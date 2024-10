Kamala ou Trump, quem vai ganhar? Conheça oito caminhos possíveis na eleição dos EUA

Como um dentista judeu salvou a vida do chefe do Hamas quando ele esteve preso em Israel

Como um dentista judeu salvou a vida do chefe do Hamas quando ele esteve preso em Israel

Mas ao contrário dos Estados em que Harris lidera, isso não seria suficiente para Trump conquistar os 270 votos eleitorais. Com base na margem do ex-presidente nesses dois Estados do Cinturão do Sol, porém, nossas médias entre pesquisas sugerem que ele também poderia vencer nos outros dois Estados do Cinturão do Sol. A disputa está atualmente empatada na Carolina do Norte, e a liderança de Harris em Nevada é por pouca margem. Para a infelicidade de Trump, isso também não seria suficiente para ele vencer. (O ex-presidente conquistaria 268 votos eleitorais assumindo-se que ele vença em todos os Estados tradicionalmente republicanos nos quais venceu em 2020.)

Isso significa que, além de ganhar no Cinturão do Sol, Trump precisa conquistar um dos três Estados do Cinturão da Ferrugem para chegar a 270 votos eleitorais. Qualquer um dos três Estados do Cinturão da Ferrugem funcionaria nesse cenário, mas com base nas duas últimas eleições e na demografia, Wisconsin pode ser o Estado em que o ex-presidente é mais forte no Cinturão da Ferrugem, ainda que, ironicamente, seja o Estado em que ele tem figurado pior nas pesquisas atualmente.

Como isso ocorre: Contanto que mantenha sua liderança no Arizona e na Geórgia, Trump tem um caminho para vencer em Nevada e na Carolina do Norte. A Carolina do Norte tem sido em geral um território amigável para os republicanos, com o partido conquistando arduamente pequenas vitórias em eleições federais, apesar das vitórias dos democratas em algumas eleições estaduais.

E Nevada de fato voltou para os braços do Partido Republicano em eleições recentes, ainda que os republicanos não vençam uma eleição presidencial por lá desde 2004. Além disso, Nevada e Arizona são parecidos eleitoralmente, com um número elevado de eleitores hispânicos. Portanto, se Trump mantiver sua liderança no Arizona, é bastante possível que ele vença em Nevada também.