A morte de Yahya Sinwar é uma evidente vitória para o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu e mais um golpe para o Hamas. Mas não trará mais segurança para os israelenses nem menos sofrimento para os palestinos. Esse e os outros fatos recentes representam apenas a repetição e o reforço da dinâmica que tornou o Oriente Médio o que ele é.

Ahmed Yassin, que fundou o Hamas em 1987, liderou o grupo até 2004, quando foi assassinado por Israel. Seu sucessor, Abdel Aziz al-Rantisi, teve o mesmo fim, apenas um mês depois de assumir. O Hamas só cresceu desde então. O mesmo pode ser dito do Hezbollah. Um ataque aéreo israelense matou em 1992 o fundador da milícia xiita, Abbas al-Musawi. O grupo ganhou imensa relevância desde então, sob a liderança do sucessor, Hassan Nasrallah, morto da mesma forma no dia 27.

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, participa de um comício na Cidade de Gaza, Faixa de Gaza Foto: Mahmud Hams/AFP

O assassinato de Sinwar não significa sequer o fim da guerra na Faixa de Gaza. Depois dessa vitória, Netanyahu ignorou os apelos dos familiares dos reféns israelenses nas mãos do Hamas para firmar um cessar-fogo e garantir a libertação dos cerca de 100 sequestrados.

Se atendesse, perderia o cargo. Os ministros das Finanças, Bezalel Smotrich, e da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, declararam logo depois do anúncio da morte do líder do Hamas que a guerra precisa continuar até a aniquilação total do grupo. Ambos representam os colonos judeus na Cisjordânia, somam 13 cadeiras no Parlamento e Netanyahu depende deles para se manter no cargo.

É possível que com a morte de Sinwar a liderança do grupo volte a ser assumida por Khaled Mashaal, que participou das várias negociações em Doha para um cessar-fogo em troca da libertação de reféns. O Catar, que ajuda financeiramente a Faixa de Gaza, pressiona pela escolha de um sucessor com essa função política.

Ismail Haniyeh, que foi chefe do gabinete político do Hamas, também foi morto por Israel Foto: Hassan Ammar/AP

Era o caso de Ismail Haniyeh, morto em Teerã pelo serviço secreto israelense horas depois de assistir à posse do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, no dia 31 de julho. Três meses antes, Netanyahu autorizou um ataque que matou na Faixa de Gaza três filhos e quatro netos do líder do Hamas, quando uma nova rodada de negociações estava prestes a começar.

São provas do desinteresse do primeiro-ministro em um acordo de cessar-fogo. Netanyahu precisa da guerra para se manter no poder, não só por exigência de seus ministros mais radicais.

Antes do ataque do Hamas há um ano, o primeiro-ministro enfrentava os maiores protestos da história de Israel, contra a proposta do governo de retirar autonomia da Corte Suprema, na qual tramitam processos contra ele por corrupção e abuso de poder. A guerra suspendeu essa crise.

Diante da crescente revolta da população israelense com a prioridade dada à guerra em detrimento da libertação dos reféns, Netanyahu abriu novos fronts. Bombardeou o consulado iraniano em Damasco em abril e lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra o Hezbollah no Líbano.

o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, discursa na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, Estados Unidos Foto: Pamela Smith/AP

As causas da violência não estão sendo atacadas; ao contrário, reforçadas. Elas remontam à criação do Estado de Israel, em 1948, quando os palestinos não aceitaram a partilha proposta pelo Reino Unido e aprovada pela ONU, que lhes destinava área equivalente à dos judeus embora fossem o dobro da população.

A crescente colonização, a ocupação de Jerusalém Oriental, o contínuo cerco à Faixa de Gaza, as humilhações e privações impostas aos palestinos têm retroalimentado o radicalismo palestino. Ditaduras árabes, a teocracia iraniana e grupos radicais exploraram as frustrações dos palestinos e torpedearam oportunidades de paz ao longo da história. Se Israel permitisse que os palestinos vivessem com dignidade e autodeterminação, retiraria oxigênio do radicalismo e da hostilidade contra si mesmo.