Kamala Harris troca farpas com apresentador da Fox News em primeira entrevista à emissora; assista

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, foi duramente pressionada em uma entrevista para a emissora conservadora americana Fox News na quarta-feira, 16.

PUBLICIDADE Kamala foi questionada pelo jornalista Bret Baier e discutiu com o apresentador. A candidata democrata buscou se distanciar do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma busca por votos de republicanos mais moderados. A entrevista representou uma aposta de Kamala para atingir este eleitorado. Ela ressaltou que seu governo seria muito diferente da atual gestão.

“Deixe-me ser muito clara: minha presidência não será uma continuação da presidência de Joe Biden e, como todo novo presidente que assume o cargo, trarei minhas experiências de vida, minhas experiências profissionais e ideias novas e frescas”, afirmou Kamala. “Eu represento uma nova geração de líderes.”

Defensiva

Desde os primeiros minutos da entrevista, Baier procurou colocar Kamala na defensiva com perguntas agressivas sobre o histórico do governo Biden no quesito imigração, um tema importante para muitos eleitores republicanos.

O apresentador da Fox perguntou repetidamente se Kamala pediria desculpas às famílias das mulheres que foram mortas por imigrantes sem documentos depois que o governo Biden flexibilizou as duras políticas de imigração de Donald Trump. Baier exibiu um clipe de uma das mães culpando o governo Biden pela morte de sua filha.

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, participa de um comício na Filadélfia, Pensilvânia Foto: Ryan Collerd/AFP

Kamala chamou os crimes de “casos trágicos” e disse que não conseguia imaginar a dor que aquelas famílias sentiram “por uma perda que não deveria ter ocorrido”. Mas a vice-presidente procurou mudar o foco para a decisão de Trump de boicotar um projeto de lei bipartidário de segurança fronteiriça que teria contratado 1,5 mil agentes adicionais para a fronteira e permitido ao presidente essencialmente fechar a fronteira se as travessias ilegais atingissem um determinado ponto.

A candidata democrata também apontou que não apoia a descriminalização da passagem ilegal na fronteira dos Estados Unidos. Kamala também foi questionada sobre as críticas que recebeu do sindicato dos oficiais da Patrulha da Fronteira, que apoia Trump, A democrata afirmou compreender as preocupações deles sobre o estado atual do sistema de imigração.

“Eles estão frustrados e eu entendo”, disse a vice-presidente. “Eles querem apoio, e é isso que o projeto de lei de segurança nas fronteiras teria feito.”

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, discursa na Filadélfia Foto: Jacquelyn Martin/AP

Aceno ao eleitor republicano

Kamala não é a primeira democrata a tentar acenar para o eleitorado republicano ao concordar com uma entrevista para a Fox. Pete Buttigieg, secretário de Transportes do governo Biden, é presença constante no canal. O companheiro de chapa de Kamala, Tim Walz, também é constantemente entrevistado.

A campanha de Kamala acredita que a vice-presidente tem uma oportunidade de conquistar pelo menos alguns republicanos que estão alarmados com algumas posições de Trump, principalmente em relação a defesa da democracia. O republicano ainda não reconheceu a derrota para Joe Biden, em 2020.

Na manhã de quarta-feira, Kamala realizou um evento na Pensilvânia com mais de 100 republicanos que apoiam a sua candidatura. A democrata argumentou que Trump não é digno do apoio de republicanos que se preocupam com a democracia. Saiba mais Kamala Harris precisa parar de demonizar as empresas e o capital

Os bastidores da batalha entre Kamala e Trump pelo Estado mais decisivo da eleição americana “Se você compartilha dessa visão, não importa o seu partido, não importa em quem você votou da última vez, há um lugar para você nesta campanha”, disse Kamala. “A coligação que construímos tem espaço para todos os que estão prontos para virar a página do caos e da instabilidade de Donald Trump. E prometo que serei uma presidente para todos os americanos.”

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, abraça uma criança durante um comício na Filadélfia, Pensilvânia Foto: Jacquelyn Martin/AP

Margens

Espera-se que Trump, como candidato presidencial do Partido Republicano, conquiste a maioria dos votos republicanos, mas se Kamala conseguir convencer uma pequena parte dos republicanos, isso pode fazer a diferença em uma eleição que será definida por pequenas margens.

Na entrevista à Fox, Baier também pressionou Kamala ao perguntar sobre sua relação com Joe Biden. O apresentador da Fox questionou sobre quando Kamala percebeu que as “faculdades mentais de Biden pareciam diminuídas”.

Ela não respondeu diretamente à pergunta. “Assisti do Salão Oval à Sala de Situação e ele tem o julgamento e a experiência para fazer exatamente o que fez ao tomar decisões muito importantes em nome do povo americano”, respondeu Kamala. “Joe Biden não está nas urnas e Donald Trump está.”/com W.Post