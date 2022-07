Manifestantes ocupam gabinete do primeiro-ministro do Sri Lanka após decreto de estado de emergência

Manifestantes contrários ao governo do Sri Lanka voltaram a protestar na capital do país, Colombo, nesta quarta-feira, 13. Um multidão enfrentou bombas de gás lacrimogêneo e jatos d’água para invadir o gabinete do primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, que assumiu interinamente a presidência após a fuga do presidente Gotabaya Rajapaksa para as Maldivas e decretou estado de emergência para conter os protestos pelo país.

Os manifestantes exigem que Wickremesinghe renuncie ao cargo nesta quarta, mesmo prazo prometido por Rajapaksa quando anunciou que deixaria o cargo depois de ser encurralado pela crise econômica e política mais grave da história do país insular ao sul da Índia.

Vários manifestantes romperam a barreira imposta pelos militares e invadiram o gabinete do primeiro-ministro com bandeiras do país. Outros manifestantes também invadiram a sede do principal canal de televisão público do Sri Lanka, o Rupavahini, e apareceram por alguns minutos no ar.

Manifestantes invadem gabinete do primeiro-ministro Ranil Wickremasinghe para exigir sua renúncia ainda nesta quarta-feira. Foto: Dinuka Liyanawatte/ REUTERS - 13/07/2022

No sábado, após manifestantes invadirem o palácio presidencial, Rajapksa e Wickremesinghe concordaram em deixar seus cargos até esta quarta-feira. Hoje, premiê e presidente interino pediu ao exército e à polícia que “façam o necessário para restabelecer a ordem”, em um discurso exibido na TV.

Os manifestantes querem impedir que eu cumpra minhas responsabilidades como presidente interino. Não podemos permitir que os fascistas tomem o controle Ranil Wickremesinghe, presidente interino do Sri Lanka

Pouco antes, um porta-voz do gabinete de Wickremesinghe anunciou uma declaração de estado de emergência, decretado pelo governo interino para enfrentar a situação do país.

Manifestantes comemoram tomada da sede do governo em Colombo, capital do Sri Lanka. Foto: Chamila Karunarathne/ EFE - 13/07/2022

A polícia anunciou um toque de recolher por tempo indeterminado na província Ocidental, onde fica a capital Colombo, para conter os protestos.

A Constituição prevê, em caso renúncia do presidente - o que Rajapaksa prometeu fazer durante o dia -, que o primeiro-ministro assuma o cargo de maneira interina até a eleição, pelo Parlamento, de um deputado para exercer a função de chefe de Estado até o fim do mandato em curso, novembro de 2024.

Rajapaksa, de 73 anos, sua esposa e um guarda-costas deixaram o país a bordo de um avião Antonov-32 que decolou do aeroporto internacional de Colombo. Uma fonte do aeroporto de Malé, a capital das Maldivas, confirmou à France-Presse, a chegada do presidente cingalês, que foi levado para um local não revelado do arquipélago localizado ao sudeste do Sri Lanka./ AFP