Em uma loja de roupas personalizadas em Manhattan no início deste ano, Sheynnis Palacios estava tirando medidas para roupas novas. Afinal, a Miss Universo sempre precisa de roupas novas.

Para o interior de sua jaqueta sob medida, ela pediu um desenho costurado de um rato –uma homenagem ao apelido que seu falecido bisavô lhe deu porque adorava roubar queijo da geladeira. Ela também queria que o terno tivesse franjas azuis e brancas. “É pelo meu país”, disse ela para Ksenia Konovalova, a costureira. “A bandeira.”

Sheynnis quando visitou uma loja de roupas personalizadas para selecionar um terno novo para usar em aparições públicas Foto: Kirsten Luce/NYT

PUBLICIDADE Enquanto as duas mulheres conversavam sobre os diferentes estilos de jaquetas, Konovalova perguntou a Sheynnis se ela ainda morava na Nicarágua. A sala ficou estranhamente silenciosa. Finalmente, uma assistente do Miss Universo interveio para dizer que Sheynnis morava em Nova York como parte de suas funções. Normalmente, a coroa de Miss Universo é motivo de comemoração em um país - e Palacios Sheynnis foi a primeira representante da Nicarágua a conquistar a coroa. Instantaneamente, a jovem de 24 anos, de origem humilde, tornou-se uma heroína na sua terra natal, enquanto as pessoas a celebravam nas ruas da Nicarágua, cantando o hino nacional e agitando a bandeira do país.

Mas as coisas rapidamente se complicaram.

Participação em protesto contra o governo

O governo autoritário da Nicarágua do presidente Daniel Ortega passou de aplaudir inicialmente a vitória de Sheynnis para depois reprimir aqueles que a apoiavam, inclusive prendendo parentes do diretor do concurso Miss Nicarágua, que selecionou a Sheynnis para a competição global.

Tanto a diretora, Karen Celebertti, quanto Sheynnis participaram de grandes protestos antigovernamentais em 2018, que levaram a uma repressão brutal do governo. Após sua coroação, Sheynnis tornou-se um símbolo de resistência para algumas pessoas.

Publicidade

Vencedores anteriores de outros países desfrutaram triunfantemente das viagens de regresso para a casa com a coroa. Mas o que deveria ser uma conquista alegre tornou-se, em vez disso, um caminho delicado para Sheynnis percorrer, evitando a horrível verdade de que ela ou as pessoas que ela ama podem enfrentar repercussões se ela retornar.

Sheynnis Palacios, a primeira nicaragüense a vencer o concurso Miss Universo, agora mora na cidade de Nova York, como é habitual, um ano depois de ganhar o título Foto: Kirsten Luce/NYT

“Esperamos poder recebê-la em breve”

O ano de Sheynnis como Miss Universo chega ao fim neste mês, dia 16. Nas entrevistas, ela fica feliz em falar sobre sua formação, a importância de sua família e seu amor pelo país. Mas ela é sempre cuidadosa com o que diz e com o que não diz sobre o governo da Nicarágua. Ela afirmou que mede suas palavras porque é uma “embaixadora global” da Organização Miss Universo e não apenas da Nicarágua.

Talvez uma razão adicional, ainda que tácita: embora a sua avó e o seu irmão mais novo tenham supostamente partido para os Estados Unidos em abril, depois de terem sido concedidas liberdade condicional humanitária – que ela se recusou a abordar – ela ainda tem outros parentes e amigos na Nicarágua. Sheynnis insistiu que ela não é uma Miss Universo que não pode ir para casa. Ela disse que simplesmente não conseguiu retornar por causa de sua agenda de visitas a 31 países no ano passado, da Indonésia ao Brasil e à Grécia, todas viagens organizadas pela Organização Miss Universo. “Tem sido uma experiência muito bonita”, disse ela. “Isso me fez crescer como mulher. Isso me fez ver diferentes oportunidades que eu não sabia que poderiam ocorrer, como ver o outro lado do mundo.”

Sheynnis disse que “é claro” tem planos de voltar à Nicarágua “para desfrutar das belas praias do meu país, da biodiversidade que temos, para passar tempo com o meu povo”. Embora ela tenha dito que ainda não tem acompanhante, sua presença é aguardada com ansiedade. “Ela deixou a Nicarágua, mas a Nicarágua não deixou sua alma nem seu coração”, disse Hanny Javier Falcón, que conheceu a Miss Universo na faculdade e continua sendo uma de suas melhores amigas, em entrevista por telefone. “Esperamos poder recebê-la em breve e passar algum tempo com ela”, continuou Falcón, que mora na Nicarágua. Ele disse que queriam comemorar o retorno dela da mesma forma que a enviaram para o concurso de Miss Universo em El Salvador no ano passado. “É o que todos estamos esperando.”

Nas entrevistas, Sheynnis tem o cuidado de não dizer nada sobre o governo da Nicarágua Foto: Kirsten Luce/NYT

“Exílio indefinido”

Outras pessoas, porém, sugeriram diferentes razões para a falta de regresso a casa da Miss Universo. Em maio, Anne Jakrajutatip, coproprietária da Organização Miss Universo, escreveu em uma postagem nas redes sociais -que mais tarde foi excluída- dizendo que Sheynnis estava em “exílio indefinido” e fez referência às “intenções cruéis” do governo Ortega.

Em entrevista, a Sheynnis negou estar exilada. “Meu país não fechou as portas, nem recebi qualquer documentação, informação ou e-mail dizendo que não sou bem-vinda”, disse ela.

Publicidade

Nascida na capital, Manágua, Sheynnis foi criada pela mãe, pela avó e pelos bisavós. Aos 16 anos, no último ano do ensino médio, ela participou de seu primeiro concurso de beleza e foi coroada Miss Teen Nicarágua. “Isso mudou minha vida porque eu era uma menina”, disse ela, “mas me expôs aos olhos do público e ao show business da Nicarágua”.

Isso a colocou no caminho de competições maiores. Enquanto estava na faculdade, ela ganhou o título de Miss Mundo Nicarágua em 2020 e, em seguida, a coroa de Miss Nicarágua em 2023 – completando a tríplice coroa de concursos de beleza que ela sonhava vencer quando criança.

Publicidade

Em abril, Murillo anunciou um novo e diferente concurso de beleza, organizado pelo governo. Murillo não respondeu aos pedidos de comentários.

Embora o governo nunca tenha dito nada diretamente contra Sheynnis, a vice-presidente Murillo emitiu uma vaga denúncia da “exploração grosseira e da comunicação terrorista violenta e maligna que procura converter um belo e merecido momento de orgulho e celebração num golpe destrutivo”.

Sheynnis em visita a sede da Smile Train em Manhattan, uma instituição de caridade que apoia cirurgias para crianças nascidas com fissura labial e palatina Foto: Kirsten Luce/NYT

“Não represento nenhuma bandeira política”

Uma investigação das Nações Unidas divulgada no ano passado comparou o histórico da Nicarágua em matéria de direitos humanos ao dos nazistas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos estimou, em um relatório de setembro de 2023, que mais de 2.000 pessoas foram detidas arbitrariamente na Nicarágua desde os protestos de 2018. As autoridades também retiraram cidadanias, tomaram as casas dos seus detractores e prenderam líderes religiosos, artistas e opositores políticos.

Até este verão, quase 350 mil requerentes de asilo da Nicarágua fugiram do país, segundo dados da ONU.

Apesar da repressão do governo sobre aqueles que a apoiam, Sheynnis disse que não tinha medo de voltar para casa, quando isso acontecer.

“Tenho muita fé”, disse ela. “Representei a Nicarágua com muito orgulho e honra. Não represento nenhuma bandeira política.”

Sheynnis adora cozinhar e ainda o faz com a mãe, que trocou a Nicarágua por São Francisco em 2022. Quando a filha a visitou no Natal, elas prepararam e entregaram tamales tradicionais da Nicarágua aos nicaraguenses locais.

Publicidade

Ao longo de sua viagem pelo mundo, Sheynnis disse que encontrou nicaragüenses em todos os lugares. Durante um desfile nas Filipinas em maio, uma fã entregou-lhe a bandeira da Nicarágua. Sentada em cima de um conversível enquanto usava a coroa e faixa de Miss Universo, ela abraçou a bandeira e chorou.

“Me enche de muita emoção, felicidade, orgulho ver nicaragüenses de todo o mundo tendo sucesso, seguindo seus sonhos, carreiras e objetivos”, disse ela.

De volta a Nova York, ela teve outros lembretes, desde o pedido do terno e até no apartamento de onde estava se mudando. Pendurada em seu quarto: uma bandeira da Nicarágua.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.