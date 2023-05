Lei contra imigrantes ilegais chega ao fim nos EUA e governo afirma que ‘fronteira não está aberta’

A fronteira entre os Estados Unidos e o México foi marcada por um sentimento palpável de incerteza na manhã desta sexta-feira, 12, momentos depois da expiração de uma política federal que limitou a imigração ilegal para os Estados Unidos durante mais de três anos.

A política da era Covid-19, conhecida como Título 42, expirou às 23h59 de quinta-feira, 11, juntamente com a emergência sanitária nacional do coronavírus. Lei permitiu que o governo dos Estados Unidos expulsasse rapidamente muitas pessoas que cruzaram a fronteira de mais de 3 mil km antes de poderem solicitar asilo.

Após o seu fim, os Estados Unidos advertiram que continuarão a expulsar os migrantes que tentarem entrar no País sem utilizar “canais legais” a partir de sexta-feira, apesar de as restrições fronteiriças decretadas durante a pandemia já não estarem em vigor.

Longe de causar alívio, o seu fim semeia a confusão e a frustração do lado mexicano da fronteira. O que acontece a seguir é uma incógnita.

Migrantes na margem do Rio Grande esperam enquanto a Guarda Nacional do Texas os bloqueia por trás de arame farpado, na fronteira com Matamoros, no México, nesta quinta-feira, 11. O fim das restrições de asilo nos EUA relacionadas à pandemia, conhecidas como Título 42, expiraram na madrugada desta sexta-feira, 12. Foto: Fernando Llano/ AP

As autoridades norte-americanas esforçaram-se por manter a ordem ao longo da fronteira na quinta-feira, enquanto os migrantes atravessavam o Rio Grande, faziam fila nas pontes internacionais, enchiam os centros de processamento de imigração e se amontoavam nos passeios das cidades fronteiriças americanas.

O Secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, foi duro na noite de quinta-feira, dizendo numa declaração que as pessoas que chegassem à fronteira ilegalmente seriam “presumivelmente inelegíveis para asilo”.

Continua após a publicidade

“Não acreditem nas mentiras dos contrabandistas”, acrescentou. “A fronteira não está aberta”

Mas a pressão aumenta. Nos últimos dois dias, mais de 11 mil imigrantes por dia atravessaram ilegalmente a fronteira sul, de acordo com dados internos da agência obtidos pelo The New York Times. E as instalações de detenção geridas pela Patrulha Fronteiriça já ultrapassaram a sua capacidade em cerca de 10 mil pessoas.

Porque, no contexto da campanha para as eleições presidenciais de 2024, em que a migração é uma questão central, a administração do presidente democrata Joe Biden tomou o assunto nas suas próprias mãos, numa tentativa de travar a eventual chegada “caótica” de migrantes à fronteira com o México.

Para isso, combinou “vias legais” com um reforço das condições de asilo, medidas que os republicanos, nomeadamente o seu antecessor e futuro rival eleitoral Donald Trump, consideram insuficientes.

Muitos imigrantes disseram temer que a situação se torne ainda mais caótica e incerta.

Um sinal dessa incerteza é uma aldeia improvisada que surgiu esta semana entre dois muros fronteiriços que separam Tijuana e San Diego, na costa oeste. Na quinta-feira, as famílias se amontavam ali sob cobertores Mylar e abrigavam-se sob tendas feitas de sacos de lixo pretos.

Continua após a publicidade

No extremo oriental da fronteira, perto do Golfo do México, os imigrantes que não sabiam nadar ou que tinham crianças muito pequenas lutavam para navegar numa seção profunda do Rio Grande, na cidade mexicana de Matamoros. Alguns usavam colchões infláveis. Outros carregavam pessoas nas costas.

O que acontece agora que o Título 42 acabou?

Ninguém sabe ao certo, mas depois de três anos de procura reprimida, que coincidiu com um aumento global da migração, o governo federal estadunidense espera que 13 mil pessoas atravessem a fronteira diariamente, contra cerca de 6 mil num dia típico de grande movimento. E o seu processamento será mais lento; a utilização do Título 42 demorou cerca de 10 minutos, em comparação com uma hora ou mais ao abrigo da legislação atual.

Na fronteira, três cidades do Texas - Brownsville, Laredo e El Paso - declararam o estado de emergência antes de o Título 42 expirar, à medida que se enchiam com o fluxo de imigrantes que atravessavam a fronteira.

Em resposta, os funcionários da Casa Branca disseram que trabalharam durante meses para se prepararem para um provável fluxo, ordenando que 1.500 soldados fossem para a fronteira. Está sendo oferecida aos migrantes uma nova via legal para entrarem no País se fizerem o pedido online e cumprirem determinadas condições.

Em se tratando de consequências políticas, os republicanos estão dispostos a usar as cenas de caos para reforçar os seus ataques políticos contra os democratas, acusando-os de não conseguirem proteger a fronteira. Os republicanos da Câmara dos Representantes avançam para um processo de destituição contra Mayorkas para dramatizar as suas acusações./NYT e AFP