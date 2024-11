Javier Milei será primeiro presidente a ser recebido por Trump, em encontro de conservadores nos EUA

De acordo com o jornal argentino La Nación, a irmã de Milei e secretária da Presidência, Karina Milei, bem como seu assessor chefe, Santiago Caputo, vem trabalhando em um encontro privado entre Trump e Milei há tempos e estão responsáveis pela agenda da conversa. Não se sabe exatamente o momento da conferência que o encontro ocorrerá nem quando o argentino retorna dos EUA.

O libertário será o único líder latino-americano a se reunir com o republicano antes da posse presidencial em 20 de janeiro em Washington. O argentino já confirmou que estará presente no evento. Milei se vê como o líder mais importante depois de Donald Trump, em suas próprias palavras, e busca se colocar como o expoente do movimento conservador na região. Especialmente em um cenário de esquerdas liderando na Colômbia, com Gustavo Petro, e Luiz Inácio Lula da Silvia no Brasil.