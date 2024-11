Kamala se recupera em pesquisas finais, mas colégio eleitoral segue imprevisível; veja cenários

Grupos radicais pró-Trump planejam via Telegram ataques e protestos no dia da eleição

Se as pesquisas do Des Moines Register e do NYT estiverem correta, o caminho de Trump fica ainda mais difícil. Ela se tornaria presidente com vitórias em Iowa, Nevada, Geórgia e Carolina do Sul, mesmo que Trump triunfe nos Grandes Lagos e no Arizona, também pelo placar de 270 a 268.

O impacto do aborto na eleição

O avanço de Kamala em um Estado como Iowa se deve sobretudo à divisão de gênero em curso atualmente na política americana. Uma terceira pesquisa, esta divulgada pela rede de TV NBC, e feita a nível nacional, indica que as mulheres preferem Kamala a Trump por uma diferença de 16 pontos. Os homens optam pelo republicano diante da vice-presidente com uma vantagem de 18 pontos. No levantamento, feito a nível nacional, ambos estão empatados em 49%.

Essa divisão, segundo analistas, se deve em parte à derrubada da jurisprudência que garantia o aborto legal nos EUA, em 2021, na Suprema Corte americana. O caso Roe vs Wade, de 1971, caiu após Trump nomear três juízes conservadores para a Corte, que revisaram a decisão após um recurso de grupos antiaborto em instâncias inferiores.

Hoje, a decisão sobre legalizar ou não o aborto voltou para os Estados. Em lugares como Iowa, por exemplo, republicanos querem ampliar as restrições à interrupção da gravidez, o que pode explicar o avanço de Kamala. Em Nevada, os eleitores vão votar por codificar a legalização do aborto na Constituição Estadual, o que também pode ajudá-la.

Democratas usam o tema também em Estados onde as regras sobre aborto já estão definidas, com o argumento de que o retorno de Trump à Casa Branca poderia significar novas restrições, como uma proibição federal — algo que ele nega, mas que seus aliados já discutiram abertamente. É o caso da Pensilvânia, onde os democratas tentam mobilizar o eleitorado feminino nos subúrbios da Filadélfia com esse argumento.