Lula visita Mujica e presenteia uruguaio com mais alta condecoração do Brasil para estrangeiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quinta-feira, 5, o ex-presidente uruguaio José Mujica, em sua casa, nos arredores da capital Montevidéu. No encontro, o presidente brasileiro entregou a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

Lula, que está no Uruguai para a Cúpula do Mercosul marcada para esta sexta-feira, 6, visitou a Chácara Mujica-Topolansky, onde o ex-mandatário vive, e aproveitou o encontro para promover feitos do seu governo, como o G-20, encontros com representantes do Brics e a realização da COP30, conferência do clima que será realizada em Belém no ano que vem.

PUBLICIDADE “Posso dizer que de todos os muitos presidentes que conheci, que tive amizade, o Pepe é a pessoa mais extraordinária”, afirmou Lula ao lado de Mujica, 89 anos, e de Lucía, esposa do ex-presidente. “Eu agradeço, querido. Não sou um homem de prêmios e medalhas. Sou um homem do povo. Obrigado por termos nos encontrado nessa caminhada”, respondeu Mujica, internacionalmente conhecido pelo estilo austero e pela defesa dos direitos humanos. Em plena recuperação de um câncer de esôfago que lhe obriga a se alimentar por sonda, Mujica, que tem 89 anos, vive em uma fazenda de 19 hectares na zona rural de Montevidéu, junto com sua esposa Lucía.

Após o encontro, Lula escreveu nas redes sociais que Mujica, a quem descreveu como “um grande companheiro”, é “um exemplo”.

Também nesta quinta-feira, Mujica recebeu em sua casa o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que deu ao uruguaio a Cruz Boyacá, a mais alta condecorações do país. Petro expressou em diversas ocasiões sua admiração pelo ex-presidente uruguaio, emblema da esquerda latino-americana. O primeiro esquerdista no poder na Colômbia formou a guerrilha M-19 na juventude e se identifica com Mujica , que fazia parte do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros (MLN-T)./AFP.