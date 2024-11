Mais quatro anos de imprevisibilidade? O mundo se prepara para o retorno de Trump

Com a ampla vitória eleitoral de Donald J. Trump nas eleições de terça-feira, 5, o mundo agora se prepara para mais quatro anos de imprevisibilidade e protecionismo “América em primeiro lugar”, que pode redefinir as regras básicas da economia global, dar poder aos autocratas e apagar a garantia da proteção americana aos parceiros democráticos.

Apesar da falta de um debate substantivo sobre política externa durante a campanha, Trump fez várias declarações que - se transformadas em política - mudariam o relacionamento dos Estados Unidos com aliados e adversários. Ele se comprometeu a acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas, uma promessa que muitos supõem ser a retirada da ajuda americana à Ucrânia, o que beneficiaria a Rússia.

Pedestres esperam para atravessar a rua enquanto um grande display digital mostra imagens do candidato republicano dos EUA, Donald Trump (acima à direita), e da candidata democrata dos EUA, Kamala Harris (acima à esquerda), do lado de fora de uma estação de trem no centro de Tóquio nesta quarta-feira, 6 Foto: Richard A. Brooks/RICHARD A. BROOKS

PUBLICIDADE De forma mais ampla, ele deixou claro que pretende tornar o país mais poderoso do mundo, mais isolacionista, mais combativo com relação às tarifas, mais abertamente hostil aos imigrantes, mais exigente com seus parceiros de segurança e menos engajado em desafios globais, como a mudança climática. Muitos acreditam que os impactos podem ser maiores do que qualquer coisa vista desde o início da Guerra Fria. “Isso acelera a tendência já profunda de uma América voltada para dentro”, disse James Curran, professor de história moderna da Universidade de Sydney. “Os aliados terão de salvar a mobília multilateral enquanto ela ainda existe - eles têm de esperar que os Estados Unidos voltem a participar.”

O ex-presidente Donald Trump, candidato republicano à presidência, sai do palco com Melania Trump durante um evento da noite da eleição no Centro de Convenções do Condado de Palm Beach, em West Palm Beach, Flórida, na quarta-feira, 6 Foto: DOUG MILLS

A esta altura, depois de testemunhar seu primeiro mandato, o mundo já sabe que a única certeza de Trump é a incerteza. Ele sempre disse que manter o mundo em dúvida é sua política externa ideal. Quando os votos foram contados, algumas autoridades do mundo todo responderam com garantias públicas, enfatizando que os elementos de seus relacionamentos com os Estados Unidos provavelmente não mudariam.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse à Sky News que acreditava que Trump tinha “uma simpatia natural pela Itália”. Ele disse estar “convencido de que trabalharemos bem com a nova administração do magnata”.

No México, a presidente Claudia Sheinbaum disse na quarta-feira, 6, que haverá “boas relações” com os Estados Unidos, apesar das recentes ameaças de Trump de impor tarifas gigantescas ao seu país. “Não há motivo para preocupação”, disse ela. “O México sempre sai na frente.”

Publicidade

No Quênia, Ndindi Nyoro, legislador da coalizão de governo do presidente William Ruto, disse que achava que as políticas econômicas de Trump seriam melhores para os países africanos, muitos dos quais estão lutando contra uma inflação crescente e uma dívida. “As políticas republicanas sempre foram melhores para a África e o ‘Sul Global’”, escreveu Nyoro no Facebook.

A Índia também está observando a disputa americana com interesse e pouca preocupação, confiando que, como a nação mais populosa do mundo e a quinta maior economia, ela ainda será cortejada como um contrapeso à China.

Um retorno à diplomacia transacional

Os extremos da campanha do republicano - desde tarifas altíssimas contra produtos estrangeiros até deportações em massa e resistência rígida a guerras e alianças consideradas muito complicadas ou caras - já colocaram muitas nações no limite.

A China, com sua própria economia em crise, enfrenta a probabilidade de tarifas muito mais amplas e mais altas do que as já aplicadas durante o primeiro mandato de Trump e continuadas por Joe Biden. Shi Yinhong, professor de relações internacionais da Universidade Renmin, em Pequim, disse que uma segunda presidência de Trump “inevitavelmente diminuiria a confiança e o respeito global pelos Estados Unidos”.

Voluntários participam de um banco telefônico para a vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à Presidência, em El Paso, Texas, no dia da eleição, terça-feira, 5 Foto: Paul Ratje/NYT

Poucos dos vizinhos da China, que desconfiam de Pequim, veem motivos para comemorar a vitória de Trump. A Coreia do Sul e o Japão esperam ser pressionados a pagar mais para ter tropas americanas baseadas em seus países. Trump prometeu fazer com que a Coreia do Sul pague US$ 10 bilhões por ano; atualmente, ela paga pouco mais de US$ 1 bilhão.

O Vietnã, que viu seu desequilíbrio comercial com os Estados Unidos aumentar à medida que os fabricantes saem da China para evitar tarifas, poderia enfrentar tarifas retaliatórias como as que Trump ameaçou impor ao México.

Medos de um mundo menos seguro

Alguns diplomatas na Ásia disseram que, com Trump no poder, eles também esperam que a China intensifique a pressão sobre Taiwan, se não invadir a ilha autônoma que ela reivindica como seu território. Na opinião deles, a China pode calcular que Trump não entraria em guerra por uma democracia que ele acusou de “roubar” a indústria de microchips dos Estados Unidos.

Publicidade

As pessoas na ilha, onde Trump era bem visto em seu primeiro mandato, tornaram-se menos seguras de que ele é confiável. “Com Donald Trump, há uma grande quantidade de incertezas”, disse Lev Nachman, cientista político da Universidade Nacional de Taiwan, em Taipei. “E é uma questão de incerteza que traz grandes riscos para Taiwan.”

Para a Ucrânia, o retorno de Trump significa uma névoa de perigo adicional. Sua alegação de que será capaz de intermediar o fim da guerra imediatamente, juntamente com suas relações calorosas com o presidente Vladimir V. Putin da Rússia, alimentaram as preocupações de que ele forçaria os ucranianos a um mau negócio, cortando o apoio militar americano.

Em alta Internacional Como um partido de lacradores e identitários sofreu uma derrota humilhante Bem-vindo ao mundo de Donald Trump: como a vitória do republicano vai abalar tudo Dez consequências do retorno de Trump à Casa Branca Na Rússia, houve indícios de alegria com a vitória do Trump, mesmo que o Kremlin tenha se abstido de dar parabéns imediatos. Um dos principais tenentes de Putin, Dmitri A. Medvedev, disse na quarta-feira que Trump era preferível por sua perspicácia fria e corporativa. Trump, disse Medvedev, “não gosta de gastar dinheiro com vários parasitas”, referindo-se ao presidente da Ucrânia. Ansiedade e desconforto entre os parceiros democráticos O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na semana passada que “entende todos os riscos” de uma vitória de Trump. Mas, na quarta-feira, ele escreveu no X que apreciava “o compromisso do presidente Trump com a abordagem ‘paz por meio da força’ nos assuntos globais”. Mas muitos dos apoiadores da Ucrânia na região estão “lamentavelmente despreparados para um retorno de Trump”, disse Georgina Wright, especialista em política europeia do Instituto Montaigne, em Paris. Analistas e autoridades do continente esperam uma guerra comercial, uma conta maior para a Otan e a ajuda militar de Washington, uma disseminação do populismo antidemocrático incentivada por Trump e um risco maior de a Rússia ampliar suas ambições territoriais.

O então presidente Donald Trump, à direita, reúne-se com o presidente Vladimir Putin da Rússia na Cúpula do G20 em Osaka, Japão, em 2019 Foto: Erin Schaff/NYT

Trump deu a entender que não cumpriria o artigo da Otan que exige defesa coletiva, que manteve a Europa pacífica e democrática por décadas. Em um determinado momento de sua candidatura, ele disse que “incentivaria” a Rússia a “fazer o que bem entendesse” com os países que não tivessem pago o suficiente para a aliança.

Publicidade

Enquanto parabenizavam publicamente Trump, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, reuniram-se na manhã de quarta-feira para discutir a estratégia europeia em relação a um presidente transacional cujo país não é apenas um aliado estratégico de segurança, mas continua sendo o maior parceiro comercial da Europa. “Trabalharemos em prol de uma Europa mais unida, mais forte e mais soberana nesse novo contexto”, disse Macron em X.

Nas nações que se apoiaram nos Estados Unidos para derrotar o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, ainda há uma sensação de choque pelo fato de os eleitores americanos terem eleito um criminoso que promoveu ameaças de violência contra jornalistas e disse que usaria os tribunais e as forças armadas contra inimigos domésticos. “Não vejo um grande futuro para as democracias européias se não houver uma América democrática forte como uma rocha na qual se apoiar”, disse Nicole Bacharan, cientista política em Paris.

Frank Mugisha, um proeminente ativista dos direitos dos homossexuais de Uganda, disse: “Preocupo-me com o fato de que Trump fará menos para proteger os direitos humanos da L.G.B.T.Q. e, quando estivermos sob ataque, ele fará vista grossa”. Mugisha está entre os peticionários que apelam na Suprema Corte de Uganda contra a draconiana lei antigay que o Presidente Yoweri Museveni assinou no ano passado.

Para alguns, uma mudança bem-vinda

E, no entanto, em alguns países, a abordagem de Trump, movida a testosterona, gerou um pouco de esperança. No Oriente Médio, os Estados Unidos têm sido vistos, em grande parte, como ineficazes - incapazes de encerrar o ciclo de conflitos ou até mesmo de forjar um cessar-fogo sólido. Trump, para alguns, representa o potencial de um novo caminho a seguir, visto por muitos na região como fortemente pró-Israel, mas também como um negociador.

A extrema direita em Israel estava batendo palmas para uma vitória de Trump mesmo antes do fechamento das últimas pesquisas, imaginando que ele poderia ser persuadido a ficar do lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em qualquer tentativa de acabar com as guerras em Gaza e contra os representantes do Irã na região. Quando a vitória de Trump parecia inevitável na quarta-feira, Itamar Ben-Gvir, o ministro ultranacionalista de segurança nacional de Israel, postou um festivo “Yesssss” na mídia social.

Os palestinos condenaram o apoio dos EUA às guerras, expressando uma mistura de medo e sonhos sobre o que um novo governo poderá trazer. O Hamas, em uma declaração, disse: “Os palestinos esperam o fim imediato da agressão contra nosso povo”.

No Líbano e entre alguns de seus vizinhos árabes, um segundo mandato de Trump parecia ser recebido com cautela. “Ele é louco, mas pelo menos é forte”, disse Anthony Samrani, editor-chefe do jornal libanês L’Orient-Le Jour, resumindo o que ele chamou de mentalidade predominante em relação a Trump no Oriente Médio.

Publicidade

Entre os mais entusiasmados com a vitória de Trump estava o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, que reprimiu a dissidência para criar uma democracia etnocêntrica e não liberal em seu país. Ele parabenizou Trump na quarta-feira por “sua enorme vitória”, que ele chamou de “uma vitória muito necessária para o mundo!”

Impacto na imigração

O impacto mais abrangente e talvez mais imediato da vitória do Trump no mundo pode envolver a imigração. Ele prometeu que, entre suas primeiras ações no cargo, estariam as deportações em massa de milhões de imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. Os críticos temem que, dentro de semanas, isso possa significar o envio diário de aviões de retorno não apenas para o México, mas também para a Índia, El Salvador e Filipinas.

Em Cox’s Bazar, uma faixa de Bangladesh com campos de refugiados para mais de um milhão de muçulmanos Rohingya que fugiram de sua terra natal, Myanmar, do outro lado da fronteira, os refugiados se preocupam com a antipatia de Trump pela imigração e com o que isso pode significar para todos.

Yusuf Abdulrahman, 26 anos, um refugiado rohingya, disse que o sentimento nativista de Trump o lembrava dos governantes militares de Mianmar. “Trump gosta de ganhar popularidade colocando as pessoas umas contra as outras”, disse ele. “Ele diz: ‘vocês, aquelas pessoas’, e isso gera ódio.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.