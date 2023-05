Lula promete a Vietnã tentar acordo comercial entre país e Mercosul

ENVIADO ESPECIAL A HIROSHIMA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste domingo com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, e prometeu a ele negociar um acordo comercial entre o país e o Mercosul quando o Brasil assumir a presidência temporária do bloco sul-americano.

Na reunião em Hiroshima, às margens da cúpula do G-7, os líderes concordaram que o comércio entre as duas nações está abaixo do potencial e convidaram-se mutuamente para visitas de Estado.

Presidente Lula se reúne com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh Foto: Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Lula também se encontrou com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, a quem defendeu mais uma vez a reforma do Conselho de Segurança.

“Na conversa, que durou cerca de meia hora, os dois falaram sobre possibilidades de um plano de paz para a guerra da Ucrânia. Para Lula, o fato do conflito não estar sendo tratado no âmbito do Conselho de Segurança da ONU demonstra a necessidade de reforma do órgão”, diz comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores.

Ainda segundo a nota, Lula e Guterres concordaram sobre a necessidade de uma reforma do sistema financeiro internacional para prevenir crises sistêmicas e ajudar nações em desenvolvimento.

Uma terceira bilateral travada neste domingo foi com o presidente de Ilhas Comores, Azali Assoumani, hoje à frente da União Africana.