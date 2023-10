O pior dia de guerra de Israel; leia a coluna de Thomas Friedman

THE NEW YORK TIMES - Quando preciso da análise mais correta sobre Israel, a primeira ligação que faço é sempre para o meu amigo de longa data e parceiro de reportagem, Nahum Barnea, um colunista veterano do jornal Yediot. Quando lhe telefonei no sábado à tarde para saber a sua opinião sobre o ataque do Hamas a Israel, fiquei estupefato com a sua primeira resposta: “Este é o pior dia de que me lembro em termos militares na história de Israel, incluindo o erro da guerra do Yom Kippur, que foi terrível”.

Nahum é um repórter cuidadoso que cobriu todos os grandes acontecimentos em Israel durante o último meio século e, quando explicou a sua lógica, percebi que era um eufemismo.

Não se trata de uma discussão habitual entre o Hamas e Israel. A fronteira entre Gaza e Israel tem apenas 37 milhas de comprimento, mas as ondas de choque que esta guerra irá desencadear não só lançarão Israel e os palestinos de Gaza na turbulência, como também atingirão a Ucrânia, a Arábia Saudita e, muito provavelmente, o Irã. Por quê?

Qualquer guerra prolongada entre Israel e o Hamas poderá desviar para Tel-Aviv mais equipamento militar americano de que Kiev necessita e tornará impossível - por enquanto - o acordo de normalização proposto entre a Arábia Saudita e Israel.

Conflito já deixou mais de mil mortos. Foto: Ilan Assayag/AP

E, se se verificar que o Irã encorajou o ataque do Hamas para destruir o acordo israelense-saudita, isso poderá aumentar as tensões entre Israel e o Irã e o Hezbollah libanês, representante de Teerã, e também entre a Arábia Saudita e o Irã. Este é um momento extremamente perigoso em várias frentes.

Mas voltando à questão de Nahum: por que é que esta guerra é um desastre tão grande para Israel, pior do que o ataque surpresa do Yom Kippur do Egito e da Síria, que aconteceu há 50 anos e um dia? Para começar, disse Nahum, há a humilhação pura e simples para os militares israelenses: “Em 1973, fomos atacados pelo maior exército árabe, o Egito”.

Desta vez, Israel foi invadido em 22 locais fora da Faixa de Gaza, incluindo comunidades até 15 milhas dentro de Israel, por uma força militar pertencente ao “equivalente a Luxemburgo”. E, no entanto, esta força minúscula não só invadiu Israel, esmagando as tropas fronteiriças israelenses, como levou reféns israelenses de volta a Gaza através dessa mesma fronteira - uma fronteira onde Israel gastou cerca de US$ 1 bilhão para erguer uma barreira que seria virtualmente impenetrável. Trata-se de um golpe chocante para as capacidades de dissuasão de Israel.

Em segundo lugar, observou, Israel sempre se orgulhou da capacidade dos seus serviços de informação para se infiltrar no Hamas e nos militantes palestinos na Cisjordânia e obter alertas com antecedência. Nas últimas semanas, como qualquer pessoa que segue as notícias de Israel sabe, o Hamas estava conduzindo o que pareciam ser manobras de treino para este tipo de ataque ao longo da fronteira de Gaza - mesmo na frente dos olhos dos militares israelenses.

Mas, ao que parece, os serviços secretos israelenses interpretaram as manobras como uma tentativa do Hamas de mexer com as cabeças dos militares israelenses e deixar os comandantes um pouco nervosos, e não como um prelúdio para um ataque. Aparentemente, os serviços secretos israelenses acreditavam que o Hamas necessitava desesperadamente de mais assistência financeira do Catar, que já deu ao Hamas mais de US$ 1 bilhão em ajuda desde 2012, e de autorizações de trabalho para os habitantes de Gaza trabalharem em Israel - e tanto Israel como o Catar sempre exigiram uma fronteira tranquila em troca.

“A interpretação dos serviços secretos é que eles estavam treinado para algo que nunca se atreveriam a fazer”, disse Nahum. “Foi um mau julgamento e arrogância”. Em vez disso, o Hamas lançou uma invasão incrivelmente complexa e sofisticada a partir de terra e mar.

Soldados israelenses e equipe médica apressam uma maca com uma vítima para um helicóptero das forças israelenses que aguarda a transferência de pacientes para o Hospital Hadassah Ein Kerem, em Jerusalém, do Centro Médico Soroka, na cidade de Beersheba, no sul de Israel, em 08 de outubro de 2023. Foto: ABIR SULTAN / EFE

Soldados israelenses assumem uma posição perto da cidade de Ashkelon, no sul do país, em 8 de outubro de 2023. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Mas agora chegamos à parte verdadeiramente terrível para Israel. O Hamas não só conseguiu entrar em Israel e atacar comunidades e bases militares israelenses, como também conseguiu raptar uma série de israelenses - alegadamente incluindo alguns idosos, crianças e pelo menos um soldado - e levá-los de volta para Gaza.

As fotografias da Associated Press “mostram uma mulher israelense idosa raptada sendo levada de volta para Gaza num carro de golfe por homens armados do Hamas e outra mulher espremida entre dois combatentes numa moto”, noticiou a AP. Circulam na internet imagens de cadáveres israelenses levados para Gaza e arrastados pelas ruas.

Ao mesmo tempo, combatentes palestinos fizeram reféns grupos de israelenses nas comunidades fronteiriças de Be’eri e Ofakim, mas eles acabaram sendo libertados pelas forças especiais israelenses.

Isto vai ser um enorme problema para Israel. Num mandato anterior, em 2011, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu trocou 1027 prisioneiros palestinos, incluindo 280 que cumpriam penas de prisão perpétua, para recuperar um soldado israelense, Gilad Shalit, do Hamas em Gaza. Bibi pode ser chamado a esvaziar todas as prisões israelenses de palestinos se o Hamas mantiver pessoas idosas e crianças em Gaza, observou Nahum.

Netanyahu prometeu no sábado desferir um golpe esmagador contra o Hamas em Gaza, mas e se o Hamas estiver mantendo os civis israelenses para usar como escudos humanos? Isso limitará a margem de retaliação de Israel.

“Tudo o que o Exército fizer em Gaza daqui para a frente exigirá que tenha em conta o impacto que poderá ter na vida dos reféns civis”, disse Nahum.

Por último, Nahum observou que as altas patentes das Forças Armadas e o primeiro-ministro, que preside o gabinete de segurança, sabem neste momento que, no futuro, haverá provavelmente uma comissão de inquérito sobre a forma como a invasão do Hamas foi permitida.

Por isso, eles têm agora de conduzir esta guerra, tomar decisões penosas sobre os compromissos entre a dissuasão, a retaliação, a recuperação de reféns do Hamas e talvez mesmo a invasão de Gaza, sabendo sempre que, mesmo que consigam fazer tudo isto na perfeição, no fim do caminho espera por eles algum tipo de inquérito. Não é fácil pensar corretamente nestas condições.

Como esta coluna tem assinalado, desde que regressou ao poder, a política de divisão de Netanyahu causou danos terríveis a Israel. Bibi deu prioridade a um golpe judicial para retirar do Supremo Tribunal de Israel o poder de supervisionar o seu governo - acima de todas as outras prioridades. Nesse processo, dividiu a sociedade israelense e as suas Forças Armadas.

E há meses que as pessoas têm alertado para o perigo que isto pode representar. Ainda esta semana citei um antigo diretor-geral do Ministério da Defesa israelense, Dan Harel, que disse num comício democrático em Tel-Aviv que “nunca vi a nossa segurança nacional num estado pior” e que já houve danos nas unidades de reserva de formações essenciais das Forças de Defesa de Israel, “o que reduziu a prontidão e a capacidade operacional”.

Mas tão ruim como Netanyahu tem sido para Israel, o Hamas tem sido uma maldição mortal para o povo palestino desde que tomou conta de Gaza em 2007. Os mais de US$ 1 bilhão de ajuda que recebeu só do Catar, ao longo dos anos, poderiam ter sido canalizados para a construção de uma sociedade produtiva em Gaza, com escolas, universidades e infra-estruturas decentes, que poderia ter sido um modelo para um futuro Estado palestino com a Cisjordânia.

Em vez disso, o Hamas dedicou a maior parte das suas energias e recursos a escavar túneis para Israel e a construir mísseis para tentar destruir um inimigo muito mais poderoso - privando assim os habitantes de Gaza de qualquer hipótese de realizarem todo o seu potencial, através de um governo decente, democrático e produtivo.

Um homem corre em uma estrada enquanto o fogo queima depois que foguetes foram lançados da Faixa de Gaza, em Ashkelon, Israel, em 7 de outubro de 2023. Foto: Amir Cohen / REUTERS

Por que o Hamas lançou esta guerra agora, sem qualquer provocação imediata? É de perguntar se não terá sido em nome do povo palestino, mas antes a mando do Irã, um importante fornecedor de dinheiro e armas ao Hamas, para ajudar a impedir a normalização das relações entre a Arábia Saudita, rival do Irã, e Israel. Tal acordo, tal como estava sendo elaborado, também beneficiaria a Autoridade Palestiniana da Cisjordânia, mais moderada - ao proporcionar-lhe uma enorme injeção de dinheiro da Arábia Saudita, bem como restrições às colônias israelenses na Cisjordânia e outros avanços para preservar uma solução de dois Estados. Como resultado, os líderes da Cisjordânia podem ter ganho um impulso desesperadamente necessário de legitimidade por parte das massas palestinas, ameaçando a legitimidade do Hamas.

O acordo EUA-Arábia Saudita-Israel também teria sido um terremoto diplomático que, muito provavelmente, teria exigido que Netanyahu abandonasse os membros mais extremistas do seu gabinete em troca da formação de uma aliança entre o Estado judeu e os Estados sunitas do Golfo Pérsico contra o Irã. No seu conjunto, teria sido uma das maiores mudanças nas placas tectônicas da região em 75 anos. Na sequência deste ataque do Hamas, esse acordo está agora congelado, uma vez que os sauditas tiveram de se ligar mais estreitamente do que nunca aos interesses palestinos, e não apenas aos seus próprios interesses.

De fato, poucas horas depois da invasão do Hamas, a Arábia Saudita emitiu um comunicado dizendo, segundo a rede Al Arabiya: “O reino está acompanhando de perto os desenvolvimentos sem precedentes entre várias facções palestinas e as forças de ocupação israelenses”, acrescentando que “alertou repetidamente para as consequências da deterioração da situação em resultado da ocupação, bem como para a privação do povo palestino dos seus direitos legítimos e para a não interrupção das provocações sistemáticas contra os seus locais sagrados”.

Estou vendo como o terremoto Hamas-Israel vai provocar outro terremoto..

A Ucrânia já estava lidando com os abalos no governo dos EUA. A queda do presidente da Câmara dos Estados Unidos, combinada com uma minoria cada vez mais expressiva de legisladores republicanos _ o que é chocante para mim _ que se manifestou contra qualquer ajuda económica e militar à Ucrânia, criou uma confusão política que resultou, por enquanto, na não aprovação de mais ajuda dos EUA à Ucrânia.

Se Israel está prestes a invadir Gaza e a embarcar numa longa guerra, a Ucrânia terá de se preocupar com a concorrência de Tel- Aviv no que diz respeito aos mísseis Patriot, bem como aos cartuchos de artilharia de 155 milímetros e a outros armamentos básicos de que a Ucrânia precisa desesperadamente e Israel certamente também.

Vladimir Putin percebeu. Na quinta-feira passada, na estância de Sochi, no Mar Negro, disse que a Ucrânia estava sendo sustentada “graças a doações de vários bilhões que chegam todos os meses”. E acrescentou: “Imaginem que a ajuda pare amanhã”. A Ucrânia “viverá apenas uma semana quando ficar sem munições”.

Poderá vir alguma coisa de bom desta nova e terrível guerra Hamas-Israel? Ainda é muito cedo para dizer, mas um outro amigo israelense de longa data e analista em quem confio, o professor Victor Friedman (sem parentesco), que ensina ciências do comportamento no Jezreel Valley College, no centro de Israel, e conhece muito bem a comunidade árabe israelense, escreveu para mim hoje, dizendo “Esta situação horrível não deixa de ser uma oportunidade, tal como a guerra do Yom Kippur acabou por ser uma oportunidade que terminou com um acordo de paz com o Egito.

A única verdadeira vitória será se o que acontecer a seguir - provavelmente a entrada de Israel em Gaza - criar condições para um acordo real e estável com os palestinos”. À luz do que os palestinos fizeram hoje, disse, podem “reclamar alguma ‘vitória’, independentemente do que acontecer a seguir”. A questão é que, acrescentou, “alguém precisa pensar para além de mais força e mais força”.

Pessoalmente, não acredito que o Hamas possa alguma vez ser um parceiro para uma paz segura com Israel. O Hamas teve demasiadas oportunidades, durante muitos anos, para provar que as responsabilidades de governar em Gaza moderariam o seu objetivo de destruir o Estado judaico. Afinal, não passa de uma máfia islâmica palestina, interessada apenas em preservar o seu domínio sobre Gaza e pronta a servir o Irã, em vez de fazer do seu principal objetivo um novo futuro para os palestinos nessa zona e na Cisjordânia. O seu histórico de domínio em Gaza é vergonhoso.

Mas a Autoridade Palestina pode ser um parceiro. Por isso, se vai haver uma invasão israelense de Gaza para tentar destruir o Hamas, essa invasão tem de ser acompanhada de uma iniciativa política que dê poder e ajude a reforçar a Autoridade Palestina, para que possamos forjar, como disse Victor, “um acordo que proporcione a todas as partes algo com que possam viver”. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, estaremos de novo na mesma situação _ só que pior. Foi essa a verdadeira lição da guerra do Yom Kippur”.