J.D. Vance x Tim Walz: como vices podem ajudar - ou atrapalhar - nas eleições americanas?

Não colaborou para J.D. Vance a declaração sobre as senhoras dos gatos sem filhos, resgatada nas redes sociais. Ele lamentou que os Estados Unidos fossem governados por “um bando de senhora dos gatos sem filhos infelizes com as próprias vidas e com as escolhas que fizeram”. “E por isso querem tornar o resto do país infeliz também”, disse em entrevista a Tucker Carlson, de 2021, que veio à tona após a nomeação.

A atriz Jennifer Aniston rebateu, atacando a contradição entre tachar mulheres sem filhos como infelizes e o voto de J.D. Vance no Senado contrário ao projeto de lei que buscava garantir o acesso à fertilização in vitro a nível nacional. A cantora Taylor Swift publicou uma foto com o seu gato ao declarar apoio à Kamala Harris.

“Esse tipo de controvérsia pode fazer com que as pessoas se perguntem não apenas se J.D. Vance deveria ser vice-presidente, mas como seria o segundo governo de Donald Trump se é dessas pessoas que ele está se cercando”, afirma Devine.