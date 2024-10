Quem é o culpado pelo mal-estar dos americanos? Na narrativa idiossincrática de Donald Trump sobre os Estados Unidos como um cenário infernal opressivo, o principal flagelo da nação vem do exterior: imigrantes que cometem vários crimes implausíveis. Kamala Harris vive mais perto da realidade. Mas ela também sucumbiu ao pensamento de soma zero que tomou conta do discurso político americano. Seu bicho-papão? Poderosos gigantes corporativos que estão tirando a força vital dos americanos comuns.

PUBLICIDADE A tática da vice-presidente é, talvez, esperada. Após uma dois anos de inflação alta, os eleitores continuam particularmente irritados com os preços. Culpar os monopolistas abusivos por aumentarem o preço da gasolina, dos ovos e do leite permite que ela se apresente como uma campeã que matará os dragões corporativos assim que chegar ao Salão Oval. O presidente Joe Biden também se apoiou fortemente nessa narrativa para desviar as críticas pela explosão da inflação sob seu comando, culpando a consolidação industrial e o enfraquecimento da concorrência por “negar aos americanos os benefícios de uma economia aberta e ampliar a desigualdade racial, de renda e de riqueza”. Jonathan Kanter, chefe da divisão antitruste do Departamento de Justiça, expôs o raciocínio da seguinte forma: “O poder corporativo cresceu a níveis que deixam nossos concidadãos preocupados e confusos.”

“Será que esse é um exemplo de como os formuladores de políticas aprendem rapidamente com a pesquisa econômica?”, questionou Carl Shapiro, que trabalhou no Conselho de Consultores Econômicos e na divisão antitruste do Departamento de Justiça durante o governo Obama, e Ali Yurukoglu, da Universidade de Stanford. Ou melhor, “trata-se de um caso em que os formuladores de políticas citam resultados de pesquisas para dar credibilidade às políticas que estão adotando por motivos políticos que, na verdade, não se justificam com base nesses e em outros resultados de pesquisas?”

Com certeza, a consolidação corporativa reduziu a concorrência em alguns mercados. Provavelmente foi uma má ideia permitir que a Whirlpool adquirisse a Maytag em 2006, ou que a Miller se fundisse com a Coors dois anos depois. As fusões hospitalares merecem uma visão muito mais cética do que receberam no passado. Sejamos cuidadosos com os fabricantes de medicamentos que compram concorrentes com o objetivo de eliminar um possível medicamento concorrente.

Mas a ideia de que os mercados americanos se tornaram monopolizados de forma generalizada, com empresas dominantes aumentando os preços à vontade, é ridícula.

Para começar, a história não está fundamentada em fatos empíricos. Uma suposta evidência de que as margens de preço/custo aumentaram em toda a economia, aumentando os lucros às custas dos consumidores, baseia-se em pesquisas que utilizam dados muito difíceis de medir. A simples estimativa dos custos marginais das empresas deve ser inferida a partir de outras variáveis, o que, por sua vez, exige várias suposições.

Menos empresas

Outra afirmação crítica, a de que há menos empresas novas entrando na economia, presumivelmente mantidas à distância por oligopolistas feios, não parece ser verdadeira. Até mesmo a alegação supostamente definitiva de que os mercados americanos se tornaram amplamente mais concentrados e, portanto, menos competitivos, não é de forma alguma claramente sustentada.

É verdade que as enormes empresas dominantes se tornaram uma parte maior do cenário americano, especialmente no setor de alta tecnologia. Mas pesquisas recentes concluem que, quando os mercados são definidos cuidadosamente, seja em seu escopo geográfico ou na gama de produtos, as evidências sugerem que a concentração pode estar diminuindo.

A alegação de aumento da concentração geralmente se baseia em análises focadas em categorias excessivamente amplas. Por exemplo, todas as latas de metal - latas de tinta, latas de refrigerante, latas de feijão cozido - estão em uma classe, de acordo com o censo. Mas esses produtos não competem entre si. Por outro lado, garrafas de vidro, garrafas de plástico e latas de refrigerante competem, mas os dados do censo que os acadêmicos usam para estudar a concorrência os colocam em três classes diferentes.

Outra questão é como definir um mercado geograficamente. A defesa da monopolização dos Estados Unidos geralmente se baseia em evidências sobre a concentração corporativa em nível nacional. Mas o mercado relevante para os consumidores é, em muitos casos, local.

PUBLICIDADE Veja as lojas de ferragens, por exemplo. O mercado nacional pareceria bastante competitivo se cada cidade tivesse uma loja de ferragens familiar. Mas suponha que a Lowes e a Home Depot chegassem a todas as cidades e vilas, acabando com as lojas familiares. A concentração no mercado nacional aparentemente aumentaria, pois agora haveria apenas duas redes rivais em vez de milhares de lojas. Mas haveria mais concorrência em cada cidade, que seria atendida por dois rivais em vez de apenas uma loja. E esses não são nem mesmo os elos mais fracos da análise. A principal falha da história sobre mercados estrangulados que oprimem os americanos é que ela foi construída tecendo pedaços de pesquisas sobre dinâmicas macroeconômicas diferentes em uma história preferida sobre a diminuição da concorrência, sem analisar cuidadosamente o que está impulsionando o processo. A história é a seguinte: O aumento da concentração de mercado e das margens de preço/custo, juntamente com o declínio da participação da mão de obra na renda nacional e a desaceleração na formação de empresas, deve significar que os Godzillas corporativos estão esmagando a concorrência para reduzir os salários, impedindo que novos rivais entrem em seus mercados e pressionando os consumidores com preços mais altos para aumentar os lucros.

Mas há outras maneiras mais plausíveis de ligar os pontos que oferecem uma narrativa totalmente diferente da evolução da economia.

É claro que há alguns Godzillas circulando pela economia: Google, Amazon, Facebook - esses caras. No entanto, seu domínio não se deu principalmente por meio do esmagamento de concorrentes, mas, acima de tudo, pela implementação de novas tecnologias e pela oferta de melhor valor aos clientes.

Empresas dominantes

Em alta Internacional Ataque mortal do Hezbollah em base do exército mostra a fraqueza de Israel contra drones Um Trump frustrado ataca aliados a portas fechadas por causa de dinheiro Como a Trumpificação da política americana afeta todos os partidos e pessoas Em alguns setores, como o de mídia social, as empresas dominantes são difíceis de desafiar devido aos efeitos de rede que dificultam que concorrentes novatos atraiam clientes. (As pessoas não trocarão o Instagram por uma start-up quando todos os seus amigos estiverem no Instagram). Novas invenções chegam necessariamente por meio de monopólios temporários de duração incerta. Ainda assim, elas aumentam o bem-estar do consumidor. Além disso, as grandes empresas se beneficiam das economias de escala e têm custos de mão de obra comparativamente baixos. À medida que a presença dessas empresas se espalha por diferentes mercados, isso se manifesta em um aumento da margem de lucro devido ao seu custo marginal de produção mais baixo, mesmo que elas ofereçam preços mais baixos aos consumidores. Um importante artigo de economistas de Harvard, do MIT, da Universidade de Chicago e da Universidade de Zurique apontou que “se a globalização ou as mudanças tecnológicas empurrarem as vendas para as empresas mais produtivas de cada setor, a concentração do mercado de produtos aumentará à medida que os setores se tornarem cada vez mais dominados por empresas superstars, que têm markups altos e uma baixa participação da mão de obra no valor agregado”. Isso não é concorrência em declínio, mas concorrência em ação. O cenário não é sombrio: Os setores que estão se tornando mais concentrados apresentam um crescimento mais rápido da produtividade. Como outro estudo apontou, “os setores produtivos (com oligopólios em crescimento) expandem a produção real e mantêm os preços baixos, aumentando o bem-estar do consumidor, enquanto mantêm ou reduzem sua força de trabalho, diminuindo a participação da mão de obra na produção”.

A disseminação de enormes empresas superprodutivas também pode não ser a história completa. Há outras maneiras de analisar os dados. Alguns pesquisadores concluíram que a crescente participação de mercado das grandes empresas e a taxa decrescente de formação de empresas são, na verdade, causadas pela desaceleração do crescimento populacional.

Ainda assim, Biden e Kamala se apegaram à sua história de infortúnio. “Estamos há 40 anos no experimento de permitir que corporações gigantescas acumulem mais e mais poder”, disse Biden. “O que ganhamos com isso? Menos crescimento, investimento enfraquecido, menos pequenas empresas. Muitos americanos se sentem deixados para trás. Muitas pessoas que são mais pobres do que seus pais. Acredito que o experimento falhou.”

Ao insistir nesse diagnóstico, corre-se o risco de legar ao povo americano uma política econômica muito ruim. As empresas não são, com certeza, mocinhos pró-sociais que buscam construir um mundo melhor. Elas foram criadas para buscar lucro. No entanto, assim como os imigrantes, elas são indispensáveis para uma economia americana próspera. Elas precisam ser regulamentadas. A fiscalização antitruste é fundamental. Mas levar uma bola de demolição para as grandes empresas a serviço de uma teoria frágil de danos não trará nenhum benefício para os americanos comuns.