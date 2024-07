Talvez mais tarde venha a ser vista como inevitável, mas a decisão do presidente Joe Biden de não se candidatar à reeleição deixou os Estados Unidos e o mundo em polvorosa por três semanas e meia de agonia. Agora que ele desistiu, muito depende de como seu partido vai lidar com a busca de alguém para substituí-lo.

Alguns líderes do partido parecem ter decidido se concentrar na velocidade, endossando a vice-presidente de Biden, Kamala Harris. Isso não é do interesse do Partido Democrata, nem mesmo de Harris. Ela ainda não demonstrou que é uma candidata forte. Quanto mais parecer que ela foi imposta ao seu partido, mais difícil será para ela vencer.

Joe Biden e a vice-presidente, Kamala Harris, assistem aos fogos de artifício do Dia da Independência na Casa Branca, em Washington, em 4 de julho de 2024: ela tem o apoio do presidente e de nomes fortes do partido Foto: Erin Schaff/The New York Times

Depois de uma vida inteira recusando-se a aceitar um “não” como resposta, Biden lutou até o fim. No entanto, apesar das inúmeras aparições na televisão, ele não conseguiu dissipar a imagem de um homem idoso, cambaleante e confuso, incapaz de cumprir um segundo mandato completo.

As pesquisas sugeriam que ele estava atrás em todos os lugares em que precisava para vencer em 5 de novembro. Até mesmo Estados supostamente seguros, dominado por democratas, como Virgínia e Maine, corriam o risco de se tornarem republicanos. À medida que governadores, senadores e congressistas viam Biden diminuindo suas próprias chances de permanecer no cargo, o partido começou a se levantar contra ele.

A carta de despedida do presidente falou de suas próprias conquistas, e elas são muitas, entre elas a política climática, uma economia forte e seu apoio à Ucrânia. Seu período no cargo foi mais digno de ser lembrado por tudo isso do que por ter se agarrado ao poder de forma sombria, mesmo ao custo de uma vitória de Trump. Agora que ele demonstrou liderança, mesmo que tardiamente, tem um último dever: ajudar seu partido a encontrar um substituto que possa vencer.

A primeira tarefa de Biden é ajudar o partido a evitar uma discussão sobre o que fazer em seguida. Ele já apoiou Harris, assim como Bill e Hillary Clinton, ex-presidente e secretária de Estado. Nancy Pelosi, ex-porta-voz, e Barack Obama, outro presidente, não o fizeram, mas podem fazê-lo. De forma crucial, ambos se inclinaram para um processo aberto. Se as figuras sêniores resistirem, poderá haver uma luta destrutiva pelo poder sobre como proceder. Como já perderam muito tempo, os democratas têm pouco a perder.

Como um partido dividido terá dificuldades para vencer a eleição, alguns querem que Harris siga em frente sem contestação. Ela tem o reconhecimento do nome, a experiência de trabalhar na Casa Branca e, ao que parece, o apoio de alguns democratas sêniores.

Ela também seria a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos - e a primeira de ascendência africana e asiática. Muitos no partido acham que deixá-la de lado não só seria errado em princípio, mas também afastaria eleitores negros e mulheres.

Na verdade, a coroação de uma candidata que os republicanos já começaram a chamar de “facilitadora em chefe” de Biden seria a segunda melhor opção. Uma disputa genuína traria escrutínio, atenção valiosa da mídia e, principalmente, legitimidade.

PUBLICIDADE Se bem conduzida, isso poderia aumentar a unidade do partido e entusiasmar os milhares de soldados que precisam vender o novo candidato aos eleitores e que talvez já estejam ressentidos com a forma como a saúde deteriorada de Biden foi escondida deles. Isso também poderia revigorar as disputas nas últimas eleições. Harris teria algo a ganhar com essa competição. Ela começaria como a grande favorita, mas depois seria reconhecida como tendo conseguido a indicação em virtude de suas próprias habilidades políticas. Isso lhe seria muito útil na campanha e com os eleitores. O ideal seria que os democratas realizassem uma competição breve e aberta entre seus melhores e mais brilhantes candidatos. Após a decisão de Biden de se retirar, os 4.700 delegados da convenção estão livres para votar em quem escolherem para ser o candidato de seu partido.

Não há escassez de candidatos: os governadores Gretchen Whitmer, de Michigan, Jared Polis, do Colorado, Andy Beshear, do Kentucky, e Josh Shapiro, da Pensilvânia, são impressionantes. No gabinete, vale a pena dar uma olhada em Gina Raimondo e Pete Buttigieg. No Senado, Mark Kelly e Raphael Warnock - o primeiro um astronauta, o segundo um pastor - fariam um contraste interessante com Trump.

O ex-presidente dos EUA Barack Obama faz campanha para a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer (esquerda), 2022: nome forte dentro do partido Foto: Jeff Kowalsky / AFP

O problema dos democratas não é a falta de talento: é como escolher entre todos eles no curto espaço de tempo que lhes resta. Alguns desses candidatos podem se sentir tentados a ficar de fora desta eleição, acreditando que isso aumentaria suas chances em 2028.

Se os democratas estiverem falando sério sobre o que está em jogo nesta eleição, isso seria um cinismo repreensível. Encontrar o equilíbrio entre velocidade, unidade e legitimidade será difícil, mas, no passado, os democratas sucumbiram com muita frequência ao pragmatismo e à deferência, ambos favoráveis à Harris. Impô-la tão cedo depois de ocultar as enfermidades de Biden não seria bom para eles ou para os Estados Unidos.

O tempo é curto. Biden deu aos democratas uma segunda chance de vencer uma disputa que parecia fora de seu alcance. Eles não devem desperdiçá-la.