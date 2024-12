Ministro da Defesa da Coreia do Sul renuncia após tentativa frustrada de lei marcial

O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-hyun, renunciou nesta quinta-feira (5, noite de quarta em Brasília), informou o gabinete presidencial, após a controvérsia gerada pela breve imposição de uma lei marcial pelo presidente Yoon Suk Yeol.

PUBLICIDADE “Hoje, o presidente aceitou a renúncia do ministro da Defesa Nacional, Kim Yong-hyun, e aprovou sua demissão, nomeando o embaixador na Arábia Saudita, Choi Byung-hyuk, como novo candidato ministerial”, afirmou o escritório de Yoon. Na terça-feira, 3, o presidente decretou lei marcial pela primeira vez em mais de quatro décadas. A medida foi inicialmente revogada pelos legisladores, que conseguiram entrar no Parlamento, bloqueado pelas forças de segurança e cercado por milhares de manifestantes. Depois, ela foi finalmente anulada pelo próprio Yoon.

Em seu discurso anunciando a ordem abrupta na terça-feira à noite, Yoon prometeu eliminar as forças “antiestado” e continuou a criticar as tentativas do Partido Democrata de impeachment de autoridades governamentais importantes e promotores seniores.

Em reação à medida considerada autoritária pela maioria parlamentar de oposição, legisladores sul-coreanos apresentaram uma moção para destituir o presidente Yoon, acusando-o de tentar evitar investigações penais sobre ele e sua família ao impor uma lei marcial. Milhares de sul-coreanos também foram às ruas pedir a renúncia do presidente.

O impeachment de Yoon requer o apoio de dois terços da Assembleia Nacional e de pelo menos seis dos nove juízes do Tribunal Constitucional. O Partido Democrata da oposição liberal detém a maioria no parlamento de 300 assentos e pediu a renúncia de Yoon.

Presidente Yoon Suk Yeol durante noticiário na televisão em Seul depois que ele declarou a lei marcial. Foto: Anthony Wallace/AFP

O líder do partido governista da Coreia do Sul disse nesta quinta-feira que pediu ao presidente Yoon que deixasse a formação, mesmo enquanto se comprometia a bloquear uma moção de impeachment liderada pela oposição. Han Dong-hoon disse aos repórteres que havia “exigido a renúncia do presidente do partido”. Ele acrescentou que seu partido “não está tentando defender a lei marcial inconstitucional do presidente”./AFP.