Equipes de resgate vasculhavam escombros e procuravam sobreviventes neste domingo, 20, na cidade de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, onde um bombardeio aéreo israelense atingiu um prédio residencial e matou 87 pessoas, segundo o ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas e não diferencia civis de combatentes. Segundo o órgão, 40 pessoas ficaram feridas. As Forças de Defesa de Israel (FDI) emitiram um comunicado na noite de sábado, 19, apontando que estavam investigando o que havia acontecido. A publicação também questionou o balanço inicial do número e mortos, mas sem oferecer outra estimativa.

O Exército de Israel renovou a ofensiva militar no norte do enclave palestino, afirmando que terroristas do Hamas estavam se reagrupando na área. Cerca de 400 mil pessoas permanecem no norte de Gaza, segundo a ONU.

Palestinos inspecionam os escombros após um bombardeio israelense atingir um prédio no norte da Faixa de Gaza Foto: Islam Ahmed/AFP

PUBLICIDADE O coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Tor Wennesland, afirmou que o ataque a Beit Lahia ocorreu depois de “semanas de operações intensificadas que resultaram em dezenas de mortes de civis”. A morte do líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar, no sul de Gaza, na semana passada, reacendeu as esperanças de que negociações por um cessar-fogo poderiam ser reabertas, mas o governo israelense e o grupo terrorista afirmaram que não querem recuar.

Civis palestinos inspecionam os escombros de um prédio residencial em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza Foto: Islam Ahmed/AFP

Bombardeios no Líbano

A guerra também continua no Líbano. A agência de notícias estatal do país afirmou que bombardeios israelenses atingiram neste domingo a região de Dahiya, uma área dominada pelo Hezbollah no sul de Beirute, pouco depois do amanhecer. Os militares de Israel disseram ter atacado um centro de comando do quartel-general da inteligência da milícia xiita radical Hezbollah e uma oficina subterrânea de armas, matando três comandantes. Apesar dos intensos ataques no Líbano, o Exército tem tentando demonstrar que está tentando proteger civis libaneses e disse ter avisado a população civil antes dos bombardeios.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, apelou a Israel para reduzir os seus ataques em Beirute e arredores, dizendo no sábado que o número de vítimas civis era “muito elevado”.

Bombardeio israelense atinge posições em Dahiyeh, subúrbio de Beirute conhecido por ser um reduto do Hezbollah Foto: Hussein Malla/AP

O Hezbollah também continua com os ataques a áreas civis e militares em Israel. Cerca de 100 foguetes ou drones foram disparados do Líbano contra a região norte neste domingo. No sábado, a milícia xiita libanesa disparou cerca de 200 projeteis, segundo o Exército de Israel.

Um homem foi morto e outro ficou ferido nos ataques de sábado, quando um drone também atingiu um edifício perto da residência privada do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Seu gabinete disse que ninguém ficou ferido. Netanyahu e sua esposa não estavam em casa no momento./com NYT