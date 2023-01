Líder espiritual russo pede cessar-fogo na Ucrânia durante o Natal ortodoxo

MOSCOU ― O líder espiritual da Igreja Ortodoxa russa, o patriarca Kiril, pediu nesta quinta-feira, 5, um cessar-fogo na Ucrânia durante o Natal ortodoxo, que é celebrado nesta semana.

“Eu, Kirill, Patriarca de Moscou e de toda Rússia, dirijo-me a todas as partes envolvidas no conflito fratricida para lhes pedir que instaurem um cessar-fogo e estabeleçam uma trégua de Natal”, afirmou o líder russo, de acordo com um comunicado publicado no site da Igreja.

De acordo com o patriarca, forças militares russas e ucranianas deveriam se abster de ataques contra alvos inimigos entre as 12h de 6 de janeiro e 00h do dia 7, para que os ortodoxos possam assistir às missas na véspera e no dia do nascimento de Cristo, segundo a tradição da igreja.

O patriarca de Moscou, Kiril, é aliado de primeira ordem do presidente Vladimir Putin e já fez sermões defendendo a invasão da Ucrânia. Foto: Yulia Morozova/ Reuters

O patriarca Kiril, de 76 anos, é um aliado de primeira ordem do presidente Vladimir Putin e de sua ofensiva na Ucrânia. Ele deu sua bênção às tropas russas que lutam no conflito e proferiu sermões fortemente antiocidentais e anti-Kiev durante o conflito.

Embora ainda existam fiéis da Igreja Ortodoxa Russa na Ucrânia, a religião perdeu muita influência no país desde a invasão da península da Crimeia, em 2014, quando a instituição apoiou os separatistas pró-russos .

Em 2019, parte da Igreja ortodoxa ucraniana se separou de Moscou – que manteve o domínio espiritual sobre grande parte da Ucrânia por séculos –, em um cisma histórico.

Em maio passado, a Igreja ortodoxa ucraniana cortou relações com a Rússia, devido à ofensiva deflagrada por Moscou no país em fevereiro.

Cessar-fogo unilateral

Em paralelo ao pedido de cessar-fogo específico para a celebração do Natal, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, abriu uma nova frente de pressão para resolução do conflito. Um dos líderes mundiais com mais diálogo com Moscou e Kiev, ele pediu a Putin que aplicasse um “cessar-fogo unilateral” na Ucrânia.

“Os apelos pela paz e as negociações entre Moscou e Kiev teriam de ser apoiados por um cessar-fogo unilateral”, disse o chefe de Estado turco a Putin, em uma conversa por telefone, conforme comunicado divulgado por Ancara. /AFP