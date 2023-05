Modi diz a Lula que Índia e Brasil não são países neutros na guerra, mas ‘interessados na paz’

ENVIADO ESPECIAL A HIROSHIMA - O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, afirmou em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Hiroshima, às margens da cúpula do G-7, que Índia e Brasil não são países neutros na guerra entre Rússia e Ucrânia, mas sim “interessados na manutenção da paz no mundo”. Ao longo da conversa, promovida no hotel em que o petista está hospedado na cidade japonesa, Modi manifestou o interesse de trabalhar junto ao governo brasileiro na busca pela paz.

Na prática, contudo, Índia e Brasil tentam se equilibrar no conflito e se manifestam como neutro, sem endossar as sanções à Rússia. Além disso, Modi tem proximidade com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mais do que o próprio Lula. O líder da Índia já teve uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, durante o G-7, enquanto Lula deve se encontrar com ele na tarde deste domingo.

Primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em encontro com o presidente Lula na cúpula do G-7 Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica

Ao longo do encontro bilateral, o premiê indiano felicitou Lula por sua volta ao poder e lembrou o crescimento da parceria entre Índia e Brasil nos primeiros governos petistas. Os dois países integram o BRICS, grupo que reúne, além deles, Rússia, Índia e África do Sul. Modi disse ter sentido uma “grande paixão” em Lula ao retomar relações bilaterais. A política externa é uma das prioridades do novo mandato do petista.

O G20 foi outra pauta do encontro entre Modi e Lula. Em 2024, a Índia vai passar a presidência do bloco para o Brasil. Os dois líderes consideram o G20 como altamente relevante para evitar conflitos mundiais e fomentar o crescimento econômico.