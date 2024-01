Mais de 30 migrantes são sequestrados por homens armados em ônibus na fronteira entre México e EUA

Mais de 30 migrantes, que viajavam de ônibus de Monterrey, no norte do México, em direção a Matamoros, uma cidade fronteiriça com os Estados Unidos, foram sequestrados por homens armados. O incidente aconteceu no sábado, 30, mas as autoridades locais divulgaram na terça-feira, dia 2. A região é considerada uma das rotas migratórias terrestres mais perigosas do mundo.

O porta-voz de segurança da TV do estado fronteiriço de Tamaulipas, Jorge Cuéllar, informou que o motorista do ônibus do Grupo Senda denunciou ter sido interceptado por cinco veículos conduzidos por homens armados. Os homens sequestraram 31 dos 36 passageiros, todos estrangeiros.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou no X, antigo Twitter, que quatro dos sequestrados eram colombianos e assegurou que a embaixada colombiana no México está coordenando com as autoridades mexicanas o resgate seguro. “A embaixada da Colômbia no México coordena com o Estado mexicano o resgate são e salvo”, disse Petro.

Os criminosos sequestraram 31 dos 36 passageiros, todos estrangeiros, na fronteira dos EUA com o México (Foto de arquivo). Foto: Mark Ralston / AFP

O ônibus saiu de Monterrey, no estado vizinho de Nuevo León, e tinha como destino a cidade fronteiriça de Matamoros, Tamaulipas, de onde os migrantes tentam cruzar para os EUA. Eles foram interceptados quando estavam perto do município de Reynosa, outra cidade fronteiriça. Os cinco viajantes que não foram levados são de nacionalidade mexicana e juntamente com os motoristas foram escoltados até Matamoros.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que as buscas pelos migrantes foram iniciadas no mesmo dia do sequestro. “A investigação já está em andamento”, declarou.

Cuéllar, por sua vez, relatou haver progressos na investigação, mas ressaltou que informações parciais não serão divulgadas para não prejudicar o andamento das investigações.

Rota migratória terrestre mais perigosa do mundo

Um relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM) divulgado em setembro de 2022 destacou a fronteira entre os Estados Unidos e o México como a “rota migratória terrestre mais perigosa do mundo”. Segundo o documento, 686 pessoas foram registradas como mortas ou desaparecidas ao longo dessa rota no ano passado.

A tragédia atingiu níveis críticos nos desertos de Sonora e Chihuahuan, onde quase metade das mortes (307) ocorreram em travessias perigosas. O aumento nas migrações para os Estados Unidos atingiu um recorde em 2022, com 2,4 milhões de entradas de migrantes registradas entre outubro de 2022 e setembro de 2023, conforme relatado pela Patrulha de Fronteira dos EUA.

Em uma tentativa de lidar com a crise migratória, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reuniu-se na última quarta-feira, dia 27, com o presidente mexicano na Cidade do México. O México, com mais de 3.000 km de fronteira com os EUA, tornou-se um país de trânsito e retenção de migrantes, muitos deles provenientes de regiões afetadas pela violência ou pobreza, como Honduras, Guatemala, El Salvador, Haiti, Cuba e Venezuela.

Uma caravana de cerca de 6.800 membros, que partiu de Tapachula, no estado de Chiapas, no sul do México, em 24 de dezembro, desintegrou-se na última terça-feira. As autoridades mexicanas ofereceram-se para atender aos casos dos migrantes, levando ao fim da caravana.

A rota perigosa também é marcada por eventos trágicos, como o incêndio em março passado, onde cerca de 40 migrantes, principalmente venezuelanos, morreram em um centro de detenção em Ciudad Juárez. Além disso, acidentes rodoviários, violência por parte de traficantes de seres humanos e autoridades também afetam os migrantes. /AFP.