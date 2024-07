Republicanos vão desafiar na Justiça ‘herança’ de US$ 96 milhões de campanha de Biden para Kamala

Quando o presidente Joe Biden anunciou se retirar da corrida presidencial no domingo, 21, e endossou a vice-presidente Kamala Harris para ser a candidata do Partido Democrata, ele imediatamente publicou um post nas mídias sociais pedindo a seus apoiadores que demonstrassem seu apoio fazendo doações ao comitê de campanha Biden-Harris.

“Se você está conosco, doe para a campanha dela aqui”, escreveu ele, postando um link para uma página da ActBlue que aceita contribuições para a campanha Biden para Presidente.

Mas enquanto Biden tenta entregar os milhões em dinheiro restantes do comitê para Harris, os advogados e agentes republicanos estão dizendo “não tão rápido”.

PUBLICIDADE Durante semanas, advogados e agentes democratas - que falaram sob condição de anonimato para discutir as deliberações internas do partido - argumentaram que elevar Harris a candidata democrata era a solução mais fácil para o partido. Em vez de encorajar uma série de candidatos a competir em uma convenção aberta e desencadear uma corrida por apoio financeiro, eles argumentaram que ungir Harris evitaria muitas dores de cabeça legais porque seu nome já está na papelada apresentada à Comissão Eleitoral Federal que organizou o comitê de campanha de Biden. Poucas horas depois de Biden anunciar sua decisão, o comitê tentou oficializar a transferência para Harris - enviando um pedido de emenda à FEC mudando seu nome para “Harris for President”.

Questões judiciais

Vários advogados especializados em finanças de campanha alinhados com os republicanos argumentam que a campanha não tem autoridade legal para fazer isso - e que a manobra pode ser contestada perante a FEC ou em um tribunal.

Charlie Spies, um proeminente advogado de finanças de campanha do Partido Republicano, disse que tanto Biden quanto Harris teriam que ser oficialmente indicados pelo Partido Democrata em sua convenção no próximo mês antes que qualquer tipo de transferência pudesse ocorrer. Nessa situação, observou ele, uma disposição da lei de financiamento de campanha permite que um candidato a vice-presidente assuma o controle do depósito da campanha se o candidato a presidente se retirar.

“Biden não pode transferir seu dinheiro para Harris porque foi arrecadado em seu próprio nome, e não há nenhum mecanismo legal para que tenha sido arrecadado em conjunto com Harris antes de serem os indicados de seus partidos”, disse Spies, que assessorou o Comitê Nacional Republicano antes de deixar o cargo no início deste ano.

O painel de seis membros da FEC que pode decidir sobre essas questões há muito tempo é dividido igualmente entre republicanos e democratas - muitas vezes impedindo que as regras de financiamento de campanha sejam aplicadas. Sua divisão partidária aumenta a possibilidade de que os comissários cheguem a um impasse sobre a questão de Harris poder assumir o controle do dinheiro da campanha. Se isso acontecesse, segundo vários advogados, a possível contestação provavelmente seria levada ao tribunal.

“Substituir um candidato presidencial e entregar seu comitê a outra pessoa é algo sem precedentes sob a atual lei de financiamento de campanha”, disse Sean Cooksey, um republicano que é o presidente da FEC, no domingo. “Isso levanta uma série de questões em aberto sobre se é legal, quais limites se aplicam e quais são os direitos dos contribuintes.”

Dara Lindenbaum, uma comissária da FEC nomeada por Biden, ofereceu a visão oposta: “O Biden for President Committee é o comitê de campanha do presidente Biden e da vice-presidente Harris”, disse ela. “Os fundos ficam com ela enquanto ela permanecer na chapa.”

Novas doações

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A decisão de Biden de se afastar e permitir que uma geração mais jovem de democratas lidere o partido provavelmente dará início a uma enxurrada de contribuições. Para os democratas, essa corrida do ouro em dinheiro não poderia vir em um momento mais importante. Novos registros da FEC na noite de sábado mostraram que os comitês de Donald Trump relataram mais dinheiro em caixa do que os de Biden - apagando a outrora enorme vantagem de dinheiro do presidente, com o esforço de Biden queimando dinheiro muito mais rapidamente do que o de Trump. Embora alguns eleitores, delegados e doadores estejam empolgados com a possibilidade de Harris ser o candidato em potencial do partido, outros ainda esperam ver uma competição acirrada pela indicação antes ou durante a Convenção Nacional Democrata em agosto. Uma série de estrelas democratas mais jovens foi mencionada como possíveis concorrentes à vaga principal ou à vaga de vice-presidente, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, o senador Mark Kelly, do Arizona, e o governador do Kentucky, Andy Beshear. Em sua própria campanha presidencial há quatro anos, Harris teve dificuldades para arrecadar dinheiro e acabou desistindo antes que um único voto fosse dado. Na tarde de sexta-feira, 19, ela fez uma ligação com alguns dos principais doadores do partido em nome de Biden. Mas ela chegou cerca de 30 minutos atrasada e só ficou disponível por alguns minutos. O grupo havia sido convocado pelo executivo de tecnologia Reid Hoffman, um importante doador do Partido Democrata, e esperava ter uma conversa mais interessante e informativa.

“Basicamente, tudo o que ela disse foi que nós vamos ganhar”, disse um doador. “Todos ficaram irritados após a ligação. Foi uma completa perda de tempo.”

A pessoa observou que alguns doadores da Califórnia há muito tempo estão decepcionados com Harris, acreditando que ela não estava preparada para a Casa Branca. Muitos dos principais doadores do partido, acrescentou ela, esperam que Harris agora se incline para o meio - em vez de para a esquerda - e seja mais receptiva a ouvir um espectro mais amplo de vozes sobre tecnologia e política regulatória.

Hoffman postou seu apoio a Harris no X: “Kamala D. Harris é a pessoa certa na hora certa”, escreveu ele. “Donald Trump e JD Vance estão prometendo uma agenda que causará estragos no povo americano. O histórico e a liderança de Harris no crescimento da economia, na luta pela autonomia dos corpos e na proteção de nossa democracia a posicionam de forma única para combater o extremismo de Trump.”

Vários advogados especializados em finanças de campanha observaram que, de acordo com as diretrizes eleitorais federais, quando um candidato presidencial se retira da disputa, os dólares em sua conta de campanha geralmente são considerados “fundos de campanha excedentes” que podem ser contribuídos para o Comitê Nacional Democrata ou para um comitê de despesas independente.

Outra possibilidade é que, de acordo com os limites federais, os candidatos presidenciais podem arrecadar US$ 3.300 para sua campanha primária e também podem arrecadar US$ 3.300 para a eleição geral. Mas se eles desistirem ou perderem antes de chegarem à campanha para as eleições gerais, eles são obrigados a devolver essas contribuições para as eleições gerais aos doadores - como Hillary Clinton fez quando perdeu as primárias de 2008 para Barack Obama.

Como o nome de Harris estava listado na documentação do comitê de campanha de Biden - e como ela ainda estaria concorrendo nas eleições gerais caso se tornasse a indicada do partido - o ex-presidente da FEC, Trevor Potter, disse que não acha que Harris teria que devolver as contribuições para as eleições gerais.

Mas, Potter acrescentou, “isso nunca foi testado, porque nunca tivemos uma situação como essa”.

