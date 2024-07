Juíza encerra caso que acusava Trump de se apropriar de documentos sigilosos dos EUA

Desde então, ela tem sido lenta para emitir decisões — favorecendo a estratégia de Trump de assegurar atrasos — e tem considerado argumentos de defesa que especialistas disseram que outros juízes teriam dispensado sem audiências. Em maio, ela cancelou indefinidamente a data do julgamento em meio a uma série de questões legais não resolvidas.

A equipe de Smith contestou vigorosamente o argumento da Cláusula de Nomeações durante as audiências perante Cannon no mês passado e disse à juíza que, mesmo se ela decidisse a favor da equipe de defesa, a correção adequada não seria a demissão do caso. A equipe de Smith também observou que a posição havia sido rejeitada em outros tribunais envolvendo outras acusações feitas por outros conselheiros especiais do Departamento de Justiça.

Um porta-voz da equipe de Smith não retornou imediatamente um pedido de comentário e a equipe de Trump também não fez comentários imediatos./AP e NYT