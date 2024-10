Os bastidores da batalha entre Kamala e Trump pelo Estado mais decisivo da eleição americana

Quando a vice-presidente Kamala Harris lançou sua pauta econômica, ela foi para Pittsburgh. Quando revelou seu companheiro de chapa, ela foi para a Filadélfia. E quando teve que escolher um lugar para o primeiro comício de outono de Barack Obama nesta quinta feira, voltou para Pittsburgh.

O ex-presidente Donald Trump reservou a maior parte de seu orçamento de publicidade para a Pensilvânia e realizou mais comícios no estado do que em qualquer outro campo de batalha desde que Harris entrou na disputa — incluindo dois na quarta feira e três na semana passada.

Sejam todos bem-vindos aos Estados Unidos da Pensilvânia.

Apoiadores de Kamala Harris participam de um comício em Pittsburgh, Pensilvânia Foto: Ryan Collerd/AFP

Pode haver sete estados campo de batalha principais na disputa pela Casa Branca em 2024, todos os quais podem ser cruciais. Mas a Pensilvânia se destaca como o estado que os principais estrategistas de Kamala e Trump têm circulado como aquele que mais provavelmente influenciará a eleição. Ambos os candidatos estão investindo mais dinheiro, tempo e energia no estado do que em qualquer outro lugar, com Kamala, Trump e seus aliados dispostos a gastar US$ 350 milhões apenas em anúncios de televisão na Pensilvânia — US$ 142 milhões a mais do que no estado mais próximo disso, e mais do que em Michigan e Wisconsin juntos.

Parte do papel fundamental da Pensilvânia é seu tamanho: os 19 votos eleitorais do estado são o maior prêmio de qualquer estado campo de batalha. Parte disso tem a ver com as pesquisas: o estado está praticamente empatado há meses. E parte disso é matemática: sem o estado, alcançar os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para vencer é difícil para Trump ou, especialmente, para Kamala.

“Se vencermos na Pensilvânia”, disse Trump em um comício recente no estado, “levamos tudo”.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, discursa no Clube Econômico de Detroit, Michigan Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Um “microcosmo dos Estados Unidos”

O que torna a Pensilvânia tão atraente — e confusa — para ambos os partidos é a mistura incomum de forças demográficas e geográficas do estado.

Trata-se do lar de centros urbanos como Filadélfia, com uma grande população de eleitores negros que os democratas precisam mobilizar. Lar de subúrbios de rápido crescimento, de alta escolaridade e majoritariamente brancos, onde os republicanos têm perdido apoio nos anos Trump. Há cidades industriais em dificuldades onde Trump precisa maximizar seus votos, e cidades menores crescendo com imigrantes latinos onde Harris pretende obter ganhos. E há uma população rural significativa, embora em declínio. Os eleitores brancos sem diploma universitário, que compõem a base de Trump, ainda respondem por cerca de metade dos votos.

“Isso é quase um microcosmo dos EUA”, disse Austin Davis, vice-governador democrata da Pensilvânia.

A campanha na Pensilvânia é feroz e está por toda parte — a intensidade de uma briga de rua pela prefeitura acontecendo em todo o estado, com consequências para todo o país. Kamala está veiculando anúncios online visando eleitores em bolsões fortemente hispânicos do leste da Pensilvânia e anúncios de rádio mostrando republicanos votando nela em 130 estações de rádio rurais. Sua equipe disse que bateu em 100.000 portas no estado no sábado passado, a primeira vez que a campanha alcançou esse limite em um dia.

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, discursa na cidade de Chandler, Arizona Foto: Matt York/AP

PUBLICIDADE Trump despachou seu companheiro de chapa, o senador JD Vance, de Ohio, para fazer mais paradas no estado do que em qualquer outro, de acordo com um funcionário da campanha, e o estado também é onde Trump realizou seu único comício com Sean Hannity na Fox News. Na quarta feira, Trump está retornando para dois comícios, em Scranton e Reading, seu oitavo e nono no estado desde que Harris entrou na corrida. Em Reading, uma cidade de maioria hispânica, Trump tem oferecido cortes de cabelo gratuitos em seus escritórios aos domingos durante o Mês da Herança Hispânica, de acordo com a campanha. E enquanto a ex-primeira-dama Melania Trump ainda não fez campanha em lugar nenhum, o marido de Kamala, Doug Emhoff, tomou uma cerveja enquanto assistia a um jogo de futebol americano recentemente em um subúrbio da Filadélfia e discursou em um grande show para levar o voto na sexta feira passada com o cantor Jason Isbell em Pittsburgh.

As campanhas estão até mesmo tentando manter felizes os principais ativistas e autoridades da Pensilvânia. Não foi por acaso que, tanto na convenção republicana quanto na democrata, apenas os delegados dos estados de origem do indicado tiveram assentos melhores do que os da Pensilvânia.

“É o centro do universo”, disse Cliff Maloney, que está liderando um esforço multimilionário chamado Pennsylvania Chase para fazer com que mais republicanos votem pelo correio no estado.

Davis, o vice-governador, disse que na última vez em que viu Kamala, ele brincou que ela deveria alugar um apartamento no estado. Ela riu. Mas, em setembro, Kamala estava na Pensilvânia um em cada três dias — uma fatia notável para um único estado campo de batalha.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, discursa em um comício de Kamala Harris, em Pittsburgh, Pensilvânia Foto: Ryan Collerd/AFP

O governador Josh Shapiro, um democrata, não foi selecionado como companheiro de chapa de Kamala, mas fez inúmeras aparições em nome dela, incluindo em seu comício em Wilkes-Barre, no início de uma excursão de ônibus na Filadélfia e em outro evento com a escritora Shonda Rhimes em um subúrbio da Filadélfia.

Kamala agora tem mais de 400 funcionários na folha de pagamento no estado, espalhados por 50 escritórios, de acordo com sua campanha. A campanha de Trump se recusou a comentar sobre sua equipe na Pensilvânia, mas disse que tinha mais de 25 escritórios no estado.

Em um sábado recente, a sede de Kamala em Pittsburgh estava cheia de voluntários pegando pacotes de material para fazer campanha em bairros locais. Uma mãe e filha dirigiram pelos restos do furacão Helene vindas de Illinois para se voluntariar. “Quero rodar onde realmente importa”, disse Beth Hendrix, 53 anos, a respeito da decisão de viajar para a Pensilvânia.

Na parede atrás deles havia um pôster do estádio de futebol americano dos Pittsburgh Steelers, com capacidade para 65.000 pessoas. Ele serve tanto como uma meta para a campanha de porta em porta quanto como um lembrete claro de que a diferença terrivelmente pequena entre ganhar e perder no estado em 2016 foi ainda menor do que o número de assentos no estádio.

Apenas 44.292 votos.

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato presidencial republicano, Donald Trump, discursa em Detroit, Michigan Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Otimismo de ambos os lados

Às vezes, a corrida nacional pareceu um assunto local.

Kamala pegou temperos na Penzeys, em Pittsburgh (ela comprou uma base de molho cremoso de pimenta, entre outros itens), parou em uma livraria local em Johnstown e comprou Doritos em um posto de gasolina Sheetz em Moon Township. Trump passou por um mercado Sprankle’s em Kittanning (ele comprou pipoca e deu US$ 100 a um comprador) e parou para comer cheesesteaks no Tony and Nick’s na Filadélfia.

Quão uniformemente dividida está a Pensilvânia hoje? Atualmente, é o único estado do país onde os democratas controlam uma câmara da Assembleia Legislativa do Estado, e os republicanos, a outra. E a margem na câmara baixa do estado é de uma única cadeira. O estado também abriga uma das disputas mais caras do país para o Senado e duas cadeiras disputadas na Câmara que podem derrubar o controle do Congresso.

Os democratas estão otimistas com o fato de que o partido venceu disputas importantes para governador e Senado nos últimos anos, incluindo em 2022. Mas os republicanos estão otimistas porque o registro de eleitores oscilou fortemente em seu favor.

No dia em que Trump venceu na Pensilvânia em 2016, havia cerca de 916.000 democratas a mais do que republicanos no estado. Na segunda feira, esse número havia diminuído para 325.485.

No início deste ano, um dos condados suburbanos mais disputados ao redor da Filadélfia, o Condado de Bucks, se inclinou para a coluna republicana por causa do registro de eleitores. E em setembro, o Condado de Luzerne, nos arredores de Scranton, se tornou o mais recente a ficar vermelho de acordo com o registro de eleitores. Trump venceu o condado em 2016 por 19 pontos percentuais, apenas quatro anos depois de Obama ter vencido por pequena diferença.

Um fator X é o impacto regional da tentativa de assassinato de Trump no Condado de Butler. Alguns apoiadores locais previram em entrevistas que isso inspiraria a área pró-Trump a comparecer em massa às urnas. Trump realizou um grande comício lá no sábado com convidados que incluíam o homem mais rico do mundo, Elon Musk.

Abraham Reynolds, um jovem de 23 anos que dirige uma empresa de limpeza em North East, Pensilvânia, estava no comício de Butler quando Trump foi baleado. “Isso realmente me encorajou a sair e agir”, disse Reynolds, que se tornou um voluntário de campanha e agora é um capitão de Trump.

Segmentação de precisão

Nenhum subgrupo demográfico está sendo deixado de lado por nenhum dos lados.

No debate entre eles, Kamala mergulhou fundo no histórico demográfico do estado enquanto ela apostava no desejo de Trump de se afastar da guerra na Ucrânia. “Por que você não diz aos 800.000 poloneses americanos aqui na Pensilvânia o quão rápido você desistiria?”, ela o repreendeu.

Trump planejou seus próprios apelos para essa população, incluindo uma viagem no final de setembro para assistir à missa em um santuário católico polonês no Condado de Bucks no mesmo dia que o presidente polonês, Andrzej Duda. A viagem teve que ser cancelada por questões de segurança.

As duas campanhas também usaram a política como divisor.

Trump tentou usar a oposição de Harris ao fracking durante sua disputa nas primárias de 2020 para enfraquecer o apoio a ela, especialmente no oeste da Pensilvânia, que abriga alguns dos maiores depósitos de gás natural subterrâneo do mundo. Harris desde então recuou dessa posição.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, discursa em Chandler, Arizona Foto: Ross D. Franklin/AP

Kenneth Broadbent, gerente de negócios da Steamfitters Local 449 em Pittsburgh, disse que seu sindicato havia apoiado Harris, mas que seus membros permaneciam divididos. Embora Harris tenha elogiado os empregos criados por uma fábrica de baterias local em seu discurso sobre economia em Pittsburgh, Broadbent disse que seus membros queriam ouvir mais a respeito de empregos.

“Ela precisa apresentar uma política de energia”, ele insistiu.

Trump até mesmo acenou com algumas propostas de políticas específicas para o estado, às vezes desajeitadamente. Como presidente, ele assinou a lei que eliminou as deduções de impostos estaduais e locais das declarações federais. Como candidato, ele prometeu reverter essa lei.

“Para todas as famílias suburbanas que pagam altos impostos sobre a propriedade aqui na Pensilvânia”, ele disse em um comício recente no Condado de Indiana, “eu restaurarei a dedução SALT”. A redução de impostos se aplica principalmente a pessoas com altos rendimentos, e Trump estava falando em uma comunidade de classe trabalhadora.

Poucas pessoas aplaudiram.

“Vocês não sabem o que diabos é isso”, disse Trump sobre a redução de impostos. “Essa é boa.”

Elon Musk participa de um comício de Donald Trump em Butler, Pensilvânia Foto: Evan Vucci/AP

Parte da segmentação mais precisa ocorreu online. A Pensilvânia é o primeiro estado a ultrapassar US$ 50 milhões em gastos com anúncios este ano no Google.

A campanha de Trump gastou mais de US$ 80.000 para mostrar um vídeo mais longo nas plataformas do Google, apenas na Filadélfia, a respeito das deficiências de Kamala para a comunidade negra local.

Kamala, enquanto isso, tem veiculado anúncios online em cidades majoritariamente hispânicas como Reading e usado um narrador com sotaque caribenho para atrair melhor as populações porto-riquenha e dominicana de lá, de acordo com sua campanha.

“É um jogo de margens”, disse Dan Kanninen, diretor da campanha de Harris para estados campo de batalha. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL