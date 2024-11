O que esperar de Trump no dia 1: pressão para deportação e perdoar os manifestantes de 6 de janeiro

Donald Trump disse que não seria um ditador — “exceto no dia 1.” Segundo suas próprias declarações, ele tem muito a fazer no primeiro dia na Casa Branca.

PUBLICIDADE Sua lista inclui iniciar a deportação em massa de migrantes, reverter políticas da administração de Joe Biden na área de educação, remodelar o governo federal demitindo potencialmente milhares de funcionários que ele acredita estarem secretamente trabalhando contra ele e perdoar pessoas que foram presas por seu papel no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. “Quero fechar a fronteira e quero perfurar, perfurar, perfurar,” ele disse sobre seus planos para o Dia 1.

Donald Trump prepara várias políticas no retorno para a Casa Branca Foto: Win Mcnamee/WIN MCNAMEE

Quando assumiu o cargo em 2017, Trump também tinha uma lista longa, incluindo renegociar acordos comerciais imediatamente, deportar migrantes e implementar medidas para erradicar a corrupção no governo. Essas coisas não aconteceram de uma vez.

Abaixo está uma análise sobre o que Trump disse que fará em seu segundo mandato e se ele pode realmente realizar essas ações no momento em que entrar na Casa Branca.

Fazer com que a maioria de seus processos criminais desapareça, pelo menos os federais

Trump disse que, “em dois segundos” após assumir o cargo, demitiria Jack Smith, o promotor especial que está processando o republicano em dois casos federais. Smith já está avaliando como encerrar os casos devido à política de longa data do Departamento de Justiça que afirma que presidentes em exercício não podem ser processados.

Smith acusou Trump no ano passado de conspirar para reverter os resultados da eleição presidencial de 2020 e de manter ilegalmente documentos confidenciais em sua propriedade Mar-a-Lago, na Flórida.

Publicidade

Trump não pode se perdoar em relação à sua condenação estadual em Nova York, em um caso de pagamento por silêncio, mas ele poderia tentar usar seu status como presidente eleito para anular ou expurgar sua condenação por crime e evitar uma possível sentença de prisão.

Um caso na Geórgia, onde Trump foi acusado de interferência eleitoral, provavelmente será o único caso criminal restante. Provavelmente seria adiado até pelo menos 2029, ao final de seu mandato presidencial. A promotora da Geórgia responsável pelo caso acaba de ser reeleita.

Perdoar apoiadores que atacaram o Capitólio

Mais de 1,5 mil pessoas foram acusadas desde que uma multidão de apoiadores de Trump, incitada pelo então presidente em fim de mandato, atacou o Capitólio há quase quatro anos.

Trump lançou sua campanha para a eleição geral em março não apenas tentando reescrever a história daquele motim, mas posicionando o cerco violento e a tentativa fracassada de reverter a eleição de 2020 como um alicerce de sua candidatura para voltar à Casa Branca. Como parte disso, ele chamou os manifestantes de “patriotas inacreditáveis” e prometeu ajudá-los “no primeiro dia em que entrarmos no cargo”.

Como presidente, Trump pode perdoar qualquer pessoa condenada em tribunal federal, no Tribunal Superior do Distrito de Colúmbia ou em uma corte militar. Ele pode interromper a continuação do processo contra os manifestantes instruindo seu procurador-geral a desistir dos casos.

“Estou inclinado a perdoar muitos deles”, disse Trump em sua plataforma de mídia social em março, ao anunciar essa promessa. “Não posso dizer que seja para cada um deles, porque alguns, provavelmente, perderam o controle.”

Desmantelar o “estado profundo” de funcionários do governo

Trump poderia iniciar o processo de retirar dezenas de milhares de funcionários de carreira de suas proteções de serviço público, para que possam ser demitidos com mais facilidade.

Publicidade

Ele quer fazer duas coisas: reduzir drasticamente o quadro de funcionários federais, que ele há muito tempo considera um gasto desnecessário, e “destruir totalmente o estado profundo”- supostos inimigos, de acordo com ele, que estariam escondidos em cargos governamentais.

Dentro do governo, há centenas de profissionais nomeados politicamente, que entram e saem com as administrações. Há também dezenas de milhares de funcionários “de carreira”, que trabalham sob presidentes tanto democratas quanto republicanos. Eles são considerados trabalhadores apolíticos, cuja experiência e conhecimento ajudam a manter o governo em funcionamento, especialmente durante as transições.

Em alta Internacional Câmera encontrada em montanha após 50 anos revela últimas fotos de um mistério ainda sem solução Rússia abate drones ucranianos no maior ataque contra Moscou desde o início da guerra Erupção vulcânica de Pompeia: narrativas sobre tragédia têm reviravolta com DNA Trump quer a capacidade de converter alguns desses funcionários de carreira em cargos políticos, facilitando sua substituição por pessoas leais a ele. Ele tentaria realizar isso reativando uma ordem executiva de 2020 conhecida como “Schedule F”. A ideia por trás dessa ordem era retirar proteções trabalhistas de funcionários federais e criar uma nova categoria de funcionários políticos. Isso poderia afetar aproximadamente 50 mil dos 2,2 milhões de funcionários civis federais. O presidente democrata Joe Biden revogou a ordem quando assumiu o cargo em janeiro de 2021. No entanto, o Congresso não conseguiu aprovar um projeto de lei para proteger os funcionários federais. O Escritório de Gestão de Pessoal, a principal agência de recursos humanos do governo federal, finalizou uma regra na primavera passada (Hemisfério Norte) contra a reclassificação de trabalhadores, então Trump pode precisar de meses — ou até anos — para desfazê-la.” Além das demissões, Trump quer reprimir funcionários do governo que vazam informações para a imprensa. Ele também quer exigir que funcionários federais passem por um novo teste de serviço público. Impor tarifas sobre produtos importados, especialmente da China Ao longo da campanha, Trump prometeu impor tarifas sobre produtos importados, principalmente os da China. Ele argumentou que esses impostos de importação manteriam empregos na indústria dos Estados Unidos, reduziriam o déficit e ajudariam a baixar os preços dos alimentos. Ele também apresentou o tema como parte central de sua agenda de segurança nacional. “Tarifas são a melhor coisa já inventada”, disse Trump durante um comício em setembro, em Flint, Michigan.

Publicidade

O tamanho das tarifas prometidas por ele variou. Ele propôs pelo menos uma tarifa geral de 10% sobre produtos importados, uma taxa de importação de 60% sobre produtos da China e uma tarifa de 25% sobre todos os produtos do México — ou até mais.

Donald Trump indica a adoção de novas tarifas de importação Foto: Matt Rourke/AP

Trump provavelmente não precisaria do Congresso para impor essas tarifas, como ficou claro em 2018, quando ele as impôs sobre as importações de aço e alumínio sem passar pelos legisladores, citando a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962. Essa lei, segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso, concede ao presidente o poder de ajustar tarifas sobre importações que possam afetar a segurança nacional dos EUA, um argumento que Trump já fez.

“Estamos sendo invadidos pelo México”, disse Trump em um comício na Carolina do Norte este mês. Falando sobre a nova presidente do México, Claudia Sheinbaum, Trump afirmou: “Vou informá-la no dia 1 ou antes que, se não pararem esse ataque de criminosos e drogas entrando em nosso país, vou impor imediatamente uma tarifa de 25% sobre tudo o que enviarem para os Estados Unidos da América.”

Revogar as proteções para estudantes transgêneros

Trump disse durante a campanha que, o primeiro dia de seu novo governo, reverteria as ações da administração Biden que buscavam proteger estudantes transgêneros da discriminação nas escolas.

A oposição aos direitos dos transgêneros foi central no argumento final da campanha de Trump.

A administração Biden anunciou novas proteções em abril, deixando claro que tratar estudantes transgêneros de forma diferente dos seus colegas é discriminação. Trump respondeu dizendo que reverteria essas mudanças, prometendo fazer isso no primeiro dia de seu novo governo, destacando que tem o poder de agir sem o Congresso.

“Vamos acabar com isso no dia 1,” disse Trump em maio. “Não se esqueçam, isso foi feito por uma ordem do presidente. Isso foi dado como uma ordem executiva. E vamos mudar isso — no dia 1 vai ser mudado.”

Publicidade

Perfurar, perfurar, perfurar

Trump busca reverter as políticas climáticas voltadas para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Com uma ordem executiva no primeiro dia, ele pode reverter as proteções ambientais, interromper projetos de energia eólica, cancelar as metas da administração Biden que incentivam a mudança para carros elétricos e abolir os padrões para as empresas se tornarem mais ecológicas.

Ele prometeu aumentar a produção de combustíveis fósseis dos EUA, prometendo “perfuração, perfuração, perfuração” quando assumir o cargo no dia 1 e buscar abrir a região ártica para perfuração de petróleo, o que ele afirma reduziria os custos de energia.

Resolver a guerra entre Rússia e Ucrânia

Trump afirmou repetidamente que poderia resolver a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em um dia.

Quando perguntado sobre a afirmação, o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, disse: “A crise ucraniana não pode ser resolvida em um dia.”

A secretária de imprensa nacional de Trump, Karoline Leavitt, disse à Fox News depois que Trump foi declarado vencedor das eleições que ele agora seria capaz de “negociar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.” Ela mais tarde afirmou: “Isso inclui, no dia 1, levar a Ucrânia e a Rússia à mesa de negociações para acabar com essa guerra.”

A Rússia invadiu a Ucrânia há quase três anos. Trump, que não esconde sua admiração pelo presidente russo Vladimir Putin, criticou a administração Biden por enviar dinheiro à Ucrânia para lutar na guerra.

Publicidade

Em maio de 2023, Trump disse: “Eles estão morrendo, russos e ucranianos. Eu quero que parem de morrer. E eu vou fazer isso — vou fazer isso em 24 horas.” Ele afirmou que isso aconteceria depois de se reunir com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski e Putin.

Iniciar a deportação em massa de migrantes nos EUA

Falando no mês passado em seu comício no Madison Square Garden, em Nova York, Trump disse: “No dia 1, lançarei o maior programa de deportação da história dos Estados Unidos para tirar os criminosos daqui. Resgatarei todas as cidades que foram invadidas e conquistadas, e colocaremos esses criminosos cruéis e sedentos de sangue na prisão, e depois vamos expulsá-los do nosso país o mais rápido possível.”

Trump pode direcionar sua administração para começar o esforço assim que chegar ao cargo, mas é muito mais complicado deportar os quase 11 milhões de pessoas que se acredita estarem nos Estados Unidos ilegalmente. Isso exigiria uma grande força de segurança treinada, instalações de detenção em massa, aviões para transportar as pessoas e países dispostos a aceitá-las.

Ele falou sobre implantar a Guarda Nacional, que pode ser ativada por ordens de um governador. Stephen Miller, um dos principais assessores de Trump, disse que governadores republicanos simpáticos poderiam enviar tropas para estados vizinhos que se recusassem a participar.

Quando perguntado sobre o custo de seu plano, ele disse à NBC News: “Não é uma questão de preço. Não é — realmente, não temos escolha. Quando pessoas mataram e assassinaram, quando traficantes de drogas destruíram países, e agora eles vão voltar para esses países porque não vão ficar aqui. Não há preço para isso.” /ASSOCIATED PRESS

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.