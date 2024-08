Maduro perdeu eleição na Venezuela, diz apuração do ‘Washington Post’ com atas obtidas pela oposição

CARACAS – O candidato da oposição venezuelana, Edmundo González Urrutia, provavelmente recebeu mais do que o dobro de votos do ditador Nicolás Maduro nas eleições do país na semana passada, de acordo com uma análise do The Washington Post de mais de 23 mil boletins de urna coletados pela oposição, uma amostra que representa quase 80% das urnas eletrônicas em todo o país.

Imagem mostra a líder opositora venezuelana, Maria Corina Machado (com o microfone) ao lado de Edmundo González Urrutia, candidato que afirma ter vencido Maduro nas eleições. Investigação do The Washington Post atesta vitória do opositor Foto: Cristian Hernandez/AP

A oposição publicou seus próprios resultados, compilados com a ajuda de milhares de observadores voluntários que coletaram e escanearam as folhas de contagem impressas pelas urnas eletrônicas no dia da eleição em cada um dos centros de votação do país.

O Post extraiu e analisou dados de 23.720 das folhas de contagem que foram escaneadas e publicadas on-line pela oposição. Dessas, González obteve 67% dos votos, contra 30% de Maduro.

Essas folhas de contagem representam 79% das mesas de votação usadas em 28 de julho. Mesmo que Maduro ganhasse todos os votos dos 21% restantes, assumindo um comparecimento semelhante, ele ainda ficaria mais de 1,5 milhão de votos atrás de González.

O Post analisou apenas as folhas que incluíam códigos QR válidos e digitalizáveis que poderiam gerar dados. Isso representou cerca de 97% das planilhas publicadas pela oposição.

Para corroborar a autenticidade das folhas de apuração publicadas on-line, um repórter do The Washington Post analisou centenas de folhas de apuração físicas, que estão sendo armazenadas pela oposição em caixas de papelão em locais secretos em todo o país para evitar a repressão do governo.

As tiras de papel, recibos conhecidos na Venezuela como “atas eleitorais”, mostram os resultados do dia de cada mesa de votação em cada seção eleitoral. Cada ata contém um código exclusivo, a data e a hora em que foi impressa, uma marca d’água do Conselho Eleitoral e as assinaturas dos mesários e observadores que estavam presentes.

Embora o The Post não tenha conseguido obter confirmação independente de que as folhas de apuração físicas em poder da oposição sejam autênticas, os detalhes nelas contidos indicam que foram produzidas nas seções eleitorais.

Os dados impressos nelas correspondiam aos dados criptografados em seus códigos QR. Cada uma foi assinada por várias pessoas, algumas das quais foram entrevistadas pelo The Post. As folhas e suas digitalizações mostravam linhas azuis que correspondiam às do papel usado pelas máquinas do Conselho Eleitoral. Os distritos identificados nas folhas são todos reais.

Imagem mostra duas pessoas segurando atas eleitorais em uma caixa de papelão, guardada em um local secreto de Caracas Foto: The Washington Post

PUBLICIDADE Em seguida, o Post comparou os resultados de dezenas de folhas de apuração físicas com os das versões digitalizadas fornecidas pela oposição e constatou que todos coincidiam. Muitos centros de votação foram para Maduro - mas não o suficiente para lhe dar mais votos do que González. A conclusão do Post está muito próxima da conclusão da Associated Press, que realizou uma análise semelhante da votação nacional, e da AltaVista Research, um grupo com sede em Caracas que trabalhou com uma amostra menor e aleatória de atas. A AltaVista, que tem vínculos com a oposição, coletou folhas de contagem fotografadas por mesários em 971 centros de votação em todo o país e contratou pesquisadores independentes dos Estados Unidos, Brasil e Venezuela para analisá-las. Eles estimaram que González recebeu 66% dos votos, contra 31% de Maduro.

O Post verificou dezenas das impressões incluídas nesse estudo e descobriu que elas correspondiam às contagens que foram digitalizadas e publicadas on-line pela oposição.

“Depois de analisar nossos próprios dados, ver os resultados da oposição e como ambos coincidem, minha conclusão é que estamos testemunhando a maior fraude eleitoral da história da América Latina”, disse Dalson Figueiredo, professor de ciências políticas da Universidade Federal de Pernambuco, que participou desse estudo. “Essa é uma evidência cientificamente comprovada, e não podemos ter a ideologia se sobrepondo a isso”.

Em alta Internacional González se autoproclama presidente da Venezuela e apela a militares que parem de reprimir protestos Maior iceberg do mundo gira há meses no mesmo lugar após ser ‘capturado’ em armadilha oceânica A pesquisa de boca de urna realizada pela Edison Research, sediada em Somerville, N.J., no dia da eleição, indicou que González obteve 65% dos votos contra 31% de Maduro. O Centro Carter, com sede em Atlanta, que foi convidado pelo governo para observar a eleição, concluiu na semana passada que ela “não atendeu aos padrões internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada democrática”. Vários governos expressaram ceticismo com relação aos resultados do conselho eleitoral. Na semana passada, o governo Biden rejeitou a alegação de vitória de Maduro. “Dadas as evidências esmagadoras”, disse o secretário de Estado Antony Blinken em um comunicado na quinta-feira, “está claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano que Edmundo González Urrutia obteve a maioria dos votos” na eleição.

Imagem do dia 29 de julho mostra confronto entre polícia e manifestantes venezuelanos em Puerto La Cruz, no Estado de Anzoategui. Após eleições, Venezuela registrou protestos massivos que denunciam fraude eleitoral Foto: Carlos Landaeta/AFP

O governo venezuelano não respondeu a um pedido de entrevista. Maduro alegou que um ataque cibernético impediu o governo de divulgar os resultados em nível detalhado. Ele não apresentou provas do ataque. Especialistas eleitorais que observaram o sistema em 28 de julho e um auditor consultado pelo The Post disseram que o sistema não sofreu nenhuma interrupção que pudesse ter afetado a transmissão dos resultados.

Doze dias antes da votação, o técnico responsável pela segurança do Conselho Eleitoral disse que um ataque hacker seria improvável porque a rede estaria “completamente isolada”.

“Não teremos nenhuma comunicação com o resto do mundo”, disse Carlos Hernández, de acordo com um relatório publicado pelo governo. A empresa estatal de telecomunicações seria “designada exclusivamente para esse fim no dia do evento”, disse ele, e o sistema estava protegido por outras proteções, incluindo limites de acesso e alertas.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, um aliado próximo de Maduro, acusou a oposição de fazer o upload de documentos falhos ou falsificados. Ele mostrou vários exemplos de atas que não tinham assinaturas. Os organizadores da oposição dizem que a falta de assinaturas pode ser explicada pelos desafios que muitos fiscais enfrentaram para acessar os centros de votação e por erros humanos comuns, do tipo que acontece em qualquer eleição de grande escala.

Opositores do ditador Nicolas Maduro durante uma marcha realizada em Caracas em 3 de agosto Foto: Federico Parra/AFP

Até mesmo alguns simpatizantes do governo levantaram dúvidas sobre as alegações de Maduro. Dois entrevistados pelo The Post, entre centenas de socialistas estrangeiros e ativistas de esquerda convidados pelo governo para acompanhar a votação, disseram que não viram grandes interrupções no dia da eleição. Nenhum deles classificaria a votação como democrática. Um deles reconheceu que Maduro poderia não ter vencido.

Maduro solicitou ao Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, outra instituição que ele controla, que assumisse o caso. Ele disse que está “preparado para entregar todas as folhas de apuração de 100% das mesas ao tribunal quando este exigir”. Ele não disse se elas serão tornadas públicas.

As atas de papel estão agora no centro da crescente crise política da Venezuela, dando à oposição o que ela diz ser a prova de sua vitória e ajudando a pressionar internacionalmente Maduro a negociar uma saída.

A oposição continua a coletar as folhas de registro pendentes, mesmo com as forças de segurança e os apoiadores paramilitares de Maduro aumentando a perseguição e as detenções de opositores.

Os dados são o resultado de uma operação em massa e sofisticada organizada ao longo de meses e executada por milhares de venezuelanos comuns que observaram as urnas em busca de irregularidades no dia da eleição e se recusaram a deixar seus centros de votação sem os recibos. Muitos continuam a arriscar sua segurança protegendo secretamente os registros.

“Sabíamos quem estávamos enfrentando”, disse Jesús Armas, que supervisionou a coleta das folhas de contagem de votos em Libertador, um município fora de Caracas que há muito tempo é um reduto de apoio ao governo. “Não é a primeira vez que Maduro comete fraude”, disse ele. “Mas é a primeira vez que podemos provar isso.”

Como a oposição conseguiu fiscalizar a eleição?

Maduro, que governa a Venezuela há mais de uma década, chegou a um acordo com a oposição no ano passado para realizar uma eleição presidencial livre e justa em 2024.

Os líderes da oposição acreditavam que ele tentaria fraudar o voto. O ditador, que presidiu um colapso econômico histórico e o êxodo de mais de 7 milhões de pessoas do país, foi acusado pela oposição de fraude para vencer a eleição de 2013 para substituir Hugo Chávez, o fundador da ditadura chavista, e mais amplamente para vencer a reeleição em 2018.

A oposição criou um sistema para proteger o voto: uma rede de milhares de voluntários, treinados e credenciados pelo governo, para observar as pesquisas e coletar as atas.

Um grupo de líderes da oposição, alguns escondidos dentro da Embaixada da Argentina em Caracas por meses para escapar de mandados de prisão, recrutou e coordenou “capitães” em todo o país. Eles estabeleceram 133 locais, com scanners de alta definição e acesso à Internet Starlink, onde os voluntários reuniam, digitalizavam e carregavam os documentos em um aplicativo criado para esse fim.

Um desses locais, com o codinome “Indigo Points”, era um apartamento particular em uma área de classe trabalhadora em Caracas. O organizador da oposição local é um engenheiro mecânico de 32 anos que pediu para ser identificado apenas pelo seu nome do meio porque recebeu ameaças.

Leandro e um grupo de amigos ficaram acordados durante toda a noite de 28 de julho e trabalharam durante todo o dia seguinte para recuperar as folhas de registro. Eles usaram palavras em código, como “recibos”, para evitar a atenção do governo e de seus apoiadores.

Depois de digitalizar e fazer o upload, eles colocaram os registros em envelopes em uma caixa de papelão e colocaram uma estátua do Arcanjo Miguel derrotando Satanás logo acima dela.

Em muitos centros de votação, as autoridades impediram que os fiscais observassem a contagem do final do dia ou se recusaram a entregar as folhas de contagem. Em resposta, centenas de partidários da oposição se mobilizaram, cercando alguns centros de votação durante a manhã e se recusando a sair até que as folhas de contagem estivessem nas mãos dos fiscais.

O momento em que Leandro percebeu que González havia vencido foi quando um voluntário lhe entregou uma ata de uma seção eleitoral com um histórico de forte apoio ao governo, um centro chamado “Missão Base Sonhos e Pensamentos de Chávez”.

“Será que ganhamos mesmo aqui?”, perguntou ele. “Eu não acredito nisso”. Alguns bairros se mostraram especialmente desafiadores. As gangues de motociclistas pró-ditadura assumiram o controle do 23 de Enero, o bairro de Caracas onde Chávez está enterrado; a oposição recebeu apenas 60% das cédulas de votação lá.

Em outros lugares, a oposição recebeu ajuda de observadores de pesquisas pró-Maduro para acessar as folhas de contagem. Juan Barreto, um ex-aliado de Chávez que se tornou crítico de Maduro, disse que um fiscal que representava o partido de Maduro em sua mesa de votação concordou em enviar a ata para um amigo da oposição que estava impedido de entrar no centro.

Foram os observadores de pesquisa, disse um coordenador da oposição, “que salvaram essa eleição”.

Alegações de um ataque hacker

Há muito que Maduro é acusado de manipular eleições. Mas nunca antes tinha sido acusado de uma fraude tão descarada. Vários líderes estrangeiros, incluindo alguns dos seus aliados de esquerda na América Latina, pressionaram-no a publicar os resultados em que se baseia para afirmar a sua vitória.

Mas, uma semana após a votação, o site eleitoral nacional continua fora do ar. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusou a oposição de trabalhar com hackers da Macedónia do Norte para violar o sistema eleitoral.

A alegação deixou perplexos os líderes da nação dos Balcãs. Stefan Andonovski, Ministro da Transformação Digital da Macedónia do Norte, afirmou que a Venezuela não apresentou quaisquer provas da alegada pirataria informática nem solicitou uma investigação.

A empresa de segurança Kaspersky, sediada em Moscou, não detectou provas de um ataque chamado de “negação de serviço”, um ataque de inundação de servidores que impede os utilizadores de acessar serviços e sites, contra a Venezuela entre 25 e 28 de julho.

Mario Torre, engenheiro eletrônico que audita o sistema eleitoral para a oposição, disse que houve uma breve pausa na transmissão de dados dos centros de votação, mas o sistema na noite de 28 de julho não mostrou evidências de uma interrupção que teria afetado a capacidade do governo de divulgar os resultados ao nível das circunscrições, como exige a lei venezuelana.

O canal protegido, disse ele, é “praticamente impossível de ser hackeado”. Jennie Lincoln, chefe da missão do Centro Carter na Venezuela, disse ao The Post que o fato de os votos terem sido transmitidos através de linhas telefônicas dedicadas e telefones via satélite “põe em xeque a desculpa da interrupção por ataque hacker”.

Naledi Lester, analista eleitoral que observou eleições para a União Europeia e outras organizações durante 25 anos, disse que as folhas de apuração do tipo usado na Venezuela são um sistema padrão de verificação cruzada fundamental para a transparência. Elas permitem que todos os partidos verifiquem os resultados.

A lei eleitoral da Venezuela garante a todos os partidos o direito a essas folhas de apuração, disse ela, de modo que não há razão para duvidar da validade dos documentos.

“Em vez de questionar a autenticidade do que a oposição publicou”, disse ela, “a questão é por que as autoridades, cujo dever é publicar as atas, não o fizeram para provar o seu ponto de vista?”