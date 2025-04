Como a Arábia Saudita se tornou o centro diplomático das ambições de Trump

DUBAI — Nos meses após Donald Trump ser empossado, a Arábia Saudita tem se encontrado no centro de algumas das mais ambiciosas metas geopolíticas e de política externa do presidente americano, incluindo ao sediar conversas entre autoridades dos Estados Unidos e da Rússia e facilitar negociações para um cessar-fogo e um lucrativo acordo de exploração de minerais na Ucrânia.

PUBLICIDADE Trump escolheu o reino — cujo líder de facto, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, é um aliado próximo — para desempenhar um papel de mediador amigável, mas neutro, ao mesmo tempo que vem tentando redefinir as relações dos EUA com a Rússia e obter acesso às reservas ucranianas de minerais, petróleo e gás. Na terça-feira, o presidente americano anunciou que visitará a Arábia Saudita no próximo mês, em sua primeira viagem ao exterior no segundo mandato — uma visita que, segundo Trump, incluirá a conclusão de um acordo segundo o qual Riad investirá mais de US$ 1 trilhão na economia dos EUA. “Tenho um relacionamento muito bom com Mohammed e o rei”, disse Trump a repórteres no Salão Oval, esta semana, referindo-se ao pai de Mohammed, o rei Salman, de 89 anos, que transmitiu o poder ao filho ao torná-lo seu sucessor. Trump descreveu sua visita anterior ao reino como “um dia incrível” e disse que voltaria agora para criar “quantidades tremendas de empregos” nos EUA.

Donald Trump fala com a imprensa no Salão Oval da Casa Branca. Presidente confirmou viagem à Arábia Saudita, que tem desempenhado papel central em seus planos para política externa. Foto: Associated Press

A iniciativa de Trump de incumbir a Arábia Saudita de ajudar a mediar negociações importantes decorre em parte dos laços de Mohammed com o presidente russo, Vladimir Putin, mas também promete ressuscitar o relacionamento que o presidente americano e o príncipe saudita cultivaram durante o primeiro mandato de Trump.

Publicidade

Tanto Trump quanto Mohammed têm promovido um estilo de diplomacia mais transacional, fiando-se menos em princípios ou alianças e, em vez disso, usando acordos comerciais e de investimentos multibilionários para consolidar as relações com outras nações. Trump protegeu Mohammed de escrutínios depois que a CIA concluiu que o príncipe herdeiro ordenou o assassinato do jornalista e colunista colaborador do Washington Post Jamal Khashoggi, em 2018. Posteriormente, um fundo público liderado por Mohammed investiu US$ 2 bilhões na firma de investimentos de Jared Kushner, genro de Trump.

Quando fala sobre alcançar um acordo de normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita — um esforço que esteve em andamento em seu primeiro mandato, mas agora está suspenso por causa da guerra em Gaza — Trump enfatiza o que afirma ser a prosperidade econômica que tal acordo ocasionaria no Oriente Médio.

“Ao se tornar presidente novamente, Trump de fato colocou a Arábia Saudita no centro da coisa”, afirmou Neil Quilliam, membro associado da Chatham House, um centro de pesquisa em relações exteriores sediado no Reino Unido. Quilliam disse que o reino já se beneficiou muito da segunda presidência de Trump, mas que a ambição do príncipe herdeiro de projetar poder globalmente está em prática há muito tempo.

Salman nomeou Mohammed — que atuava como ministro da Defesa — príncipe herdeiro em 2017, e o sucessor consolidou seu poder quase imediatamente. Desde então, Mohammed tem afirmado que pretende reformular a economia saudita e afastá-la da dependência da receita das exportações de petróleo, ao mesmo tempo que vem abrindo o país para investimentos estrangeiros e acelerando mudanças sociais.

Publicidade

Salman bin Abdulaziz, na oração matinal que marca o fim do Ramadã. O rei da Arábia Saudita tem como príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, que tem promovido mudanças econômicas, políticas e culturais no reino. Foto: SPA / AFP

A Arábia Saudita tem a segunda maior reserva comprovada de petróleo do mundo, e Mohammed usa sua posição para promover “megaprojetos”, incluindo planos para uma metrópole “vertical” que funcionaria com energia limpa, ao mesmo tempo que corteja federações esportivas e recebe conferências econômicas e políticas de alto nível.

Mohammed manteve as relações com Putin apesar dos esforços dos EUA para transformar em pária o líder russo e, finalmente, ajudou a facilitar trocas de prisioneiros de alto nível entre Washington e Moscou. Após um período inicial de confrontações, Mohammed também assinou um acordo com o Irã, o arquirrival da Arábia Saudita.

Dentro do reino, os apoiadores da monarquia consideram sua aceitação por parte do governo Trump uma validação da visão do príncipe herdeiro de modernizar o país e reivindicar poder de forma mais ampla.

“É esta a recompensa; estamos colhendo as recompensas do realinhamento de nossa política externa”, afirmou o editor-chefe do jornal saudita Arab News, Faisal Abbas. Ele disse que após Trump ser reeleito muitos na Arábia Saudita acreditaram que “as estrelas se alinharam” em favor do reino.

Publicidade

PUBLICIDADE “Agora, a Arábia Saudita pode desempenhar seu papel legítimo de principal autoridade muçulmana e árabe na região”, disse Abbas. Lar das cidades que testemunharam o nascimento do islamismo — Meca e Medina — o reino usou sua tutela sobre os locais sagrados para obter uma influência única dentro da comunidade muçulmana global. Mudanças regionais também favoreceram o reino. Centros tradicionais de poder no Oriente Médio, como Egito, Síria e Iraque, foram enfraquecidos por anos de turbulência e declínio econômico. Essas mudanças abriram vácuos de liderança que a Arábia Saudita fica feliz em preencher, segundo o ex-diplomata americano Dennis Ross, atualmente analista do Washington Institute for Near East Policy, um centro de pesquisas sediado em Washington. Ross disse que Mohammed aproveitou as mudanças regionais e se ajustou após os erros no passado. “Quanto mais tempo passa no cargo, ele fica mais pensativo e mais sistemático em termos de tomada de decisão”, afirmou o analista. “É algo que não vimos necessariamente quando ele assumiu. Ele tendia a ser mais impulsivo”, disse Ross.

A Arábia Saudita, no entanto, continua profundamente autocrática, e muitos dos dissidentes perseguidos por suas campanhas de repressão ainda estão presos. No ano passado, o governo saudita executou 345 pessoas, o maior número em décadas, de acordo com uma contagem compilada pelo grupo de direitos humanos Reprieve.

Publicidade

Publicidade

Alzahrani afirmou esperar que agora as pessoas sejam ainda menos propensas a dar ouvidos a críticas externas. “Muitos sauditas desenvolveram imunidade à influência da mídia ocidental”, disse ele. O acadêmico acrescentou que o clima entre os apoiadores da monarquia é de “uma forte sensação de nacionalismo”.

Mas a região em que a Arábia Saudita se situa é atualmente muito mais volátil do que era alguns anos atrás, e não está claro se os conflitos em torno do reino atrapalham os planos de Mohammed.

Enquanto as negociações de paz sobre a Ucrânia continuam, em Jeddah, conflitos mais próximos ao reino vêm se expandindo. Ataques pesados de Israel em Gaza após o colapso do acordo de cessar-fogo mataram centenas de palestinos. No Iêmen, os EUA continuaram a bombardear alvos que disseram estar ligados aos houthis apoiados pelo Irã. E Trump ameaça repetidamente o Irã com força militar caso Teerã não concorde com um pacto sobre seu programa nuclear.

Em seus moldes atuais, os conflitos na região — em Gaza, no Iêmen, na Síria e no Líbano — são “irritantes” para as ambições da Arábia Saudita, segundo Hussein Ibish, acadêmico sênior do Arab Gulf States Institute, em Washington. “Apesar de todas as vitórias recentes, a situação continua perigosa”, disse ele, acrescentando que as ameaças de Trump de atacar o Irã podem provocar uma reação contra o reino ou desestabilizar ainda mais a região. “A coisa pode crescer, o que deixaria os sauditas em uma posição muito vulnerável”, afirmou ele. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO