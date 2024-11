Mensagens racistas nos EUA: FBI e Departamento de Justiça investigam o envio em massa

Segundo as duas empresas, o problema afeta toda a indústria. Nick Ludlum, porta-voz da CTIA, disse que as operadoras “têm trabalhado nos últimos dias para bloquear milhares dessas mensagens e os números responsáveis pelo envio”. A CTIA informou que, junto com as autoridades, já conseguiu identificar as plataformas usadas por criminosos para o envio das mensagens racistas.

A professora assistente de Software e Serviços de Informação da Universidade da Carolina do Norte em Charlotte, Cori Faklaris, acredita que os agressores podem ter tido acesso às informações dos destinatários por meio da compra de pacotes de dados pessoais disponíveis a baixo custo na internet. Segundo a especialista, quando combinados com outros dados, como local de residência ou compras passadas, pode ser fácil usar algoritmos de machine learning para inferir informações demográficas. “Tudo isso significa que pode ser mais fácil do que a maioria das pessoas imagina fazer uma boa suposição sobre a raça ou etnia da pessoa associada a esse número de telefone”, disse ela.