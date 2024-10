Da mesma forma que outros sujeitos autoritários, Trump usa o racismo instrumentalmente como parte de seu ataque contra a democracia e sua busca para se tornar “ditador no primeiro dia”. O general aposentado Mark Milley disse a Bob Woodward que Trump é “fascista na essência”. Milley aprendeu com sua experiência em primeira mão. Trump acionou uma turba violenta em 6 de janeiro de 2021 e ainda usa com frequência a ameaça da violência; quis disparar contra manifestantes civis; usa minorias como bode-expiatório; se vale de teorias conspiratórias para aterrorizar as massas; se identifica com ditadores e os elogia.

Sejam os fascistas dos anos 30, o indiano Narendra Modi (marginalizando muçulmanos), o chinês Xi Jinping (perseguindo uigures) ou o russo Vladimir Putin (tentando erradicar a Ucrânia), os sujeitos autoritários inevitavelmente arregimentam o poder do Estado contra algum grupo minoritário que eles culpam pelos males da sociedade. Sob a alegação de proteger seu país de alguma ameaça virulenta, qualquer coisa é justificável.