Kamala Harris perde para Donald Trump na maioria das pesquisas, diz jornal

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, terá dificuldade para derrotar o ex-presidente americano Donald Trump, segundo pesquisas recentes computadas pelo jornal The Washington Post após o debate entre o candidato republicano e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no final de junho. O desempenho ruim de Biden no debate iniciou um movimento de pressão pela desistência do mandatário americano de sua disputa pela reeleição, que se tornou realidade no domingo, 21, quando Biden anunciou que não aceitaria a nomeação do Partido Democrata e apoiou Harris na disputa.

PUBLICIDADE De acordo com o levantamento do Post de 11 pesquisas pós-debate, Trump superou Harris por 1,5% na média, uma vantagem ligeiramente menor do que o republicano teve em relação a Biden nas pesquisas, de 1,9%. Em uma enquete feita pela CNN americana entre os dias 28 e 30 de junho, Trump obteve 47%, enquanto a vice-presidente ficou com 45%. Segundo uma pesquisa da Yahoo News em parceria com o instituto YouGov, o candidato republicano lidera com a mesma margem de 2%. A amostragem foi feita entre os dias 28 de junho e 1 de julho.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, participa de um evento em Jacksonville, Flórida Foto: John Raoux/AP

Com a entrada do mês de julho, a maioria das pesquisas sinalizou o mesmo resultado. Trump lidera por 1 ponto percentual a pesquisa da Reuters/Ipsos com amostragem coletada entre os dias 1 e 2 de julho. O republicano também ficou 4 pontos à frente da vice-presidente na pesquisa encomendada pela The Economist/YouGov, que foi realizada entre os dias 7 e 9 de julho e ficou na liderança por 2 pontos na pesquisa da NBC News feita nas mesmas datas.

Segundo a pesquisa da emissora conservadora Fox News entre os dias 7 e 10 de julho, o republicano lidera com margem de 1 ponto percentual. Na semana seguinte, uma enquete organizada pela Economist/YouGov destaca uma margem de 5% na liderança de Trump sobre Harris. Uma pesquisa da CBS/YouGov aponta para uma vantagem de 3% para o republicano, enquanto uma nova enquete da Reuters/Ipsos mostra um empate entre os candidatos.

Apenas duas enquetes indicam uma preferência maior pela democrata. A pesquisa do Washington Post em parceria com a ABC e a Ipsos mostra Harris liderando com 49% dos votos contra 47% de Trump. A pesquisa foi finalizada no dia 9 de julho. Já uma pesquisa da NPR/PBS NewsHour/Marist indica liderança da vice-presidente por 1 ponto percentual.

O ex-presidente americano Donald Trump participa de um comício de campanha em Grand Rapids, Michigan Foto: Evan Vucci/AP

Pesquisa entre os democratas

Entre os integrantes do Partido Democrata, uma pesquisa do Washington Post/ABC/Ipsos apontou que 70% deles sinalizaram que ficariam “satisfeitos” se Biden se afastasse e Harris se tornasse a candidata democrata.

Publicidade

Na mesma pesquisa, 29% dos democratas e independentes com tendência democrata apontaram Harris como sua primeira escolha para a indicação do partido se Biden desistisse da reeleição em uma pergunta aberta. 7% dos democratas mencionaram o governador da Califórnia, Gavin Newsom, 4% apontaram que gostariam de ver a ex-primeira-dama Michelle Obama como candidata. 3% dos eleitores democratas mencionaram o secretário de Transportes, Pete Buttigieg e outros 3% sinalizaram que gostariam de ver a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, na disputa presidencial.

Metade dos democratas não nomeou um político específico como alternativa a Biden.

Índice de aprovação

No início de julho, a The Economist e o YouGov entrevistaram democratas e independentes de tendência democrata sobre possíveis candidatos substitutos para Biden. Harris teve o maior índice de aprovação entre os democratas testados. Outros candidatos potenciais, como Whitmer e Newsom, tinham índices de desaprovação igualmente baixos, mas uma parcela muito maior de democratas não sabia quem eles eram.

Além de Biden, muitas lideranças do Partido Democrata já se uniram em torno de Harris. No entanto, ela ainda precisa ser escolhida pelos delegados democratas para se tornar a indicada do partido./com The Washington Post