. Retirar o Hamas do poder e depois se retirar deixaria um vácuo que poderia ser preenchido por grupos ainda mais radicais.

“O entendimento aqui em Israel é não haver outra alternativa ao regime do Hamas. Esse é o diabo que conhecemos”, disse Michael Milshtein, especialista israelense em assuntos palestinos da Universidade de Tel Aviv.

Civis e contenção

Em contraste com as rodadas anteriores de combates, Israel enfrentou poucos pedidos de contenção desta vez, com os EUA e outros aliados expressando horror com as atrocidades do Hamas e prometendo apoio irrestrito.

Mas isso pode mudar à medida que a miséria de Gaza aumenta.

Os ataques aéreos israelenses já demoliram bairros inteiros, matando mais de 1.500 palestinos, incluindo 500 crianças e 276 mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Os civis em busca de segurança se aglomeraram em escolas administradas pela ONU, já que Israel cercou o território, impedindo a entrada de alimentos, combustível, água e medicamentos.

A única estação de energia de Gaza ficou sem combustível na quarta-feira, mergulhando o território na escuridão.

Ataques aéreos israelenses já demoliram bairros inteiros, matando mais de 1.500 palestinos, incluindo 500 crianças e 276 mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza Foto: AP Photo/Hatem Moussa

As últimas quatro guerras em Gaza trouxeram morte e devastação semelhantes, mas duraram apenas dias ou semanas, com pressão internacional e mediadores persuadindo os dois lados a cessar-fogo. Provavelmente, levará muito mais tempo desta vez, mas o mesmo resultado pode ser inevitável.

“A ideia é entrar em Gaza, destruir o Hamas e garantir que isso não volte a acontecer. E não há como fazer isso sem que haja incríveis baixas civis em Gaza”, disse H.A. Hellyer, membro associado sênior do Royal United Services Institute, um think tank de defesa com sede no Reino Unido.

“Estrategicamente, em termos de segurança, isso não resolve a questão de Gaza. Não aborda o problema subjacente de Gaza.”

A questão palestina

O problema subjacente de Gaza, que é muito anterior ao Hamas, é o conflito israelense-palestino.

Mesmo que Israel consiga derrotar o Hamas — seja qual for o resultado —, cerca de 7,5 milhões de judeus e um número semelhante de palestinos ainda viveriam próximos em Israel e nos territórios que controla, com a maioria dos palestinos vivendo sob ocupação militar.

Não houve conversações de paz em mais de uma década, e qualquer esperança remanescente de uma solução de dois Estados está ainda mais distante agora. Vários grupos importantes de direitos humanos dizem que o controle de Israel sobre os palestinos equivale a um apartheid, uma alegação que Israel rejeita como um ataque à sua legitimidade.

Os palestinos, marcados pelo seu êxodo durante a guerra de 1948 que cercou a criação de Israel, quando centenas de milhares fugiram ou foram expulsos, estão determinados a permanecer na Terra Santa. Os vizinhos Egito e Jordânia, que fizeram a paz com Israel décadas atrás, se opõem firmemente ao reassentamento deles.

Até a última sexta-feira, a deportação em massa de palestinos, uma ideia há muito tempo adotada pela extrema direita de Israel, era inimaginável — assim como uma invasão em grande escala pelo Hamas.

Agora, parece que todas as apostas estão canceladas.

“Israel pode garantir que ninguém viva em Gaza, se isso for necessário”, disse Eiland, ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional. “Se não houver nenhuma maneira de garantir que haja um regime confiável lá, seja lá o que for depois disso, então não restará ninguém lá.”/AP